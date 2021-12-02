https://ria.ru/20211202/bank-1761877652.html

ВТБ: банк должен помочь клиентам сформулировать их ESG-повестку

ВТБ: банк должен помочь клиентам сформулировать их ESG-повестку - РИА Новости, 02.12.2021

ВТБ: банк должен помочь клиентам сформулировать их ESG-повестку

В Москве 30 ноября —1 декабря состоялся 13-й инвестиционный форум "Россия зовет!", центральной темой которого на этот раз стало устойчивое развитие. О том, как... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:14

2021-12-02T17:14

2021-12-02T17:14

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

втб

ольга дергунова

россия

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В Москве 30 ноября —1 декабря состоялся 13-й инвестиционный форум "Россия зовет!", центральной темой которого на этот раз стало устойчивое развитие. О том, как в группе ВТБ понимают ESG-повестку, а также о стратегии банка в этой области, РИА Новости рассказала заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.— Тематика форума "Россия зовет!" в этом году была тесно связана с ESG-повесткой и устойчивым развитием. Почему?— Форум "Россия зовет!" и повестка ESG связаны напрямую, ведь глобальные вызовы и вопросы, которые сегодня стоят перед обществом, волнуют компании по всему миру. Они волнуют инвесторов, банки, наших клиентов и акционеров. Форум — отличная возможность обменяться мнениями на эту непростую тему. Есть много вопросов, которые требуют обсуждения, чтобы весь мир в итоге выработал единые подходы, стандарты, согласовал скорость движения, критерии, по которым будем измерять результат. И форум с его высоким уровнем представительства — с выражением точки зрения главы нашего государства, руководителей крупнейших компаний и финансовых институтов — может помочь найти общее решение для всех заинтересованных сторон. Не только на уровне отдельных стран и ниш, предприятий или банков, но и на уровне регуляторов, тех, кто определяет глобальную повестку. Очень важно, чтобы комментарии по вопросам ESG-повестки звучали с разных сторон. Именно так мы все вместе сформулируем, что именно важно и нужно донести до широкой общественности.— Как вы думаете, ESG — это модный тренд? Или же дискуссии вокруг устойчивого развития уже получили статус постоянных тем?—Сегодняшней теме ESG-повестки предшествовала тема корпоративной социальной ответственности. Уже как минимум 30 лет в обществе активно обсуждается вопрос, как сбалансировать интересы различных сторон. А дискуссия об отношениях между акционерами и о способах получения прибыли активно ведется последние лет десять. Сегодня можно с уверенностью говорить, что стал важен не только размер прибыли компании, но и способ ее получения. Также одной из ключевых тем стала экологическая повестка. Понятно, что этому предшествовали определенные экологические катастрофы и кризисы, да и пандемия подтолкнула к пониманию, насколько уязвим мир. Так или иначе, сегодня это стало неотъемлемой частью дискуссии.И мы, как банк, который всегда находится рядом со своими клиентами, не можем оставаться в стороне. Мы должны помогать им формулировать свою повестку и соответствующим образом финансировать их проекты. Да и сам банк, будучи организацией глобального присутствия, несет ответственность за экологию. В итоге, с одной стороны, мы становимся теми, кто определяет движение предприятий по нужному маршруту через предоставляемое финансирование. А с другой стороны, мы своим примером показываем клиенту ролевую модель, демонстрируем, как правильно это делать.Пока в мире нет окончательных договоренностей и понимания, какими должны быть рейтинги в области ESG, какие факторы должны учитываться в оценке экологических рисков. Поэтому мы поступаем так: садимся с клиентами и вместе формулируем будущие основы их бизнеса. Для этого группа ВТБ создала центр экспертизы и консультирования клиентов по вопросам устойчивого развития.Важно сказать, что наш подход к ESG — это не отдельная стратегия, которую красиво и правильно расписали и отложили. Это целая система, в которой экологическая повестка соотнесена со всеми элементами наших активностей. Это и создание продуктов, и консультирование клиентов, и даже выбор правильных лампочек при технологическом перевооружении офиса. Например, проводимая нами замена пластиковых карт на цифровые аналоги — это очевидный фактор, влияющий на уменьшение углеродного следа.— В ноябре ВТБ утвердил стратегию в области устойчивого развития на 2022-2025 годы. Это не значит, что после 2025 года подход может измениться?