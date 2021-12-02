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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211202/blanchett-1761773654.html
Альфонсо Куарон снимет с Кейт Бланшетт свой первый сериал
Альфонсо Куарон снимет с Кейт Бланшетт свой первый сериал - РИА Новости, 02.12.2021
Альфонсо Куарон снимет с Кейт Бланшетт свой первый сериал
Режиссер Альфонсо Куарон адаптирует роман Рене Найт "Все совпадения случайны" ("Disclaimer") в сериал для Apple TV +. Главные роли в нем исполнят Кейт Бланшетт... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:17
2021-12-02T17:17
культура
кейт бланшетт
новости культуры
кино и сериалы
apple
альфонсо куарон
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Режиссер Альфонсо Куарон адаптирует роман Рене Найт "Все совпадения случайны" ("Disclaimer") в сериал для Apple TV +. Главные роли в нем исполнят Кейт Бланшетт и Кевин Клайн, сообщает Deadline. Австралийская актриса сыграет Кэтрин Равенскрофт — успешную и уважаемую тележурналистку, которая построила карьеру на разоблачениях чиновников и госструктур. После переезда в новый дом она обнаруживает на прикроватной тумбочке роман, написанный овдовевшим автором (Клайн). Кэтрин с ужасом осознает, что является ключевым персонажем в его истории, которая, как она надеялась, давно похоронена в прошлом. Ведь в книге писатель раскрывает ее самый темный секрет. Куарон полностью снимет многосерийный триллер, а также напишет сценарий и будет продюсером вместе с Кейт Бланшетт. Для режиссера проект станет первым сериалом. Операторами выбрали номинантов на премию "Оскар" Эммануэля Любецки ("Гравитация", "Выживший", "Дитя человеческое") и Брюно Дельбоннеля ("Амели", "Долгая помолвка", "Макбет").Дата выхода сериала пока не объявлена.
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кейт бланшетт, новости культуры, кино и сериалы, apple, альфонсо куарон
17:17 02.12.2021
 
Альфонсо Куарон снимет с Кейт Бланшетт свой первый сериал

СМИ: Кейт Бланшетт снимется в психологическом триллере Альфонсо Куарона

© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанкПредседатель жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, австралийская актриса Кейт Бланшетт
Председатель жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, австралийская актриса Кейт Бланшетт - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Режиссер Альфонсо Куарон адаптирует роман Рене Найт "Все совпадения случайны" ("Disclaimer") в сериал для Apple TV +. Главные роли в нем исполнят Кейт Бланшетт и Кевин Клайн, сообщает Deadline.
Австралийская актриса сыграет Кэтрин Равенскрофт — успешную и уважаемую тележурналистку, которая построила карьеру на разоблачениях чиновников и госструктур. После переезда в новый дом она обнаруживает на прикроватной тумбочке роман, написанный овдовевшим автором (Клайн). Кэтрин с ужасом осознает, что является ключевым персонажем в его истории, которая, как она надеялась, давно похоронена в прошлом. Ведь в книге писатель раскрывает ее самый темный секрет.
Куарон полностью снимет многосерийный триллер, а также напишет сценарий и будет продюсером вместе с Кейт Бланшетт. Для режиссера проект станет первым сериалом.
Операторами выбрали номинантов на премию "Оскар" Эммануэля Любецки ("Гравитация", "Выживший", "Дитя человеческое") и Брюно Дельбоннеля ("Амели", "Долгая помолвка", "Макбет").
Дата выхода сериала пока не объявлена.
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КультураКейт БланшеттНовости культурыКино и сериалыAppleАльфонсо Куарон
 
 
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