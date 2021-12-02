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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
https://ria.ru/20211202/bank-1761877652.html
ВТБ: банк должен помочь клиентам сформулировать их ESG-повестку
ВТБ: банк должен помочь клиентам сформулировать их ESG-повестку - РИА Новости, 02.12.2021
ВТБ: банк должен помочь клиентам сформулировать их ESG-повестку
В Москве 30 ноября —1 декабря состоялся 13-й инвестиционный форум "Россия зовет!", центральной темой которого на этот раз стало устойчивое развитие. О том, как... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:14
2021-12-02T17:14
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
втб
ольга дергунова
россия
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В Москве 30 ноября —1 декабря состоялся 13-й инвестиционный форум "Россия зовет!", центральной темой которого на этот раз стало устойчивое развитие. О том, как в группе ВТБ понимают ESG-повестку, а также о стратегии банка в этой области, РИА Новости рассказала заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.— Тематика форума "Россия зовет!" в этом году была тесно связана с ESG-повесткой и устойчивым развитием. Почему?— Форум "Россия зовет!" и повестка ESG связаны напрямую, ведь глобальные вызовы и вопросы, которые сегодня стоят перед обществом, волнуют компании по всему миру. Они волнуют инвесторов, банки, наших клиентов и акционеров. Форум — отличная возможность обменяться мнениями на эту непростую тему. Есть много вопросов, которые требуют обсуждения, чтобы весь мир в итоге выработал единые подходы, стандарты, согласовал скорость движения, критерии, по которым будем измерять результат. И форум с его высоким уровнем представительства — с выражением точки зрения главы нашего государства, руководителей крупнейших компаний и финансовых институтов — может помочь найти общее решение для всех заинтересованных сторон. Не только на уровне отдельных стран и ниш, предприятий или банков, но и на уровне регуляторов, тех, кто определяет глобальную повестку. Очень важно, чтобы комментарии по вопросам ESG-повестки звучали с разных сторон. Именно так мы все вместе сформулируем, что именно важно и нужно донести до широкой общественности.— Как вы думаете, ESG — это модный тренд? Или же дискуссии вокруг устойчивого развития уже получили статус постоянных тем?—Сегодняшней теме ESG-повестки предшествовала тема корпоративной социальной ответственности. Уже как минимум 30 лет в обществе активно обсуждается вопрос, как сбалансировать интересы различных сторон. А дискуссия об отношениях между акционерами и о способах получения прибыли активно ведется последние лет десять. Сегодня можно с уверенностью говорить, что стал важен не только размер прибыли компании, но и способ ее получения. Также одной из ключевых тем стала экологическая повестка. Понятно, что этому предшествовали определенные экологические катастрофы и кризисы, да и пандемия подтолкнула к пониманию, насколько уязвим мир. Так или иначе, сегодня это стало неотъемлемой частью дискуссии.И мы, как банк, который всегда находится рядом со своими клиентами, не можем оставаться в стороне. Мы должны помогать им формулировать свою повестку и соответствующим образом финансировать их проекты. Да и сам банк, будучи организацией глобального присутствия, несет ответственность за экологию. В итоге, с одной стороны, мы становимся теми, кто определяет движение предприятий по нужному маршруту через предоставляемое финансирование. А с другой стороны, мы своим примером показываем клиенту ролевую модель, демонстрируем, как правильно это делать.Пока в мире нет окончательных договоренностей и понимания, какими должны быть рейтинги в области ESG, какие факторы должны учитываться в оценке экологических рисков. Поэтому мы поступаем так: садимся с клиентами и вместе формулируем будущие основы их бизнеса. Для этого группа ВТБ создала центр экспертизы и консультирования клиентов по вопросам устойчивого развития.Важно сказать, что наш подход к ESG — это не отдельная стратегия, которую красиво и правильно расписали и отложили. Это целая система, в которой экологическая повестка соотнесена со всеми элементами наших активностей. Это и создание продуктов, и консультирование клиентов, и даже выбор правильных лампочек при технологическом перевооружении офиса. Например, проводимая нами замена пластиковых карт на цифровые аналоги — это очевидный фактор, влияющий на уменьшение углеродного следа.— В ноябре ВТБ утвердил стратегию в области устойчивого развития на 2022-2025 годы. Это не значит, что после 2025 года подход может измениться?