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Путин и Байден проведут переговоры в ближайшем будущем, заявил Блинкен
Путин и Байден проведут переговоры в ближайшем будущем, заявил Блинкен - РИА Новости, 02.12.2021
Путин и Байден проведут переговоры в ближайшем будущем, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут прямые контакты в ближайшем будущем. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:01
2021-12-02T18:01
2021-12-02T18:09
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут прямые контакты в ближайшем будущем.Госсекретарь США сообщил, что провел "откровенный" разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме по ряду вопросов. Главы дипведомств доложат о его итогах президентам РФ и США, отметил Блинкен."У меня и главы МИД Лаврова состоялся откровенный разговор по разным вопросам. Мы договорились сообщить об итогах нашим президентам, у которых будет возможность поговорить напрямую в скором будущем", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам прошедших переговоров с Лавровым.
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в мире, сша, россия, стокгольм (город), владимир путин, джо байден, энтони блинкен
18:01 02.12.2021 (обновлено: 18:09 02.12.2021)
Путин и Байден проведут переговоры в ближайшем будущем, заявил Блинкен
Госсекретарь США Блинкен: Путин и Байден проведут переговоры в ближайшем будущем