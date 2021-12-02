Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211202/altay-1761767485.html
На Алтае усилят пропускной режим в школах после инцидента со стрельбой
На Алтае усилят пропускной режим в школах после инцидента со стрельбой - РИА Новости, 02.12.2021
На Алтае усилят пропускной режим в школах после инцидента со стрельбой
Зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко поручил усилить в образовательных учреждениях региона пропускной режим и провести инструктажи с... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:58
2021-12-02T10:58
происшествия
алтайский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg
БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости. Зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко поручил усилить в образовательных учреждениях региона пропускной режим и провести инструктажи с учениками после инцидента со стрельбой в школе Алтайского района, сообщают в пресс-службе правительства края."Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко обратился к главам городов и районов, руководителям муниципальных органов управления образованием и руководителям образовательных учреждений в связи со случаем в школе села Алтайское. Степаненко поручил им незамедлительно провести разъяснительную работу с родителями и учащимися о запрете использования детьми посторонних предметов, в том числе всех видов оружия, взрывчатых веществ, газовых баллончиков и всего того, что может нанести вред окружающим. Степаненко также потребовал незамедлительно провести в каждом образовательном учреждении внеплановые инструктажи по безопасности с учащимися, педагогами и другими работниками и усилить контроль за пропускным режимом", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в среду в одной из школ Алтайского района девятиклассник попал в голову восьмикласснику из пневматического оружия. Мальчик госпитализирован. Как объяснили в минобразования региона, инцидент произошел случайно, старшеклассник стрелял в дерево, но пуля отрикошетила. Прокуратура края и СУСК РФ по региону проводят проверки."Главам городов и районов поручено взять под личный контроль организацию разъяснительной работы, проведение проверок пропускного режима, внеплановых инструктажей и наличия ответственных лиц за комплексную безопасность в каждом учреждении образования. В школах такими ответственными являются либо директор, либо один из его заместителей", - уточняют в пресс-службе правительства.
https://ria.ru/20211202/strelba-1761748831.html
алтайский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:1283_1920x0_80_0_0_b5c7efde7817ebf343b5a57784aa51b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край, россия
10:58 02.12.2021
 
На Алтае усилят пропускной режим в школах после инцидента со стрельбой

Власти Алтая усилят пропускной режим в школах после инцидента со стрельбой

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Антон Уницын
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости. Зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко поручил усилить в образовательных учреждениях региона пропускной режим и провести инструктажи с учениками после инцидента со стрельбой в школе Алтайского района, сообщают в пресс-службе правительства края.
"Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко обратился к главам городов и районов, руководителям муниципальных органов управления образованием и руководителям образовательных учреждений в связи со случаем в школе села Алтайское. Степаненко поручил им незамедлительно провести разъяснительную работу с родителями и учащимися о запрете использования детьми посторонних предметов, в том числе всех видов оружия, взрывчатых веществ, газовых баллончиков и всего того, что может нанести вред окружающим. Степаненко также потребовал незамедлительно провести в каждом образовательном учреждении внеплановые инструктажи по безопасности с учащимися, педагогами и другими работниками и усилить контроль за пропускным режимом", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в среду в одной из школ Алтайского района девятиклассник попал в голову восьмикласснику из пневматического оружия. Мальчик госпитализирован. Как объяснили в минобразования региона, инцидент произошел случайно, старшеклассник стрелял в дерево, но пуля отрикошетила. Прокуратура края и СУСК РФ по региону проводят проверки.
"Главам городов и районов поручено взять под личный контроль организацию разъяснительной работы, проведение проверок пропускного режима, внеплановых инструктажей и наличия ответственных лиц за комплексную безопасность в каждом учреждении образования. В школах такими ответственными являются либо директор, либо один из его заместителей", - уточняют в пресс-службе правительства.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
08:35
На Алтае школьник попал в больницу из-за срикошетившей пули от пневмата
 
ПроисшествияАлтайский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
23:50Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
23:50Спасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после лечения
23:41Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
23:34Блогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии
23:33Байден пообещал не допустить шатдауна
23:24Инцидент у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не связан с терроризмом
Лента новостейМолния
Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с РоссиейРоскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки EtsyСпасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после леченияРоссия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене визБлогер Варламов заявил, что попал в полицию в ЛиберииБайден пообещал не допустить шатдаунаИнцидент у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не связан с терроризмом