—Мир идет эволюционным путем, опираясь на предыдущие договоренности. И мы уже находимся в той точке, когда экологическая повестка стала частью общего понятийного аппарата. Забота об окружающей среде — это следующий уровень повестки устойчивого развития. Не отдельный элемент, а именно часть общего подхода. Поэтому с уверенностью можно говорить о том, что шаг назад уже никто не сделает.— Расшифровка аббревиатуры ESG многим уже знакома. Центральными являются три основных темы — экология, социальная политика и корпоративное управление. Можете пояснить, как это работает вместе?—Обсуждение социальной ответственности компании долгое время шло параллельно с обсуждением того, как необходимо выстраивать отношения между акционерами. И уже много лет существует формулировка "корпоративная социальная ответственность": то есть компании, которые нацелены на свой результат, в то же самое время несут определенную ответственность перед обществом, частью которого являются акционеры. Все кодексы корпоративного управления сначала учили договариваться с акционерами о способе зарабатывания денег, об их количестве и вариантах их перераспределения. Потом они стали учитывать интересы территорий, на которых работают компании. Появилась та самая корпоративная социальная ответственность. Она неразрывно связана с решениями, которые советы директоров по всему миру принимают в момент, когда компания отчитывается о своих результатах. Поэтому, помимо финансовых отчетов, неотъемлемой частью пакета отчетности для многих компаний в последние десять лет стали социальные отчеты об устойчивом развитии, которые, в свою очередь, начали влиять на финансовый результат. Поэтому усиление буквы "E" в аббревиатуре ESG произошло на подготовленной почве, добавив биологическую, естественнонаучную повестку в дискуссию между теми же стейкхолдерами: обществом, государством, компанией, отдельным гражданином.Становление экологического фактора в виде части дискуссии напоминает всем стейкхолдерам про углеродный след, а также определяет их отношение к технологическим и бизнес-инновациям. Так, новшеством последних пяти лет стал целостный взгляд на зеленые инновации, которые приходят в промышленность: нужно не только их создавать, но и полностью минимизировать их последствия. Это называется end-to-end. Никто еще не знает, как именно мир договорится действовать. Но ясно, что взгляд на технологические инновации, их монетизацию, оценку скорости их внедрения будет очень тесно связан с экологическим фактором, он станет частью оценки буквально любых действий в этой связи. Можно, конечно, иронизировать по этому поводу, но экология слишком важна, как минимум потому, что мы банально слишком зависим от среды, в которой живем. И, видимо, наступил момент, когда общество готово к последовательному обсуждению этой темы.— Вы много лет занимаетесь развитием образовательных технологий. Как образование соотносится с ESG?—В социальной части повестки ESG очень важную роль играет просвещение. Мы — глобальный финансовый институт, и потому занимаемся просвещением населения в том направлении, где мы профессионалы: создали школу финансовой грамотности, развиваем компетенции сотрудников и инвесторов, студентов и школьников. Проведение различных олимпиад, помощь в накоплении практического опыта и многое другое: все это мы делаем в области финансовых технологий, финансовой индустрии. И мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали о важности экологической повестки сегодня. Например, в приложении ВТБ "Мои инвестиции", которым пользуются миллионы частных инвесторов, мы транслируем идеи, которые легли в основу нашей ESG-стратегии.Еще один важный аспект финансовой грамотности —технологическая составляющая, ведь все современные банковские инструменты цифровизируются. Сегодня неотъемлемой частью лексикона банкиров стала информационная безопасность, а у потребителей на слуху важность защиты своих данных от мошенников. Таким образом, наряду с финансовыми компетенциями в нашу образовательную повестку входит популяризация технологической составляющей цифровой трансформации.И третий аспект — воспитание тех, кто будет управлять и принимать решения в будущем. Они должны не только разбираться в выбранной предметной области, но также уметь принимать решения и нести за них ответственность. Мы заинтересованы в том, чтобы в России появлялись управленцы нового поколения, и поэтому ВТБ уже много лет является одним из ключевых попечителей Высшей школы менеджмента СПбГУ.— К этому проекту вы имеете непосредственное отношение, ведь вы директор ВШМ СПбГУ. Расскажите, как бизнес-школа развивается, есть ли какие-то особые достижения за последнее время?