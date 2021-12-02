https://ria.ru/20211202/borrel-1761842144.html

Боррель намерен в ближайшее время посетить Донбасс

Боррель намерен в ближайшее время посетить Донбасс - РИА Новости, 02.12.2021

Боррель намерен в ближайшее время посетить Донбасс

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен в ближайшее время посетить Украину с визитом, в том числе Донбасс, сообщила в четверг пресс-служба украинского... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:38

2021-12-02T15:38

2021-12-02T15:42

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КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен в ближайшее время посетить Украину с визитом, в том числе Донбасс, сообщила в четверг пресс-служба украинского министерства иностранных дел по итогам его встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой."Жозеп Боррель подтвердил намерение в ближайшее время посетить Украину с визитом по приглашению Дмитрия Кулебы, включая визит на Донбасс", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Кулеба подробно проинформировал Борреля о ситуации с безопасностью в Донбассе и вдоль государственной границы Украины, а также об угрозе подготовки РФ к новой волне агрессии против украинского государства.Также Кулеба поблагодарил ЕС за многолетнюю поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, усилия по укреплению устойчивости украинской экономики и усиление безопасности украинского государства.

https://ria.ru/20211202/lavrov-1761817272.html

украина

донбасс

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