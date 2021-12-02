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Блинкен назвал встречу с Лавровым отличной возможностью честно поговорить
Блинкен назвал встречу с Лавровым отличной возможностью честно поговорить - РИА Новости, 02.12.2021
Блинкен назвал встречу с Лавровым отличной возможностью честно поговорить
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча с Лавровым - отличная возможность "честно поговорить". РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:53
2021-12-02T13:53
2021-12-02T16:24
сергей лавров
энтони блинкен
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча с Лавровым - отличная возможность "честно поговорить".
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сергей лавров, энтони блинкен
13:53 02.12.2021 (обновлено: 16:24 02.12.2021)
Блинкен назвал встречу с Лавровым отличной возможностью честно поговорить
Госсекретарь США Блинкен назвал встречу с Лавровым отличной возможностью честно поговорить