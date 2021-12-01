На Украине раскрыли "секрет" Зеленского

10:52 01.12.2021 (обновлено: 11:43 01.12.2021)
На Украине объяснили, почему Зеленский "перескакивает" на русский язык
Экс-депутат Рады Фарион: Зеленский не знает украинский, поэтому не откажется от русского
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Перескакивание с украинского на русский язык во время пресс-марафона демонстрирует "ничтожность" Владимира Зеленского, заявила на ютьюб-канале бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион.
"Это нюанс, который показывает его внутреннее волнение и означает, что украинский язык для него — искусственная форма", — пояснила она.
По мнению Фарион, Зеленский не использует украинский язык в повседневной жизни, поэтому испытывает трудности, отвечая на острые вопросы.
Экс-депутат также прокомментировала конфликт между президентом и журналистом Юрием Бутусовым.
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"Они стоят друг друга <…> их ссору надо показывать как поражение обоих", — заключила Фарион.
Пресс-марафон, посвященный середине президентского срока Зеленского, состоялся на прошлой неделе. Отвечая на вопросы журналистов, украинский лидер несколько раз переходил на русский язык, в частности во время перепалки с Юрием Бутусовым. Так, Зеленский обвинил журналиста в гибели людей в Донбассе и в том, что тот работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, не получив должности в Минобороны. В ответ Бутусов заявил, что Зеленский лжет, а после пресс-марафона пообещал подать на главу государства в суд.