—Мир идет эволюционным путем, опираясь на предыдущие договоренности. И мы уже находимся в той точке, когда экологическая повестка стала частью общего понятийного аппарата. Забота об окружающей среде — это следующий уровень повестки устойчивого развития. Не отдельный элемент, а именно часть общего подхода. Поэтому с уверенностью можно говорить о том, что шаг назад уже никто не сделает.— Расшифровка аббревиатуры ESG многим уже знакома. Центральными являются три основных темы — экология, социальная политика и корпоративное управление. Можете пояснить, как это работает вместе?—Обсуждение социальной ответственности компании долгое время шло параллельно с обсуждением того, как необходимо выстраивать отношения между акционерами. И уже много лет существует формулировка "корпоративная социальная ответственность": то есть компании, которые нацелены на свой результат, в то же самое время несут определенную ответственность перед обществом, частью которого являются акционеры. Все кодексы корпоративного управления сначала учили договариваться с акционерами о способе зарабатывания денег, об их количестве и вариантах их перераспределения. Потом они стали учитывать интересы территорий, на которых работают компании. Появилась та самая корпоративная социальная ответственность. Она неразрывно связана с решениями, которые советы директоров по всему миру принимают в момент, когда компания отчитывается о своих результатах. Поэтому, помимо финансовых отчетов, неотъемлемой частью пакета отчетности для многих компаний в последние десять лет стали социальные отчеты об устойчивом развитии, которые, в свою очередь, начали влиять на финансовый результат. Поэтому усиление буквы "E" в аббревиатуре ESG произошло на подготовленной почве, добавив биологическую, естественнонаучную повестку в дискуссию между теми же стейкхолдерами: обществом, государством, компанией, отдельным гражданином.Становление экологического фактора в виде части дискуссии напоминает всем стейкхолдерам про углеродный след, а также определяет их отношение к технологическим и бизнес-инновациям. Так, новшеством последних пяти лет стал целостный взгляд на зеленые инновации, которые приходят в промышленность: нужно не только их создавать, но и полностью минимизировать их последствия. Это называется end-to-end. Никто еще не знает, как именно мир договорится действовать. Но ясно, что взгляд на технологические инновации, их монетизацию, оценку скорости их внедрения будет очень тесно связан с экологическим фактором, он станет частью оценки буквально любых действий в этой связи. Можно, конечно, иронизировать по этому поводу, но экология слишком важна, как минимум потому, что мы банально слишком зависим от среды, в которой живем. И, видимо, наступил момент, когда общество готово к последовательному обсуждению этой темы.— Вы много лет занимаетесь развитием образовательных технологий. Как образование соотносится с ESG?—В социальной части повестки ESG очень важную роль играет просвещение. Мы — глобальный финансовый институт, и потому занимаемся просвещением населения в том направлении, где мы профессионалы: создали школу финансовой грамотности, развиваем компетенции сотрудников и инвесторов, студентов и школьников. Проведение различных олимпиад, помощь в накоплении практического опыта и многое другое: все это мы делаем в области финансовых технологий, финансовой индустрии. И мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали о важности экологической повестки сегодня. Например, в приложении ВТБ "Мои инвестиции", которым пользуются миллионы частных инвесторов, мы транслируем идеи, которые легли в основу нашей ESG-стратегии.Еще один важный аспект финансовой грамотности —технологическая составляющая, ведь все современные банковские инструменты цифровизируются. Сегодня неотъемлемой частью лексикона банкиров стала информационная безопасность, а у потребителей на слуху важность защиты своих данных от мошенников. Таким образом, наряду с финансовыми компетенциями в нашу образовательную повестку входит популяризация технологической составляющей цифровой трансформации.И третий аспект — воспитание тех, кто будет управлять и принимать решения в будущем. Они должны не только разбираться в выбранной предметной области, но также уметь принимать решения и нести за них ответственность. Мы заинтересованы в том, чтобы в России появлялись управленцы нового поколения, и поэтому ВТБ уже много лет является одним из ключевых попечителей Высшей школы менеджмента СПбГУ.