—Бизнес-школа существует с 1993 года, и уже с конца 90-х годов тема устойчивого развития стала частью основных образовательных программ. Этика управления и принятия решений, отношений с контрагентами – эти дисциплины входят в учебный план всех программ для бакалавров и магистров. Когда в 2019 году бизнес-школа вместе с попечителями принимала стратегию до 2025 года, мы установили показатель — не менее 15% всех учебных дисциплин должны иметь ESG-компонент.Когда мы рассказываем нашим учащимся, как экология влияет на принятие решений, они начинают видеть цепочки взаимосвязей между деятельностью крупных корпораций и углеродным следом, который они оставляют. Или, напротив, фокусируются на личной ответственности каждого человека. Именно это и помогает стать целостным специалистом, у которого есть навык критически мыслить в формирующемся мире неустоявшихся стандартов. Это важные компетенции, которые ищут сегодня работодатели по всему миру, поэтому наши выпускники востребованы на рынке. ВШМ СПбГУ – это актив, которым мы гордимся, одна из лучших бизнес-школ не только в нашей стране, но и в мире.Ну а если говорить о достижениях, то хочу сказать о недавнем очень важном событии. ВШМ СПбГУ стала первой и единственной в России бизнес-школой, которая получила "тройную корону" аккредитаций: европейской EQUIS и американских AMBA и AACSB. Такое звание есть лишь у 115 бизнес-школ во всем мире, что выделяет ВШМ СПбГУ из тысяч бизнес-школ по всем миру. Полученная в ноябре этого года аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) подтверждает соответствие бизнес-школы и ее ресурсов глобальной повестке, указывает на трансформацию образования с учетом запросов международного рынка труда.Для нас очень важно, чтобы студенты получали возможность уже сейчас взаимодействовать с теми специалистами, которые определяют повестку - ведь тот, кто пришел к нам учиться сейчас, через 15 лет будет принимать решения за нас. Поэтому для ВТБ так важно всестороннее взаимодействие с университетом, которому банк помогает не только как попечитель, но и как активный участник образовательного процесса. Так, сотрудники банка преподают в университете, наши специалисты вместе с преподавателями принимают экзамены и зачеты, помогают в написании дипломных и курсовых работ. Для банка это важный элемент социальной ответственности, ведь инвестиции в образовательный сегмент — значимая часть стратегии банка. В ближайших планах – максимально масштабировать наш опыт в ВШМ СПбГУ и сделать доступными лучшие практики для других вузов.Возвращаясь к ESG-повестке, расскажу, как в текущем году вместе с ВШМ СПбГУ мы запустили Лабораторию инноваций, в рамках которой сотрудники ВТБ с участием студентов могли совместно прорабатывать креативные бизнес-идеи. Никто не ограничивал студентов в выборе тем, и тем интереснее, что 95% выбранных студентами проектов были связаны с ESG: как обеспечить качественную воду в офисе, как снизить энергозатраты и так далее. Это означает, что и сотрудникам банка, и новому поколению студентов тема небезразлична.— Недавно сообщалось, что ВТБ вошел в высшую — "платиновую" —категорию рейтинга лучших работодателей по версии Forbes, продемонстрировав максимальные показатели по всем ESG-метрикам. Как вы этого добились?—Мы это заслужили. Людям у нас интересно, мы непрерывно меняемся и даем сотрудникам возможность реализовать свой потенциал. Проекты цифровой трансформации так сильно преображают общество, что по-настоящему интересно становиться их частью. Для сотрудников, которые приходят на работу в ВТБ, это — достойный вызов. Они решают задачи, получая не только достойное вознаграждение за свой труд, но и удовольствие от работы.Кстати, мы недавно получили еще один важный приз, которым гордимся: "Эксперт" РА признал нефинансовую отчетность ВТБ в сфере ESG лучшей среди российских организаций финансового сектора. Это значит, что мы доступно и понятным языком рассказали стейкхолдерам о нашей работе в этой области. А если ты понятен, если ты предсказуем, то контрагенты всегда захотят иметь с тобой дело.
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втб, ольга дергунова, россия
17:14 02.12.2021
 

ВТБ: банк должен помочь клиентам сформулировать их ESG-повестку

© Фото : предоставлено ВТБЗаместитель президента — председателя правления банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова
Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : предоставлено ВТБ
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В Москве 30 ноября —1 декабря состоялся 13-й инвестиционный форум "Россия зовет!", центральной темой которого на этот раз стало устойчивое развитие. О том, как в группе ВТБ понимают ESG-повестку, а также о стратегии банка в этой области, РИА Новости рассказала заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.
