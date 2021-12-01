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Зеленский оговорился, выступая в Раде
Зеленский оговорился, выступая в Раде - РИА Новости, 01.12.2021
Зеленский оговорился, выступая в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде оговорился, заявив, что украинцы смогут в будущем покупать себе жизни. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:35
2021-12-01T16:50
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде оговорился, заявив, что украинцы смогут в будущем покупать себе жизни.Глава государства зачитывал доклад о внутреннем и внешнем положении дел в стране. Он заявил, что инициирует принятие закона об "экономическом паспорте украинца", который позволит копить на персональных счетах плату за использование недр.Президент подразумевал, что на накопленные деньги украинцы смогут приобрести жилье (на украинском языке "житло"), но вместо этого использовал слово "жизнь" — "життя".
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
15:35 01.12.2021 (обновлено: 16:50 01.12.2021)
 
Зеленский оговорился, выступая в Раде

Зеленский, выступая в Раде, оговорился, заявив, что украинцы смогут покупать себе жизни

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде оговорился, заявив, что украинцы смогут в будущем покупать себе жизни.
Глава государства зачитывал доклад о внутреннем и внешнем положении дел в стране. Он заявил, что инициирует принятие закона об "экономическом паспорте украинца", который позволит копить на персональных счетах плату за использование недр.

"По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги на получение образования, образования в Украине, уважаемые политики. Или покупку собственной жизни", — заявил Зеленский.

Президент подразумевал, что на накопленные деньги украинцы смогут приобрести жилье (на украинском языке "житло"), но вместо этого использовал слово "жизнь" — "життя".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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