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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211201/zavod-1761623826.html
Китай построит крупнейший в мире завод по производству "зеленого водорода"
Китай построит крупнейший в мире завод по производству "зеленого водорода" - РИА Новости, 01.12.2021
Китай построит крупнейший в мире завод по производству "зеленого водорода"
Китайский нефтехимический гигант Sinopec объявил о строительстве крупнейшего в мире предприятия по производству "зеленого" водородного топлива. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:13
2021-12-01T13:13
россия-китай: главное
китай
sinopec
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МОСКВА, 1 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский нефтехимический гигант Sinopec объявил о строительстве крупнейшего в мире предприятия по производству "зеленого" водородного топлива.Предприятие будет возведено в Синтцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.Инвестиции в проект составят 3 миллиарда юаней (470 миллионов долларов). Завод сдадут в эксплуатацию в 2023 году, он будет производить 20 тысяч тонн "зеленого водорода" в год. Использование этого топлива позволит сократить эмиссии углекислого газа на 485 тысяч тонн в год.Производство "зеленого водорода" - новый шаг в водородной энергетике. Сегодня экономически востребованным является лишь производство "серого водорода" из угля и газа. Этот технологический процесс малоинтересен с точки зрения достижения углеродной нейтральности, ведь при нем происходит заметный выхлоп углекислого газа. Поэтому ставка делается на производство "зеленого водорода", когда его получают путем расщепления воды с использованием чистой энергии с ГЭС, солнечных и ветряных электростанций.Новый завод в Синьцзяне будет обеспечиваться энергией за счет солнечной электростанции мощностью 300 мВт, которая ежегодно будет производить 618 кВт часов электричества.Sinopec заявила, что в ближайшие пять лет намерена инвестировать до 30 миллиардов юаней (4,7 миллиарда долларов) в развитие водородной энергетики. Компания, в частности, построит крупнейшую в мире сеть водородных заправочных станций. Проект предполагает строительство 1000 водородных АЗС и большого количества газохранилищ. В компании уверены, что водородный транспорт станет экономически привлекательным уже к 2025-2030 году. На водород будут прежде всего переводить тяжелые дальнобойные грузовые фуры. Экономисты уверены, что к 2031 году эти транспортные средства будет дешевле заправлять водородом, нежели дизелем.
https://ria.ru/20211130/obrazovanie-1761425834.html
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китай, sinopec
13:13 01.12.2021
 

Китай построит крупнейший в мире завод по производству "зеленого водорода"

© AFP 2021 / WANG ZHAOЗавод по производству полипропилена № 3 китайской нефтехимической компании Sinopec
Завод по производству полипропилена № 3 китайской нефтехимической компании Sinopec - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / WANG ZHAO
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МОСКВА, 1 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский нефтехимический гигант Sinopec объявил о строительстве крупнейшего в мире предприятия по производству "зеленого" водородного топлива.
Предприятие будет возведено в Синтцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.
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Инвестиции в проект составят 3 миллиарда юаней (470 миллионов долларов). Завод сдадут в эксплуатацию в 2023 году, он будет производить 20 тысяч тонн "зеленого водорода" в год. Использование этого топлива позволит сократить эмиссии углекислого газа на 485 тысяч тонн в год.
Производство "зеленого водорода" - новый шаг в водородной энергетике. Сегодня экономически востребованным является лишь производство "серого водорода" из угля и газа. Этот технологический процесс малоинтересен с точки зрения достижения углеродной нейтральности, ведь при нем происходит заметный выхлоп углекислого газа. Поэтому ставка делается на производство "зеленого водорода", когда его получают путем расщепления воды с использованием чистой энергии с ГЭС, солнечных и ветряных электростанций.
Новый завод в Синьцзяне будет обеспечиваться энергией за счет солнечной электростанции мощностью 300 мВт, которая ежегодно будет производить 618 кВт часов электричества.
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Sinopec заявила, что в ближайшие пять лет намерена инвестировать до 30 миллиардов юаней (4,7 миллиарда долларов) в развитие водородной энергетики. Компания, в частности, построит крупнейшую в мире сеть водородных заправочных станций. Проект предполагает строительство 1000 водородных АЗС и большого количества газохранилищ. В компании уверены, что водородный транспорт станет экономически привлекательным уже к 2025-2030 году. На водород будут прежде всего переводить тяжелые дальнобойные грузовые фуры. Экономисты уверены, что к 2031 году эти транспортные средства будет дешевле заправлять водородом, нежели дизелем.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайSinopec
 
 
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