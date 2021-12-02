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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211202/bolduin-1761893055.html
Болдуина осудили в соцсетях после слов о том, что он не совершал выстрела
Болдуина осудили в соцсетях после слов о том, что он не совершал выстрела - РИА Новости, 02.12.2021
Болдуина осудили в соцсетях после слов о том, что он не совершал выстрела
Пользователи социальных сетей обвинили американского актера Алека Болдуина в наигранности после того, как он заявил в интервью, что не нажимал на спусковой... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:59
2021-12-02T17:59
культура
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
новости культуры
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Пользователи социальных сетей обвинили американского актера Алека Болдуина в наигранности после того, как он заявил в интервью, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор на съемках фильма "Раст".Болдуин в опубликованном фрагменте интервью телеканалу ABC ранее заявил, что никогда не навел бы пистолет на кого бы то ни было и не спустил бы курок. Полную версию его беседы планируют показать 2 декабря."Алек Болдуин, похоже, проделал чертовски хорошую актерскую работу ", - написал в своем Twitter американский писатель Ник Адамс.Популярный стример Райан Гутьеррес назвал поведение актера в интервью его "самой противоречивой ролью: вести себя так, будто он не нажимал на спусковой крючок".Алек Болдуин 21 октября на съемочной площадке вестерна "Раст" при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.
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алек болдуин (александр рэй болдуин iii), новости культуры, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
17:59 02.12.2021
 
Болдуина осудили в соцсетях после слов о том, что он не совершал выстрела

Болдуина осудили в соцсетях после слов о том, что он не совершал выстрела

© AP Photo / Jae C. HongCъемочная площадка фильма "Ржавчина" на ранчо Bonanza Creek
Cъемочная площадка фильма Ржавчина на ранчо Bonanza Creek - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Пользователи социальных сетей обвинили американского актера Алека Болдуина в наигранности после того, как он заявил в интервью, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор на съемках фильма "Раст".
Болдуин в опубликованном фрагменте интервью телеканалу ABC ранее заявил, что никогда не навел бы пистолет на кого бы то ни было и не спустил бы курок. Полную версию его беседы планируют показать 2 декабря.
"Алек Болдуин, похоже, проделал чертовски хорошую актерскую работу ", - написал в своем Twitter американский писатель Ник Адамс.
Популярный стример Райан Гутьеррес назвал поведение актера в интервью его "самой противоречивой ролью: вести себя так, будто он не нажимал на спусковой крючок".
Алек Болдуин 21 октября на съемочной площадке вестерна "Раст" при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.
Съемки фильма Ржавчина с участием Алека Болдуина - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
11:47
Болдуин заявил, что не стрелял в оператора на съемках "Ржавчины"
 
КультураАлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)Новости культурыУбийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
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