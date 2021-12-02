https://ria.ru/20211202/chemodan-1761649786.html

Сотрудник аэропорта рассказал, почему не стоит вешать на чемодан замок

Сотрудник аэропорта рассказал, почему не стоит вешать на чемодан замок - РИА Новости, 02.12.2021

Сотрудник аэропорта рассказал, почему не стоит вешать на чемодан замок

Сотрудник аэропорта объяснил, почему не стоит вешать замок на чемодан, сообщает The Sun. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T03:48

2021-12-02T03:48

2021-12-02T03:49

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сотрудник аэропорта объяснил, почему не стоит вешать замок на чемодан, сообщает The Sun.По словам оператора по обработке багажа, замки не помешают ворам залезть в сумку, скорее наоборот: заставят их думать, что внутри находится ценное содержимое, которое следует украсть.Также эксперты предупредили пассажиров, что на бирках не нужно указывать свой домашний адрес."Если воры заберут ваш чемодан целиком, в том числе и ключи, они легко смогут проникнуть в ваш дом и машину", — уточняют они.Вместо этого специалисты советуют писать рабочий адрес или номер мобильного телефона.

https://ria.ru/20211201/puteshestviya-1761506125.html

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