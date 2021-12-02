https://ria.ru/20211202/andreychenko-1761837951.html

Андрейченко: Минск и Москва пока не обсуждают создание союзного парламента

Андрейченко: Минск и Москва пока не обсуждают создание союзного парламента - РИА Новости, 02.12.2021

Андрейченко: Минск и Москва пока не обсуждают создание союзного парламента

Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что Минск и Москва на данном этапе не обсуждают создание союзного парламента. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:22

2021-12-02T15:22

2021-12-02T15:23

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

владимир андрейченко

россия

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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что Минск и Москва на данном этапе не обсуждают создание союзного парламента."Было принято решение президентами наших стран разработать основные направления по реализации положений Договора о создании Союзного государства. Экспертами основные положения разработаны. Мы их сегодня рассмотрели на заседании Парламентского собрания. Если кратко говорить, то основу этого составляют равные права для субъектов хозяйствования, прозрачность в передвижении товаров", - сказал Андрейченко журналистам в четверг в Минске по итогам сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.По его словам, "здесь отсутствует какая бы то ни было политика". " Может, политика – дело благородное, но преждевременное. Какого-то разговора о союзном парламенте, о единой валюте мы не вели... Работать будем под разными флагами, но на основе равных прав и обязанностей", - заявил спикер нижней палаты белорусского парламента.Андрейченко рассказал, что в целом на состоявшейся сессии парламентарии Белоруссии и России обсудили дальнейшее строительство Союзного государства.

https://ria.ru/20211202/zakonotvorchestvo-1761828676.html

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белоруссия, владимир андрейченко, россия