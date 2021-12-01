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Forbes оценил рост зарплат топ-менеджеров в нефтегазовой отрасли
Forbes оценил рост зарплат топ-менеджеров в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 01.12.2021
Forbes оценил рост зарплат топ-менеджеров в нефтегазовой отрасли
Средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли в мире в 2021 году выросла на 9%, до 3 миллионов долларов по сравнению с прошлогодним РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:23
2021-12-01T16:23
экономика
forbes
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли в мире в 2021 году выросла на 9%, до 3 миллионов долларов по сравнению с прошлогодним показателем, следует из составленного Forbes рейтинга отраслей, топ-менеджеры в которых получают самые высокие вознаграждения.Издание анализирует данные по зарплатам руководителей в течение 16 лет, в рейтинг входят 12 отраслей, в которых руководители зарабатывают больше всего. Как пишет издание, в 2021 году лидером рейтинга снова остался нефтегазовый сектор, где руководители компаний зарабатывают в среднем 3 миллиона долларов, что на 9% больше, чем в 2020 году. На втором месте, как и в прошлом году, тяжелая промышленность, где средняя зарплата гендиректора за год выросла на 20% и составила 2,2 миллиона долларов. Третье место снова заняли телекоммуникации, где рост за год составил 46%, до 1,9 миллиона долларов.Как ранее сообщало издание, лишь один раз за всю историю рейтинга нефтяников обогнали инвестбанкиры: в 2007 году благодаря буму IPO и сделок M&amp;A инвестиционные банки стали зарабатывать огромные деньги и платить многомиллионные бонусы. Средняя зарплата руководителей в отрасли тогда составила 3 миллиона долларов, в "нефтянке" - 2,4 миллиона долларов.Добавляется, что лучшие результаты среди всех отраслей в 2021 году показали коммерческие банки, которые заняли четвертое место в рейтинге, где зарплата руководителей выросла в среднем на 76%, до 1,85 миллиона долларов. Также сильно выросли вознаграждения в инвестиционных банках, они заняли пятое место в рейтинге с ростом на 53%, до 1,6 миллиона долларов. Страховые компании заняли восьмое место с ростом на 52%, до 1,6 миллиона долларов.
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экономика, forbes
16:23 01.12.2021
 
Forbes оценил рост зарплат топ-менеджеров в нефтегазовой отрасли

Средняя зарплата гендиректора в нефтегазовой отрасли выросла до трех миллионов долларов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли в мире в 2021 году выросла на 9%, до 3 миллионов долларов по сравнению с прошлогодним показателем, следует из составленного Forbes рейтинга отраслей, топ-менеджеры в которых получают самые высокие вознаграждения.
Издание анализирует данные по зарплатам руководителей в течение 16 лет, в рейтинг входят 12 отраслей, в которых руководители зарабатывают больше всего. Как пишет издание, в 2021 году лидером рейтинга снова остался нефтегазовый сектор, где руководители компаний зарабатывают в среднем 3 миллиона долларов, что на 9% больше, чем в 2020 году. На втором месте, как и в прошлом году, тяжелая промышленность, где средняя зарплата гендиректора за год выросла на 20% и составила 2,2 миллиона долларов. Третье место снова заняли телекоммуникации, где рост за год составил 46%, до 1,9 миллиона долларов.
Как ранее сообщало издание, лишь один раз за всю историю рейтинга нефтяников обогнали инвестбанкиры: в 2007 году благодаря буму IPO и сделок M&A инвестиционные банки стали зарабатывать огромные деньги и платить многомиллионные бонусы. Средняя зарплата руководителей в отрасли тогда составила 3 миллиона долларов, в "нефтянке" - 2,4 миллиона долларов.
Добавляется, что лучшие результаты среди всех отраслей в 2021 году показали коммерческие банки, которые заняли четвертое место в рейтинге, где зарплата руководителей выросла в среднем на 76%, до 1,85 миллиона долларов. Также сильно выросли вознаграждения в инвестиционных банках, они заняли пятое место в рейтинге с ростом на 53%, до 1,6 миллиона долларов. Страховые компании заняли восьмое место с ростом на 52%, до 1,6 миллиона долларов.
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