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Биография Георгия Жукова

Биография Георгия Жукова - РИА Новости, 01.12.2021

Биография Георгия Жукова

Советский государственный и военный деятель, маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков родился 1 декабря (19 ноября РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T00:50

2021-12-01T00:50

2021-12-01T00:50

справки

георгий жуков

великая отечественная война (1941-1945)

красная армия (ркка)

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Советский государственный и военный деятель, маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков родился 1 декабря (19 ноября по старому стилю) 1896 года в деревне Стрелковка Калужской губернии (ныне Жуковского района Калужской области) в семье крестьянина. Начальное образование получил в церковно-приходской школе. В 1907 году был отправлен в Москву для обучения скорняжному делу. Одновременно с 1908 года учился на вечерних общеобразовательных курсах. В 1911 году Жукова из учеников перевели в разряд мастеров, а к 1914 году он уже самостоятельно вел дела, имел учеников. В августе 1915 года был призван на военную службу. Участвовал в Первой мировой войне (1914-1918), награжден двумя Георгиевскими крестами 3-й и 4-й степеней. Служил сначала рядовым, после окончания унтер-офицерской школы в 1916 году – младшим унтер-офицером в кавалерийском полку. В августе 1916 года был тяжело ранен. С 1918 года в Красной Армии. Службу проходил в 4-м Московском кавалерийском полку. Участвовал в Гражданской войне (1917-1922), воевал на Восточном, Западном и Южном фронтах. В 1920 году окончил рязанские кавалерийские курсы. В 1924-1925 годах Жуков прошел подготовку в Высшей кавалерийской школе в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), а в 1929-1930 годах – на Курсах высшего начальствующего состава в Москве.С октября 1918 года по июль 1923 года служил в качестве красноармейца, помощника командира взвода, командира взвода, командира эскадрона, помощника командира полка. В 1923-1930 годах был командиром кавалерийского полка, в 1930-1931 годах – кавалерийской бригады. С 1931 по 1933 год – помощник инспектора Инспекции кавалерии Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). В 1933-1937 годах был командиром кавалерийской дивизии, в 1937-1938 годах – командиром кавалерийского корпуса, в 1938-1939 годах – заместителем командующего Белорусским военным округом по кавалерии, в июне - июле 1939 года – командиром особого корпуса, входящим в Читинскую группу войск. С июля 1939 года по апрель 1940 года – командующий 1-й армейской группой советских войск в Монголии, которая совместно с частями монгольской Народно-революционной армии окружила и разгромила крупную группировку японских войск в районе реки Халхин-гол. В 1940 году Георгию Жукову было присвоено воинское звание генерал армии. С июня 1940 года командовал войсками Киевского Особого военного округа. В январе - июле 1941 года – начальник Генерального штаба - заместитель народного комиссара обороны СССР. В начале Великой Отечественной войны (1941-1945) с 23 июня 1941 года – член Ставки Верховного Главнокомандования. 29 июля 1941 года Георгий Жуков был освобожден от должности начальника Генерального штаба и назначен командующим войсками Резервного фронта, которые провели первую в ходе войны наступательную операцию в районе города Ельня. С 13 сентября 1941 года командовал Ленинградским фронтом. С октября 1941 года по август 1942 года Жуков возглавлял Западный фронт. Под его руководством войска фронта вели упорные оборонительные бои, остановили продвижение немецких войск к Москве, а затем, перейдя в контрнаступление и в общее наступление во взаимодействии с войсками Калининского фронта, нанесли им крупное поражение и полностью освободили Московскую и Тульскую области, многие районы Калининской (ныне Тверская) и Смоленской областей. С февраля по май 1942 года Георгий Жуков одновременно был и главнокомандующим войсками Западного направления. Под его руководством войска Западного и Калининского фронтов в ходе Ржевско-Сычевской наступательной операции ликвидировали плацдарм противника на левом берегу Волги в районе Ржева. С августа 1942 года – первый заместитель наркома обороны, заместитель Верховного Главнокомандующего. В августе 1942 года - марте 1944 года Жуков координировал действия войск ряда фронтов под Сталинградом (ныне Волгоград), по прорыву блокады Ленинграда, в битвах под Курском и за Днепр, в Житомирско-Бердичевской, Кировоградской и Корсунь-Шевченковской наступательных операциях. В январе 1943 года Жукову было присвоено воинское звание маршал Советского Союза. С марта по май 1944 года он одновременно командовал 1-м Украинским фронтом. С ноября 1944 года по июнь 1945 года был командующим войсками 1-го Белорусского фронта, которые в 1945 году провели Висло-Одерскую операцию (совместно с войсками 1-го Украинского фронта) и Берлинскую операцию (во взаимодействии с войсками 1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов). От имени и по поручению советского Верховного Главнокомандования Георгий Жуков 8 мая 1945 года в Карлсхорсте (юго-восточная часть Берлина) принял капитуляцию вооруженных сил нацистской Германии. 24 июня 1945 года принимал Парад Победы в Москве. С июня 1945 года по март 1946 года – главнокомандующий Группы советских оккупационных войск в Германии и глава советской военной администрации по управлению Советской зоны оккупированной Германии. В марте - июле 1946 года Жуков был главнокомандующим Сухопутными войсками и заместителем министра Вооруженных Сил СССР. С июля 1946 года по февраль 1948 года командовал войсками Одесского военного округа. В 1948-1953 годах был командующим войсками Уральского военного округа. С марта 1953 года по февраль 1955 года – первый заместитель министра обороны СССР. В 1955-1957 годах – министр обороны СССР. В марте 1958 года Георгий Жуков был уволен в отставку с правом ношения военной формы одежды. Являлся депутатом Верховного Совета СССР 1-4-го созывов (1941-1958). Автор мемуаров "Воспоминания и размышления", которые в России переиздавались 13 раз. Книга выпущена в 30 зарубежных государствах на 18 языках.Георгий Жуков – четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956). Герой Монгольской Народной Республики (1969). Был награжден шестью орденами Ленина (1936, 1939, 1945, 1956, 1966, 1971), орденом Октябрьской Революции (1968), тремя орденами Красного Знамени (1922, 1944, 1949), двумя орденами Суворова I степени (1943, 1943); дважды удостоен ордена "Победа" (1944, 1945), был награжден тувинским орденом Республики (1942), Почетным оружием с золотым изображением Государственного герба СССР (1968), а также 15 медалями СССР и 17 орденами и медалями иностранных государств. Умер Георгий Жуков 18 июня 1974 года. Урна с его прахом захоронена в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. В ознаменование заслуг полководца указом президента РФ от 9 мая 1994 года учреждены орден и медаль Жукова, а также установлена Государственная премия Российской Федерации им. маршала Советского Союза Г.К. Жукова. В Москве и других городах сооружены памятники выдающемуся полководцу, в его честь названы улицы и проспекты.На родине Георгия Жукова, в городе, названном его именем (Жуков), в 1995 году был открыт Государственный музей Г.К. Жукова. В 1996 году в Москве заработал Мемориальный кабинет-музей Георгия Жукова в "старом" здании Генерального штаба Вооруженных Сил, в помещении, в котором он работал в должности министра обороны СССР. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, георгий жуков, великая отечественная война (1941-1945), красная армия (ркка)