https://ria.ru/20211201/zelenskiy-1761591910.html

На Украине раскрыли "секрет" Зеленского

На Украине объяснили, почему Зеленский "перескакивает" на русский язык - РИА Новости, 01.12.2021

На Украине раскрыли "секрет" Зеленского

Перескакивание с украинского на русский язык во время пресс-марафона демонстрирует "ничтожность" Владимира Зеленского, заявила на ютьюб-канале бывший депутат... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:52

2021-12-01T10:52

2021-12-01T11:43

в мире

владимир зеленский

игорь коломойский

юрий бутусов

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Перескакивание с украинского на русский язык во время пресс-марафона демонстрирует "ничтожность" Владимира Зеленского, заявила на ютьюб-канале бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион.По мнению Фарион, Зеленский не использует украинский язык в повседневной жизни, поэтому испытывает трудности, отвечая на острые вопросы.Экс-депутат также прокомментировала конфликт между президентом и журналистом Юрием Бутусовым."Они стоят друг друга <…> их ссору надо показывать как поражение обоих", — заключила Фарион.Пресс-марафон, посвященный середине президентского срока Зеленского, состоялся на прошлой неделе. Отвечая на вопросы журналистов, украинский лидер несколько раз переходил на русский язык, в частности во время перепалки с Юрием Бутусовым. Так, Зеленский обвинил журналиста в гибели людей в Донбассе и в том, что тот работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, не получив должности в Минобороны. В ответ Бутусов заявил, что Зеленский лжет, а после пресс-марафона пообещал подать на главу государства в суд.

https://ria.ru/20211130/zelenskiy-1761431321.html

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в мире, владимир зеленский, игорь коломойский, юрий бутусов