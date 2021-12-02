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Стабильные отношения входят в интересы Москвы и Вашингтона, заявил Блинкен
Стабильные отношения входят в интересы Москвы и Вашингтона, заявил Блинкен - РИА Новости, 02.12.2021
Стабильные отношения входят в интересы Москвы и Вашингтона, заявил Блинкен
Стабильные предсказуемые отношения входят в интересы и Москвы, и Вашингтона, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:10
2021-12-02T14:10
2021-12-02T15:55
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москва
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энтони блинкен
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Стабильные предсказуемые отношения входят в интересы и Москвы, и Вашингтона, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Я считаю важным, что у нас есть возможность поговорить прямо и честно особенно в текущий критически важный момент", - сказал госсекретарь США во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме.По словам Блинкена, президент США Джо Байден во время встречи в Женеве несколько месяцев назад заявлял президенту РФ Владимиру Путину о том, что для США важны стабильные и предсказуемые отношения с Россией."Это входит в интересы наших стран, наших народов", - добавил Блинкен.Лавров и Блинкен встретились на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в Стокгольме 2-3 декабря.
https://ria.ru/20211202/lavrov-1761813922.html
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в мире, сша, москва, владимир путин, джо байден, сергей лавров, обсе, энтони блинкен, россия
14:10 02.12.2021 (обновлено: 15:55 02.12.2021)
Стабильные отношения входят в интересы Москвы и Вашингтона, заявил Блинкен
Госсекретарь США Блинкен: стабильные отношения входят в интересы Москвы и Вашингтона