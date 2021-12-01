https://ria.ru/20211201/yuar-1761590645.html

Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова

Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова - РИА Новости, 01.12.2021

Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова

Посольство РФ в ЮАР оказывает содействие российским туристам для возвращения на родину, ситуация с вывозными рейсами из ЮАР непростая, многие из них уже... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:45

2021-12-01T10:45

2021-12-01T10:45

распространение коронавируса

общество

евросоюз

воз

здоровье - общество

мария захарова

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Посольство РФ в ЮАР оказывает содействие российским туристам для возвращения на родину, ситуация с вывозными рейсами из ЮАР непростая, многие из них уже отменены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, российские дипломаты делают все необходимое, чтобы россияне могли вернуться домой.Она также предупредила, что в связи с развитием эпидемиологической ситуации гарантировать безопасность при планировании поездки за рубеж сложно, поэтому в новогодние праздники лучше воздержаться от выезда за границу.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Страны Евросоюза на фоне новостей о новом варианте коронавируса договорились ввести ограничения на въезд в ЕС из семи стран южноафриканского региона. Меры распространяются на ЮАР, Намибию, Зимбабве, Ботсвану, Лесото, Эсватини и Мозамбик.

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/rosturizm-1761545547.html

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общество, евросоюз, воз, здоровье - общество, мария захарова, россия, коронавирус covid-19