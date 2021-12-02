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На Курилах заступили на дежурство расчеты ракетного комплекса "Бастион"
На Курилах заступили на дежурство расчеты ракетного комплекса "Бастион" - РИА Новости, 02.12.2021
На Курилах заступили на дежурство расчеты ракетного комплекса "Бастион"
Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" впервые заступили на дежурство на острове Матуа, рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T08:49
2021-12-02T10:38
безопасность
курильские острова
тихоокеанский флот вмф россии
матуа
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" впервые заступили на дежурство на острове Матуа, рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.Людей, технику и материальные средства доставили на место большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ."На территории острова &lt;...&gt; развернут автономный военный городок, в котором завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава", — добавляется в релизе.Специалисты уже смонтировали оборудование и хранилища, а также подготовили подъезды к стартовым позициям. Военные приступили к дежурству.Матуа — остров средней группы Большой гряды Курильских островов. Административно входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области. Имел стратегически важную роль в годы Второй мировой войны, будучи одной из крупнейших японских военно-морских баз. Площадь — 52 квадратных километра.Береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт" ("Оникс") предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
https://ria.ru/20211018/raketa-1754979138.html
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курильские острова
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безопасность, курильские острова, тихоокеанский флот вмф россии, матуа
08:49 02.12.2021 (обновлено: 10:38 02.12.2021)
 
На Курилах заступили на дежурство расчеты ракетного комплекса "Бастион"

Расчеты ракетного комплекса "Бастион" заступили на дежурство на курильском острове Матуа

© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкВоенный корабль во время учений в акватории Японского моря
Военный корабль во время учений в акватории Японского моря - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Сергей Русанов
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" впервые заступили на дежурство на острове Матуа, рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
"На этом отдаленном острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами", — говорится в сообщении.
Людей, технику и материальные средства доставили на место большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.
"На территории острова <...> развернут автономный военный городок, в котором завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава", — добавляется в релизе.
Специалисты уже смонтировали оборудование и хранилища, а также подготовили подъезды к стартовым позициям. Военные приступили к дежурству.
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Матуа — остров средней группы Большой гряды Курильских островов. Административно входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области. Имел стратегически важную роль в годы Второй мировой войны, будучи одной из крупнейших японских военно-морских баз. Площадь — 52 квадратных километра.
Береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт" ("Оникс") предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
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