https://ria.ru/20211202/blinken-1761894517.html

Блинкен призвал Россию отвести войска от границы с Украиной

Блинкен призвал Россию отвести войска от границы с Украиной - РИА Новости, 02.12.2021

Блинкен призвал Россию отвести войска от границы с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна принять меры к снижению напряженности вокруг Украины, включая отвод войск от границы. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:03

2021-12-02T18:03

2021-12-02T18:31

в мире

украина

россия

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нато

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна принять меры к снижению напряженности вокруг Украины, включая отвод войск от границы."Сейчас на России лежит ответственность за деэскалацию нынешней напряженности посредством снижения концентрации войск, их возвращения в места постоянной дислокации, недопущения дальнейшего запугивания Украины и попыток дестабилизировать ее", - сказал он на пресс-конференции в Стокгольме.Блинкен добавил, что в России хорошо осознают последствия агрессии против Украины, среди которых – экономические меры, от применения которых западные страны до сих пор воздерживались.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211202/lavrov-1761870264.html

https://ria.ru/20211201/kiev-1761601067.html

украина

россия

киев

сша

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в мире, украина, россия, киев, сша, дмитрий песков, нато, энтони блинкен