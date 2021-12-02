https://ria.ru/20211202/bastion-1761749605.html

На Курилах заступили на дежурство расчеты ракетного комплекса "Бастион"

На Курилах заступили на дежурство расчеты ракетного комплекса "Бастион" - РИА Новости, 02.12.2021

На Курилах заступили на дежурство расчеты ракетного комплекса "Бастион"

Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" впервые заступили на дежурство на острове Матуа, рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T08:49

2021-12-02T08:49

2021-12-02T10:38

безопасность

курильские острова

тихоокеанский флот вмф россии

матуа

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" впервые заступили на дежурство на острове Матуа, рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.Людей, технику и материальные средства доставили на место большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ."На территории острова <...> развернут автономный военный городок, в котором завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава", — добавляется в релизе.Специалисты уже смонтировали оборудование и хранилища, а также подготовили подъезды к стартовым позициям. Военные приступили к дежурству.Матуа — остров средней группы Большой гряды Курильских островов. Административно входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области. Имел стратегически важную роль в годы Второй мировой войны, будучи одной из крупнейших японских военно-морских баз. Площадь — 52 квадратных километра.Береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт" ("Оникс") предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

https://ria.ru/20211018/raketa-1754979138.html

https://ria.ru/20211101/kurily-1757145099.html

курильские острова

матуа

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безопасность, курильские острова, тихоокеанский флот вмф россии, матуа