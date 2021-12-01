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Минприроды сократит число заповедников
Минприроды сократит число заповедников - РИА Новости, 01.12.2021
Минприроды сократит число заповедников
Укрупнение заповедников в России может привести к ликвидации 20 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и сокращению штата на 412 человек, при этом средняя РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:30
2021-12-01T17:30
общество
природа
зарплата
приморский край
хабаровский край
красноярский край
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
заповедники
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Укрупнение заповедников в России может привести к ликвидации 20 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и сокращению штата на 412 человек, при этом средняя зарплата работников должна вырасти и достичь уровня среднего показателя по регионам, говорится в письме заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Алексея Яковлева; документ имеется в распоряжении агентства, его достоверность подтвердили в Минприроды."В результате данного объединения (заповедников - ред.): 1. Дополнительно будет ликвидировано 17 ФГБУ (федеральное государственное бюджетное управление) и общее количество ликвидированных ФГБУ составит 20 единиц; 2. Дополнительно будет оптимизировано (сокращено) 365 единиц персонала, общее сокращение составит 412 человек", - говорится в письме.В письме уточняется, что общая численность сотрудников заповедной системы составляет около 13 тысяч человек, нехватка сотрудников составляет 20%. Такая ситуация связана с низкими зарплатами у сотрудников: почти на 40% ниже средней зарплаты по России.Как отмечается в документе, оптимизировать численность сотрудников будут без сокращения фонда оплаты труда, чтобы повышения средней заработной платы до среднего значения по регионам.Объединить предлагается заповедник "Джугджурский" с заповедником "Заповедное Приамурье" (Хабаровский край); нацпарк "Удэгейская легенда" - с заповедником "Сихотэ-Алинский" (Приморский край); нацпарк "Шушенский Бор - с заповедником "Саяно-Шушенский" (Красноярский край).Далее предлагается создать 8 объединенных дирекций из 25 заповедников и нацпарков.Объединенная дирекция "Заповедная Якутия", куда войдут нацпарк "Ленские столбы", заповедники "Олекминский" и "Усть-Ленский"; "Заповедное Забайкалье", куда войдут нацпарки "Алханай" и "Чикой", заповедники "Сохондинский" и "Даурский"; "Заповедники Красноярского края", куда войдут "Заповедники Таймыра", заповедники "Центральносибирский" и "Тунгусский"; "Заповедная Западная Сибирь", куда войдут заповедники "Верхне-Тазовский", "Малая Сосьва", "Юганский" и нацпарк "Гыданский"; "Девственные леса Коми", куда войдут нацпарк "Югыд ва" и Печоро-Илычский заповедник; "Заповедный Южный Урал", куда войдут нацпарки "Зюраткуль", "Таганай" и "Южно-Уральский"; "Самарская Лука", куда войдут заповедник "Жигулевский" и нацпарк "Самарская Лука"; "Заповедная Карелия", куда войдут нацпарки "Водлозерский" и "Паанаярви", заповедники "Кивач" и "Костомукшский".
https://ria.ru/20210330/brakoner-1603270883.html
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общество, природа, зарплата, приморский край, хабаровский край, красноярский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), заповедники, россия
17:30 01.12.2021
 
Минприроды сократит число заповедников

Минприроды может сократить число заповедников, чтобы поднять зарплату сотрудникам

© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений ТабалыкинСихотэ-Алинский заповедник. Озеро Благодатное
Сихотэ-Алинский заповедник. Озеро Благодатное
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений Табалыкин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Укрупнение заповедников в России может привести к ликвидации 20 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и сокращению штата на 412 человек, при этом средняя зарплата работников должна вырасти и достичь уровня среднего показателя по регионам, говорится в письме заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Алексея Яковлева; документ имеется в распоряжении агентства, его достоверность подтвердили в Минприроды.
"В результате данного объединения (заповедников - ред.): 1. Дополнительно будет ликвидировано 17 ФГБУ (федеральное государственное бюджетное управление) и общее количество ликвидированных ФГБУ составит 20 единиц; 2. Дополнительно будет оптимизировано (сокращено) 365 единиц персонала, общее сокращение составит 412 человек", - говорится в письме.
Инспектор Сергей Красиков - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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Под пули за 20 тысяч: как в России охраняют заповедники
В письме уточняется, что общая численность сотрудников заповедной системы составляет около 13 тысяч человек, нехватка сотрудников составляет 20%. Такая ситуация связана с низкими зарплатами у сотрудников: почти на 40% ниже средней зарплаты по России.
Как отмечается в документе, оптимизировать численность сотрудников будут без сокращения фонда оплаты труда, чтобы повышения средней заработной платы до среднего значения по регионам.
Объединить предлагается заповедник "Джугджурский" с заповедником "Заповедное Приамурье" (Хабаровский край); нацпарк "Удэгейская легенда" - с заповедником "Сихотэ-Алинский" (Приморский край); нацпарк "Шушенский Бор - с заповедником "Саяно-Шушенский" (Красноярский край).
Далее предлагается создать 8 объединенных дирекций из 25 заповедников и нацпарков.
Объединенная дирекция "Заповедная Якутия", куда войдут нацпарк "Ленские столбы", заповедники "Олекминский" и "Усть-Ленский"; "Заповедное Забайкалье", куда войдут нацпарки "Алханай" и "Чикой", заповедники "Сохондинский" и "Даурский"; "Заповедники Красноярского края", куда войдут "Заповедники Таймыра", заповедники "Центральносибирский" и "Тунгусский"; "Заповедная Западная Сибирь", куда войдут заповедники "Верхне-Тазовский", "Малая Сосьва", "Юганский" и нацпарк "Гыданский"; "Девственные леса Коми", куда войдут нацпарк "Югыд ва" и Печоро-Илычский заповедник; "Заповедный Южный Урал", куда войдут нацпарки "Зюраткуль", "Таганай" и "Южно-Уральский"; "Самарская Лука", куда войдут заповедник "Жигулевский" и нацпарк "Самарская Лука"; "Заповедная Карелия", куда войдут нацпарки "Водлозерский" и "Паанаярви", заповедники "Кивач" и "Костомукшский".
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ОбществоприродаЗарплатаПриморский крайХабаровский крайКрасноярский крайМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)заповедникиРоссия
 
 
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