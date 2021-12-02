https://ria.ru/20211202/bolduin-1761893055.html

Болдуина осудили в соцсетях после слов о том, что он не совершал выстрела

Болдуина осудили в соцсетях после слов о том, что он не совершал выстрела - РИА Новости, 02.12.2021

Болдуина осудили в соцсетях после слов о том, что он не совершал выстрела

Пользователи социальных сетей обвинили американского актера Алека Болдуина в наигранности после того, как он заявил в интервью, что не нажимал на спусковой... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:59

2021-12-02T17:59

2021-12-02T17:59

культура

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

новости культуры

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Пользователи социальных сетей обвинили американского актера Алека Болдуина в наигранности после того, как он заявил в интервью, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор на съемках фильма "Раст".Болдуин в опубликованном фрагменте интервью телеканалу ABC ранее заявил, что никогда не навел бы пистолет на кого бы то ни было и не спустил бы курок. Полную версию его беседы планируют показать 2 декабря."Алек Болдуин, похоже, проделал чертовски хорошую актерскую работу ", - написал в своем Twitter американский писатель Ник Адамс.Популярный стример Райан Гутьеррес назвал поведение актера в интервью его "самой противоречивой ролью: вести себя так, будто он не нажимал на спусковой крючок".Алек Болдуин 21 октября на съемочной площадке вестерна "Раст" при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/bolduin-1761780566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алек болдуин (александр рэй болдуин iii), новости культуры, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма