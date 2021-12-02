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Сотрудник аэропорта рассказал, почему не стоит вешать на чемодан замок
Сотрудник аэропорта рассказал, почему не стоит вешать на чемодан замок - РИА Новости, 02.12.2021
Сотрудник аэропорта рассказал, почему не стоит вешать на чемодан замок
Сотрудник аэропорта объяснил, почему не стоит вешать замок на чемодан, сообщает The Sun. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T03:48
2021-12-02T03:48
2021-12-02T03:49
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сотрудник аэропорта объяснил, почему не стоит вешать замок на чемодан, сообщает The Sun.По словам оператора по обработке багажа, замки не помешают ворам залезть в сумку, скорее наоборот: заставят их думать, что внутри находится ценное содержимое, которое следует украсть.Также эксперты предупредили пассажиров, что на бирках не нужно указывать свой домашний адрес."Если воры заберут ваш чемодан целиком, в том числе и ключи, они легко смогут проникнуть в ваш дом и машину", — уточняют они.Вместо этого специалисты советуют писать рабочий адрес или номер мобильного телефона.
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аэропорт, новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм
03:48 02.12.2021 (обновлено: 03:49 02.12.2021)
Сотрудник аэропорта рассказал, почему не стоит вешать на чемодан замок
Работник аэропорта объяснил, почему замок на чемодане не спасет вещи от кражи