Тематика форума "Россия зовет!" в этом году была тесно связана с ESG-повесткой и устойчивым развитием. Почему?
Форум "Россия зовет!" и повестка ESG связаны напрямую, ведь глобальные вызовы и вопросы, которые сегодня стоят перед обществом, волнуют компании по всему миру. Они волнуют инвесторов, банки, наших клиентов и акционеров. Форум отличная возможность обменяться мнениями на эту непростую тему. Есть много вопросов, которые требуют обсуждения, чтобы весь мир в итоге выработал единые подходы, стандарты, согласовал скорость движения, критерии, по которым будем измерять результат. И форум с его высоким уровнем представительства с выражением точки зрения главы нашего государства, руководителей крупнейших компаний и финансовых институтов может помочь найти общее решение для всех заинтересованных сторон. Не только на уровне отдельных стран и ниш, предприятий или банков, но и на уровне регуляторов, тех, кто определяет глобальную повестку. Очень важно, чтобы комментарии по вопросам ESG-повестки звучали с разных сторон. Именно так мы все вместе сформулируем, что именно важно и нужно донести до широкой общественности.
Стенд банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 15:45Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
ВТБ: в ближайшее время стоит ожидать всплеска активности в сфере M&A
Как вы думаете, ESG это модный тренд? Или же дискуссии вокруг устойчивого развития уже получили статус постоянных тем?
Сегодняшней теме ESG-повестки предшествовала тема корпоративной социальной ответственности. Уже как минимум 30 лет в обществе активно обсуждается вопрос, как сбалансировать интересы различных сторон. А дискуссия об отношениях между акционерами и о способах получения прибыли активно ведется последние лет десять. Сегодня можно с уверенностью говорить, что стал важен не только размер прибыли компании, но и способ ее получения. Также одной из ключевых тем стала экологическая повестка. Понятно, что этому предшествовали определенные экологические катастрофы и кризисы, да и пандемия подтолкнула к пониманию, насколько уязвим мир. Так или иначе, сегодня это стало неотъемлемой частью дискуссии.
И мы, как банк, который всегда находится рядом со своими клиентами, не можем оставаться в стороне. Мы должны помогать им формулировать свою повестку и соответствующим образом финансировать их проекты. Да и сам банк, будучи организацией глобального присутствия, несет ответственность за экологию. В итоге, с одной стороны, мы становимся теми, кто определяет движение предприятий по нужному маршруту через предоставляемое финансирование. А с другой стороны, мы своим примером показываем клиенту ролевую модель, демонстрируем, как правильно это делать.
Пока в мире нет окончательных договоренностей и понимания, какими должны быть рейтинги в области ESG, какие факторы должны учитываться в оценке экологических рисков. Поэтому мы поступаем так: садимся с клиентами и вместе формулируем будущие основы их бизнеса. Для этого группа ВТБ создала центр экспертизы и консультирования клиентов по вопросам устойчивого развития.
Важно сказать, что наш подход к ESG это не отдельная стратегия, которую красиво и правильно расписали и отложили. Это целая система, в которой экологическая повестка соотнесена со всеми элементами наших активностей. Это и создание продуктов, и консультирование клиентов, и даже выбор правильных лампочек при технологическом перевооружении офиса. Например, проводимая нами замена пластиковых карт на цифровые аналоги это очевидный фактор, влияющий на уменьшение углеродного следа.
Руководитель ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 13:10Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
В ВТБ рассказали об объемах вложений для достижения национальных целей
В ноябре ВТБ утвердил стратегию в области устойчивого развития на 2022-2025 годы. Это не значит, что после 2025 года подход может измениться?
Мир идет эволюционным путем, опираясь на предыдущие договоренности. И мы уже находимся в той точке, когда экологическая повестка стала частью общего понятийного аппарата. Забота об окружающей среде это следующий уровень повестки устойчивого развития. Не отдельный элемент, а именно часть общего подхода. Поэтому с уверенностью можно говорить о том, что шаг назад уже никто не сделает.
Расшифровка аббревиатуры ESG многим уже знакома. Центральными являются три основных темы — экология, социальная политика и корпоративное управление. Можете пояснить, как это работает вместе?
