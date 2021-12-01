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Распространение коронавируса
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Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова
Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова - РИА Новости, 01.12.2021
Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова
Посольство РФ в ЮАР оказывает содействие российским туристам для возвращения на родину, ситуация с вывозными рейсами из ЮАР непростая, многие из них уже... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:45
2021-12-01T10:45
распространение коронавируса
общество
евросоюз
воз
здоровье - общество
мария захарова
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Посольство РФ в ЮАР оказывает содействие российским туристам для возвращения на родину, ситуация с вывозными рейсами из ЮАР непростая, многие из них уже отменены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, российские дипломаты делают все необходимое, чтобы россияне могли вернуться домой.Она также предупредила, что в связи с развитием эпидемиологической ситуации гарантировать безопасность при планировании поездки за рубеж сложно, поэтому в новогодние праздники лучше воздержаться от выезда за границу.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Страны Евросоюза на фоне новостей о новом варианте коронавируса договорились ввести ограничения на въезд в ЕС из семи стран южноафриканского региона. Меры распространяются на ЮАР, Намибию, Зимбабве, Ботсвану, Лесото, Эсватини и Мозамбик.
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общество, евросоюз, воз, здоровье - общество, мария захарова, россия, коронавирус covid-19
10:45 01.12.2021
 
Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Посольство РФ в ЮАР оказывает содействие российским туристам для возвращения на родину, ситуация с вывозными рейсами из ЮАР непростая, многие из них уже отменены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На сегодняшний момент наше посольство и генконсульство на территории ЮАР занимаются оказанием содействия российским туристам, в том числе тем, кто решил провести на территории ЮАР свой отпуск и отдохнуть, для возвращения на родину. Ситуация крайне непростая в связи с тем, что отменяются рейсы, многие из них уже отменены", - сказала она на брифинге.
По словам Захаровой, российские дипломаты делают все необходимое, чтобы россияне могли вернуться домой.
Она также предупредила, что в связи с развитием эпидемиологической ситуации гарантировать безопасность при планировании поездки за рубеж сложно, поэтому в новогодние праздники лучше воздержаться от выезда за границу.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Страны Евросоюза на фоне новостей о новом варианте коронавируса договорились ввести ограничения на въезд в ЕС из семи стран южноафриканского региона. Меры распространяются на ЮАР, Намибию, Зимбабве, Ботсвану, Лесото, Эсватини и Мозамбик.
Ботанический сад Кирстенбош - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 21:08В мире
Стало известно, сколько российских туристов находятся в ЮАР
 
Распространение коронавирусаОбществоЕвросоюзВОЗЗдоровье - ОбществоМария ЗахароваРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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