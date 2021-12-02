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Жителя Нижегородской области арестовали за избиение 14-летнего пасынка
Жителя Нижегородской области арестовали за избиение 14-летнего пасынка - РИА Новости, 02.12.2021
Жителя Нижегородской области арестовали за избиение 14-летнего пасынка
Ранее судимый житель Нижегородской области заключен под стражу за избиение и угрозу убийством 14-летнего сына сожительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:47
2021-12-02T16:47
происшествия
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Ранее судимый житель Нижегородской области заключен под стражу за избиение и угрозу убийством 14-летнего сына сожительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.Преступление было выявлено участковым уполномоченным. Старший лейтенант полиции узнал от преподавателя школы о том, что 14-летний подросток из состоящей на учёте семьи не пришёл в школу. Полицейский решил узнать причину и посетил своих подопечных. В беседе с подростком и его матерью участковый уполномоченный установил, что мальчик стал жертвой агрессии со стороны 36-летнего мужчины."Ранее судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, нанёс многочисленные удары руками по телу и голове 14-летнему сыну своей сожительницы, а затем взял кухонный нож и угрожал ребенку убийством", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее подозреваемый уже неоднократно проявлял агрессию не только в отношении детей своей гражданской жены, но и в отношении местных жителей, за что был привлечен участковым к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои)."Учитывая это, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) и статьей 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие", - подчеркивается в сообщении.Семья мальчика считается неблагополучной и с марта 2021 года состоит на учёте в полиции, так как мать ребенка злоупотребляет алкоголем и неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
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происшествия, нижегородская область, россия
16:47 02.12.2021
 
Жителя Нижегородской области арестовали за избиение 14-летнего пасынка

Жителя Нижегородской области арестовали за избиение 14-летнего пасынка и угрозу убийством

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Ранее судимый житель Нижегородской области заключен под стражу за избиение и угрозу убийством 14-летнего сына сожительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Преступление было выявлено участковым уполномоченным. Старший лейтенант полиции узнал от преподавателя школы о том, что 14-летний подросток из состоящей на учёте семьи не пришёл в школу. Полицейский решил узнать причину и посетил своих подопечных. В беседе с подростком и его матерью участковый уполномоченный установил, что мальчик стал жертвой агрессии со стороны 36-летнего мужчины.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
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"Ранее судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, нанёс многочисленные удары руками по телу и голове 14-летнему сыну своей сожительницы, а затем взял кухонный нож и угрожал ребенку убийством", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее подозреваемый уже неоднократно проявлял агрессию не только в отношении детей своей гражданской жены, но и в отношении местных жителей, за что был привлечен участковым к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои).
"Учитывая это, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) и статьей 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие", - подчеркивается в сообщении.
Семья мальчика считается неблагополучной и с марта 2021 года состоит на учёте в полиции, так как мать ребенка злоупотребляет алкоголем и неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
 
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