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Шалленберг готов уйти с поста канцлера Австрии, сообщили СМИ
Шалленберг готов уйти с поста канцлера Австрии, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.12.2021
Шалленберг готов уйти с поста канцлера Австрии, сообщили СМИ
Канцлер Австрии Александер Шалленберг выразил готовность покинуть занимаемую должность, новым австрийским канцлером может стать глава МВД Карл Нехаммер,... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T20:50
2021-12-02T20:50
2021-12-02T20:50
в мире
австрия
австрийская народная партия
себастьян курц
александер шалленберг
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ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Канцлер Австрии Александер Шалленберг выразил готовность покинуть занимаемую должность, новым австрийским канцлером может стать глава МВД Карл Нехаммер, сообщило издание Kronen Zeitung.Ранее в четверг предшественник Шалленберга на посту канцлера Себастьян Курц объявил об уходе из политики. Это произошло после того, как в октябре он подал в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования. Курц отметил, что в пятницу передаст свои полномочия главы Австрийской народной партии (АНП). Согласно Kronen Zeitung, этот пост должен занять нынешний глава МВД Нехаммер.Шалленберг заявил, что "твердо верит", что обе должности - главы правительства и лидера Австрийской народной партии - "должны быть вскоре вновь сосредоточены в одних руках".По информации газеты, "почти наверняка" новым федеральным канцлером будет назначен министр внутренних дел Карл Нехаммер.Шалленберг не уточнил, хочет ли он теперь вернуться в министерство иностранных дел, которое он ранее возглавлял.
https://ria.ru/20211201/avstriya-1761639701.html
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в мире, австрия, австрийская народная партия, себастьян курц, александер шалленберг
Шалленберг готов уйти с поста канцлера Австрии, сообщили СМИ
Издание Kronen Zeitung: Шалленберг готов уйти с поста канцлера Австрии