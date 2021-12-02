https://ria.ru/20211202/blinken-1761893727.html

Путин и Байден проведут переговоры в ближайшем будущем, заявил Блинкен

Путин и Байден проведут переговоры в ближайшем будущем, заявил Блинкен - РИА Новости, 02.12.2021

Путин и Байден проведут переговоры в ближайшем будущем, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут прямые контакты в ближайшем будущем. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:01

2021-12-02T18:01

2021-12-02T18:09

в мире

сша

россия

стокгольм (город)

владимир путин

джо байден

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761843567_0:123:3201:1924_1920x0_80_0_0_6dc58fdb252ff6d60b7a8ec8e5dab22a.jpg

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут прямые контакты в ближайшем будущем.Госсекретарь США сообщил, что провел "откровенный" разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме по ряду вопросов. Главы дипведомств доложат о его итогах президентам РФ и США, отметил Блинкен."У меня и главы МИД Лаврова состоялся откровенный разговор по разным вопросам. Мы договорились сообщить об итогах нашим президентам, у которых будет возможность поговорить напрямую в скором будущем", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам прошедших переговоров с Лавровым.

https://ria.ru/20211202/mid-1761837069.html

сша

россия

стокгольм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, стокгольм (город), владимир путин, джо байден, энтони блинкен