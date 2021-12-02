18:03 02.12.2021 (обновлено: 18:31 02.12.2021)
Блинкен призвал Россию отвести войска от границы с Украиной
Госсекретарь США Блинкен призвал Россию отвести войска от границы с Украиной
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна принять меры к снижению напряженности вокруг Украины, включая отвод войск от границы.
"Сейчас на России лежит ответственность за деэскалацию нынешней напряженности посредством снижения концентрации войск, их возвращения в места постоянной дислокации, недопущения дальнейшего запугивания Украины и попыток дестабилизировать ее", - сказал он на пресс-конференции в Стокгольме.
Блинкен добавил, что в России хорошо осознают последствия агрессии против Украины, среди которых – экономические меры, от применения которых западные страны до сих пор воздерживались.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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