https://ria.ru/20211201/zelenskiy-1761659783.html

Зеленский оговорился, выступая в Раде

Зеленский оговорился, выступая в Раде - РИА Новости, 01.12.2021

Зеленский оговорился, выступая в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде оговорился, заявив, что украинцы смогут в будущем покупать себе жизни. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:35

2021-12-01T15:35

2021-12-01T16:50

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

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КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде оговорился, заявив, что украинцы смогут в будущем покупать себе жизни.Глава государства зачитывал доклад о внутреннем и внешнем положении дел в стране. Он заявил, что инициирует принятие закона об "экономическом паспорте украинца", который позволит копить на персональных счетах плату за использование недр.Президент подразумевал, что на накопленные деньги украинцы смогут приобрести жилье (на украинском языке "житло"), но вместо этого использовал слово "жизнь" — "життя".

https://ria.ru/20211201/zelenskiy-1761591910.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины