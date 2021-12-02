https://ria.ru/20211202/bezopasnost-1761803141.html
Лавров заявил о необходимости долгосрочных гарантий безопасности в Европе
Лавров заявил о необходимости долгосрочных гарантий безопасности в Европе - РИА Новости, 02.12.2021
Лавров заявил о необходимости долгосрочных гарантий безопасности в Европе
В Европе нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:18
2021-12-02T13:18
2021-12-02T13:59
европа
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сергей лавров
россия
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. В Европе нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Пришло время трансформировать правильные слова в долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности. Это императивное условие предотвращения скатывания к конфронтационному сценарию", - сказал Лавров, выступая на СМИД ОБСЕ.
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европа, в мире, сергей лавров, россия
13:18 02.12.2021 (обновлено: 13:59 02.12.2021)
Лавров заявил о необходимости долгосрочных гарантий безопасности в Европе
Глава МИД Лавров: в Европе нужны долгосрочные юридические гарантии безопасности