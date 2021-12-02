https://ria.ru/20211202/bayden-1761928637.html

Байден объявил о новом плане борьбы с COVID-19

Байден объявил о новом плане борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 02.12.2021

Байден объявил о новом плане борьбы с COVID-19

Президент США Джо Байден в четверг представил новый план борьбы с распространением коронавируса в стране в зимний период, он не включает возможности введения... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T21:46

2021-12-02T21:46

2021-12-02T22:15

в мире

сша

джо байден

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг представил новый план борьбы с распространением коронавируса в стране в зимний период, он не включает возможности введения локдауна, трансляция выступления главы государства велась на сайте Белого дома."Сегодня я намерен объявить о нашем новом плане действий для борьбы с COVID-19 в зимний период... Он не включает возможности шатдауна (прекращение работы федеральных органов в экстренной ситуации - ред.) и локдауна", - сказал глава государства.Вместо этого, подчеркнул Байден, его администрация намерена сделать акцент на расширении масштабов тестирования и вакцинации населения США от COVID-19.Президент США рассказал, что его новый план действий включает пять пунктов: расширение доступа американских граждан к бустерным вакцинам, открытие клиник для "семейных" вакцинаций, повышение доступности бесплатного домашнего тестирования на коронавирус, увеличение численности групп реагирования на пандемию и активизацию усилий по глобальной вакцинации.Байден также призвал частные компании предоставить сотрудникам оплачиваемое время для прививок от коронавируса.В четверг Белый дом сообщил, что США в условиях распространения штамма "омикрон" продлевают вплоть до 18 марта предписание носить маски на транспорте и вводят с начала следующей недели обязательное тестирование на коронавирус всех прибывающих в страну путешественников в течение суток до отъезда.Специалисты прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в США этой зимой, сообщил президент Джо Байден."Эксперты говорят, что количество случаев COVID-19 продолжит расти в предстоящие недели и этой зимой. Нам нужно быть готовыми", - сказал он, анонсируя новые меры борьбы с пандемией.Байден добавил, что в США пока выявлено два случая "омикрон"-штамма коронавируса. Он повторил, что это повод для беспокойства, но не паники."Мы будем сражаться с этим вариантом наукой и оперативностью, не хаосом и неразберихой", - сказал президент.

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

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в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19