Обсуждение социальной ответственности компании долгое время шло параллельно с обсуждением того, как необходимо выстраивать отношения между акционерами. И уже много лет существует формулировка "корпоративная социальная ответственность": то есть компании, которые нацелены на свой результат, в то же самое время несут определенную ответственность перед обществом, частью которого являются акционеры. Все кодексы корпоративного управления сначала учили договариваться с акционерами о способе зарабатывания денег, об их количестве и вариантах их перераспределения. Потом они стали учитывать интересы территорий, на которых работают компании. Появилась та самая корпоративная социальная ответственность. Она неразрывно связана с решениями, которые советы директоров по всему миру принимают в момент, когда компания отчитывается о своих результатах. Поэтому, помимо финансовых отчетов, неотъемлемой частью пакета отчетности для многих компаний в последние десять лет стали социальные отчеты об устойчивом развитии, которые, в свою очередь, начали влиять на финансовый результат. Поэтому усиление буквы "E" в аббревиатуре ESG произошло на подготовленной почве, добавив биологическую, естественнонаучную повестку в дискуссию между теми же стейкхолдерами: обществом, государством, компанией, отдельным гражданином.
Становление экологического фактора в виде части дискуссии напоминает всем стейкхолдерам про углеродный след, а также определяет их отношение к технологическим и бизнес-инновациям. Так, новшеством последних пяти лет стал целостный взгляд на зеленые инновации, которые приходят в промышленность: нужно не только их создавать, но и полностью минимизировать их последствия. Это называется end-to-end. Никто еще не знает, как именно мир договорится действовать. Но ясно, что взгляд на технологические инновации, их монетизацию, оценку скорости их внедрения будет очень тесно связан с экологическим фактором, он станет частью оценки буквально любых действий в этой связи. Можно, конечно, иронизировать по этому поводу, но экология слишком важна, как минимум потому, что мы банально слишком зависим от среды, в которой живем. И, видимо, наступил момент, когда общество готово к последовательному обсуждению этой темы.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 10:04Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
ВТБ: российские банки за 11 месяцев выдали рекордные 5 трлн рублей ипотеки
Вы много лет занимаетесь развитием образовательных технологий. Как образование соотносится с ESG?
В социальной части повестки ESG очень важную роль играет просвещение. Мы глобальный финансовый институт, и потому занимаемся просвещением населения в том направлении, где мы профессионалы: создали школу финансовой грамотности, развиваем компетенции сотрудников и инвесторов, студентов и школьников. Проведение различных олимпиад, помощь в накоплении практического опыта и многое другое: все это мы делаем в области финансовых технологий, финансовой индустрии. И мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали о важности экологической повестки сегодня. Например, в приложении ВТБ "Мои инвестиции", которым пользуются миллионы частных инвесторов, мы транслируем идеи, которые легли в основу нашей ESG-стратегии.
Еще один важный аспект финансовой грамотности технологическая составляющая, ведь все современные банковские инструменты цифровизируются. Сегодня неотъемлемой частью лексикона банкиров стала информационная безопасность, а у потребителей на слуху важность защиты своих данных от мошенников. Таким образом, наряду с финансовыми компетенциями в нашу образовательную повестку входит популяризация технологической составляющей цифровой трансформации.
И третий аспект воспитание тех, кто будет управлять и принимать решения в будущем. Они должны не только разбираться в выбранной предметной области, но также уметь принимать решения и нести за них ответственность. Мы заинтересованы в том, чтобы в России появлялись управленцы нового поколения, и поэтому ВТБ уже много лет является одним из ключевых попечителей Высшей школы менеджмента СПбГУ.
К этому проекту вы имеете непосредственное отношение, ведь вы директор ВШМ СПбГУ. Расскажите, как бизнес-школа развивается, есть ли какие-то особые достижения за последнее время?
Бизнес-школа существует с 1993 года, и уже с конца 90-х годов тема устойчивого развития стала частью основных образовательных программ. Этика управления и принятия решений, отношений с контрагентами – эти дисциплины входят в учебный план всех программ для бакалавров и магистров. Когда в 2019 году бизнес-школа вместе с попечителями принимала стратегию до 2025 года, мы установили показатель не менее 15% всех учебных дисциплин должны иметь ESG-компонент.
