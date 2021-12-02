https://ria.ru/20211202/altay-1761767485.html

На Алтае усилят пропускной режим в школах после инцидента со стрельбой

На Алтае усилят пропускной режим в школах после инцидента со стрельбой - РИА Новости, 02.12.2021

На Алтае усилят пропускной режим в школах после инцидента со стрельбой

Зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко поручил усилить в образовательных учреждениях региона пропускной режим и провести инструктажи с... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:58

2021-12-02T10:58

2021-12-02T10:58

происшествия

алтайский край

россия

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БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости. Зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко поручил усилить в образовательных учреждениях региона пропускной режим и провести инструктажи с учениками после инцидента со стрельбой в школе Алтайского района, сообщают в пресс-службе правительства края."Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко обратился к главам городов и районов, руководителям муниципальных органов управления образованием и руководителям образовательных учреждений в связи со случаем в школе села Алтайское. Степаненко поручил им незамедлительно провести разъяснительную работу с родителями и учащимися о запрете использования детьми посторонних предметов, в том числе всех видов оружия, взрывчатых веществ, газовых баллончиков и всего того, что может нанести вред окружающим. Степаненко также потребовал незамедлительно провести в каждом образовательном учреждении внеплановые инструктажи по безопасности с учащимися, педагогами и другими работниками и усилить контроль за пропускным режимом", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в среду в одной из школ Алтайского района девятиклассник попал в голову восьмикласснику из пневматического оружия. Мальчик госпитализирован. Как объяснили в минобразования региона, инцидент произошел случайно, старшеклассник стрелял в дерево, но пуля отрикошетила. Прокуратура края и СУСК РФ по региону проводят проверки."Главам городов и районов поручено взять под личный контроль организацию разъяснительной работы, проведение проверок пропускного режима, внеплановых инструктажей и наличия ответственных лиц за комплексную безопасность в каждом учреждении образования. В школах такими ответственными являются либо директор, либо один из его заместителей", - уточняют в пресс-службе правительства.

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происшествия, алтайский край, россия