https://ria.ru/20211202/blagoustroystvo-1761836862.html

Благоустройство возле станции МЦД "Силикатная" завершилось в Подмосковье

Благоустройство возле станции МЦД "Силикатная" завершилось в Подмосковье - РИА Новости, 02.12.2021

Благоустройство возле станции МЦД "Силикатная" завершилось в Подмосковье

В Подмосковье завершено благоустройство территории возле станции "Силикатная" Московских центральных диаметров (МЦД), сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:34

2021-12-02T15:34

2021-12-02T15:34

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Подмосковье завершено благоустройство территории возле станции "Силикатная" Московских центральных диаметров (МЦД), сообщила пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья."В городском округе Подольск завершились работы по благоустройству возле станции "Силикатная" МЦД-2", - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.Отмечается, что благоустройство проведено на площади более 11 тысяч квадратных метров. В результате проведенных работ на улице Тепличная была обустроена парковка на 122 машиноместа. Также было выполнено обустройство прилегающего к парковке парка, где появились тротуары площадью 1,8 километра, велодрожка, 100 скамеек и урн.Ранее в рамках госпрограммы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" работы по благоустройству проведены у станций "Немчиновка" и "Баковка".

https://ria.ru/20210923/stantsiya-1751477492.html

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общество, подольск, московская область (подмосковье), михаил хайкин, московские центральные диаметры (мцд)