Когда мы рассказываем нашим учащимся, как экология влияет на принятие решений, они начинают видеть цепочки взаимосвязей между деятельностью крупных корпораций и углеродным следом, который они оставляют. Или, напротив, фокусируются на личной ответственности каждого человека. Именно это и помогает стать целостным специалистом, у которого есть навык критически мыслить в формирующемся мире неустоявшихся стандартов. Это важные компетенции, которые ищут сегодня работодатели по всему миру, поэтому наши выпускники востребованы на рынке. ВШМ СПбГУ – это актив, которым мы гордимся, одна из лучших бизнес-школ не только в нашей стране, но и в мире.
Стенд VTB на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 10:06Льготная ипотека
ВТБ предлагает в 2022 году продлить госпрограмму по ипотеке для льготников
Ну а если говорить о достижениях, то хочу сказать о недавнем очень важном событии. ВШМ СПбГУ стала первой и единственной в России бизнес-школой, которая получила "тройную корону" аккредитаций: европейской EQUIS и американских AMBA и AACSB. Такое звание есть лишь у 115 бизнес-школ во всем мире, что выделяет ВШМ СПбГУ из тысяч бизнес-школ по всем миру. Полученная в ноябре этого года аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) подтверждает соответствие бизнес-школы и ее ресурсов глобальной повестке, указывает на трансформацию образования с учетом запросов международного рынка труда.
Для нас очень важно, чтобы студенты получали возможность уже сейчас взаимодействовать с теми специалистами, которые определяют повестку - ведь тот, кто пришел к нам учиться сейчас, через 15 лет будет принимать решения за нас. Поэтому для ВТБ так важно всестороннее взаимодействие с университетом, которому банк помогает не только как попечитель, но и как активный участник образовательного процесса. Так, сотрудники банка преподают в университете, наши специалисты вместе с преподавателями принимают экзамены и зачеты, помогают в написании дипломных и курсовых работ. Для банка это важный элемент социальной ответственности, ведь инвестиции в образовательный сегмент значимая часть стратегии банка. В ближайших планах – максимально масштабировать наш опыт в ВШМ СПбГУ и сделать доступными лучшие практики для других вузов.
Возвращаясь к ESG-повестке, расскажу, как в текущем году вместе с ВШМ СПбГУ мы запустили Лабораторию инноваций, в рамках которой сотрудники ВТБ с участием студентов могли совместно прорабатывать креативные бизнес-идеи. Никто не ограничивал студентов в выборе тем, и тем интереснее, что 95% выбранных студентами проектов были связаны с ESG: как обеспечить качественную воду в офисе, как снизить энергозатраты и так далее. Это означает, что и сотрудникам банка, и новому поколению студентов тема небезразлична.
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 13:52
Клиенты ВТБ получили возможность управлять торговым эквайрингом онлайн
Недавно сообщалось, что ВТБ вошел в высшую "платиновую" категорию рейтинга лучших работодателей по версии Forbes, продемонстрировав максимальные показатели по всем ESG-метрикам. Как вы этого добились?
Мы это заслужили. Людям у нас интересно, мы непрерывно меняемся и даем сотрудникам возможность реализовать свой потенциал. Проекты цифровой трансформации так сильно преображают общество, что по-настоящему интересно становиться их частью. Для сотрудников, которые приходят на работу в ВТБ, это достойный вызов. Они решают задачи, получая не только достойное вознаграждение за свой труд, но и удовольствие от работы.
Кстати, мы недавно получили еще один важный приз, которым гордимся: "Эксперт" РА признал нефинансовую отчетность ВТБ в сфере ESG лучшей среди российских организаций финансового сектора. Это значит, что мы доступно и понятным языком рассказали стейкхолдерам о нашей работе в этой области. А если ты понятен, если ты предсказуем, то контрагенты всегда захотят иметь с тобой дело.
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ВТБОльга ДергуноваРоссия
 
 
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02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
23:50Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
23:50Спасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после лечения
23:41Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
23:34Блогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии
23:33Байден пообещал не допустить шатдауна
23:24Инцидент у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не связан с терроризмом
Лента новостейМолния
Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с РоссиейРоскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки EtsyСпасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после леченияРоссия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене визБлогер Варламов заявил, что попал в полицию в ЛиберииБайден пообещал не допустить шатдаунаИнцидент у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не связан с терроризмом