— К этому проекту вы имеете непосредственное отношение, ведь вы директор ВШМ СПбГУ. Расскажите, как бизнес-школа развивается, есть ли какие-то особые достижения за последнее время?—Бизнес-школа существует с 1993 года, и уже с конца 90-х годов тема устойчивого развития стала частью основных образовательных программ. Этика управления и принятия решений, отношений с контрагентами – эти дисциплины входят в учебный план всех программ для бакалавров и магистров. Когда в 2019 году бизнес-школа вместе с попечителями принимала стратегию до 2025 года, мы установили показатель — не менее 15% всех учебных дисциплин должны иметь ESG-компонент.Когда мы рассказываем нашим учащимся, как экология влияет на принятие решений, они начинают видеть цепочки взаимосвязей между деятельностью крупных корпораций и углеродным следом, который они оставляют. Или, напротив, фокусируются на личной ответственности каждого человека. Именно это и помогает стать целостным специалистом, у которого есть навык критически мыслить в формирующемся мире неустоявшихся стандартов. Это важные компетенции, которые ищут сегодня работодатели по всему миру, поэтому наши выпускники востребованы на рынке. ВШМ СПбГУ – это актив, которым мы гордимся, одна из лучших бизнес-школ не только в нашей стране, но и в мире.Ну а если говорить о достижениях, то хочу сказать о недавнем очень важном событии. ВШМ СПбГУ стала первой и единственной в России бизнес-школой, которая получила "тройную корону" аккредитаций: европейской EQUIS и американских AMBA и AACSB. Такое звание есть лишь у 115 бизнес-школ во всем мире, что выделяет ВШМ СПбГУ из тысяч бизнес-школ по всем миру. Полученная в ноябре этого года аккредитация AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) подтверждает соответствие бизнес-школы и ее ресурсов глобальной повестке, указывает на трансформацию образования с учетом запросов международного рынка труда.Для нас очень важно, чтобы студенты получали возможность уже сейчас взаимодействовать с теми специалистами, которые определяют повестку - ведь тот, кто пришел к нам учиться сейчас, через 15 лет будет принимать решения за нас. Поэтому для ВТБ так важно всестороннее взаимодействие с университетом, которому банк помогает не только как попечитель, но и как активный участник образовательного процесса. Так, сотрудники банка преподают в университете, наши специалисты вместе с преподавателями принимают экзамены и зачеты, помогают в написании дипломных и курсовых работ. Для банка это важный элемент социальной ответственности, ведь инвестиции в образовательный сегмент — значимая часть стратегии банка. В ближайших планах – максимально масштабировать наш опыт в ВШМ СПбГУ и сделать доступными лучшие практики для других вузов.Возвращаясь к ESG-повестке, расскажу, как в текущем году вместе с ВШМ СПбГУ мы запустили Лабораторию инноваций, в рамках которой сотрудники ВТБ с участием студентов могли совместно прорабатывать креативные бизнес-идеи. Никто не ограничивал студентов в выборе тем, и тем интереснее, что 95% выбранных студентами проектов были связаны с ESG: как обеспечить качественную воду в офисе, как снизить энергозатраты и так далее. Это означает, что и сотрудникам банка, и новому поколению студентов тема небезразлична.— Недавно сообщалось, что ВТБ вошел в высшую — "платиновую" —категорию рейтинга лучших работодателей по версии Forbes, продемонстрировав максимальные показатели по всем ESG-метрикам. Как вы этого добились?—Мы это заслужили. Людям у нас интересно, мы непрерывно меняемся и даем сотрудникам возможность реализовать свой потенциал. Проекты цифровой трансформации так сильно преображают общество, что по-настоящему интересно становиться их частью. Для сотрудников, которые приходят на работу в ВТБ, это — достойный вызов. Они решают задачи, получая не только достойное вознаграждение за свой труд, но и удовольствие от работы.Кстати, мы недавно получили еще один важный приз, которым гордимся: "Эксперт" РА признал нефинансовую отчетность ВТБ в сфере ESG лучшей среди российских организаций финансового сектора. Это значит, что мы доступно и понятным языком рассказали стейкхолдерам о нашей работе в этой области. А если ты понятен, если ты предсказуем, то контрагенты всегда захотят иметь с тобой дело.

https://ria.ru/20211201/aktivnost-1761662113.html

https://ria.ru/20211201/vlozheniya-1761626064.html

https://realty.ria.ru/20211201/ipoteka-1761583372.html

https://realty.ria.ru/20211130/vtb-1761395672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

втб, ольга дергунова, россия