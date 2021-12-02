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ЦБ готов к ужесточению монетарной политики США, заявила Набиуллина
ЦБ готов к ужесточению монетарной политики США, заявила Набиуллина - РИА Новости, 02.12.2021
ЦБ готов к ужесточению монетарной политики США, заявила Набиуллина
Ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США может привести к оттоку капитала с развивающихся рынков и давлению на их валюты, однако РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:02
2021-12-02T13:02
экономика
сша
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США может привести к оттоку капитала с развивающихся рынков и давлению на их валюты, однако Банк России готов к изменению политики финансового регулятора США, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.ФРС объявила в ноябре о постепенном сокращении закупок активов со 120 миллиардов долларов в месяц, закупки планируется сокращать на 15 миллиардов ежемесячно. Однако в конце месяца глава американского центробанка Джером Пауэлл сообщил, что ФРС может прекратить программу закупки активов раньше, чем планировалось."Мы ожидали этого поворота. Я думаю, что все ждут, что ФРС ужесточит монетарную политику. Вопрос в том, когда и как быстро. Сейчас ужесточение очень хорошо отражается в коммуникациях, и мы готовы к этому ужесточению. Мы знаем, что оно произойдет и калибрируем нашу монетарную политику с учетом этих движений", - прокомментировала Набиуллина, выступая на форуме Reuters Next.Глава ЦБ добавила, что ужесточение монетарной политики ФРС США может привести к некоторому оттоку капитала с развивающихся рынков и давлению на их валюты. "Поэтому мы предпочитаем очень осторожную политику и иметь больше буферов. Наше правительство также проводит очень осторожную фискальную политику - они планируют вернуться к полному выполнению бюджетного правила в следующем году", - добавила она.Изменение политики ФРС не будет простым для глобального финансового рынка, но многие развивающиеся страны готовы к нему лучше, чем, например, в 2013 году, заключила Набиуллина.
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экономика, сша, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
13:02 02.12.2021
 
ЦБ готов к ужесточению монетарной политики США, заявила Набиуллина

Глава Банка России Набиуллина: ЦБ готов к ужесточению монетарной политики США

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США может привести к оттоку капитала с развивающихся рынков и давлению на их валюты, однако Банк России готов к изменению политики финансового регулятора США, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
ФРС объявила в ноябре о постепенном сокращении закупок активов со 120 миллиардов долларов в месяц, закупки планируется сокращать на 15 миллиардов ежемесячно. Однако в конце месяца глава американского центробанка Джером Пауэлл сообщил, что ФРС может прекратить программу закупки активов раньше, чем планировалось.
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"Мы ожидали этого поворота. Я думаю, что все ждут, что ФРС ужесточит монетарную политику. Вопрос в том, когда и как быстро. Сейчас ужесточение очень хорошо отражается в коммуникациях, и мы готовы к этому ужесточению. Мы знаем, что оно произойдет и калибрируем нашу монетарную политику с учетом этих движений", - прокомментировала Набиуллина, выступая на форуме Reuters Next.
Глава ЦБ добавила, что ужесточение монетарной политики ФРС США может привести к некоторому оттоку капитала с развивающихся рынков и давлению на их валюты. "Поэтому мы предпочитаем очень осторожную политику и иметь больше буферов. Наше правительство также проводит очень осторожную фискальную политику - они планируют вернуться к полному выполнению бюджетного правила в следующем году", - добавила она.
Изменение политики ФРС не будет простым для глобального финансового рынка, но многие развивающиеся страны готовы к нему лучше, чем, например, в 2013 году, заключила Набиуллина.
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ЭкономикаСШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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