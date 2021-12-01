Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Посольство РФ в ЮАР оказывает содействие российским туристам для возвращения на родину, ситуация с вывозными рейсами из ЮАР непростая, многие из них уже отменены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На сегодняшний момент наше посольство и генконсульство на территории ЮАР занимаются оказанием содействия российским туристам, в том числе тем, кто решил провести на территории ЮАР свой отпуск и отдохнуть, для возвращения на родину. Ситуация крайне непростая в связи с тем, что отменяются рейсы, многие из них уже отменены", - сказала она на брифинге.
По словам Захаровой, российские дипломаты делают все необходимое, чтобы россияне могли вернуться домой.
Она также предупредила, что в связи с развитием эпидемиологической ситуации гарантировать безопасность при планировании поездки за рубеж сложно, поэтому в новогодние праздники лучше воздержаться от выезда за границу.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Страны Евросоюза на фоне новостей о новом варианте коронавируса договорились ввести ограничения на въезд в ЕС из семи стран южноафриканского региона. Меры распространяются на ЮАР, Намибию, Зимбабве, Ботсвану, Лесото, Эсватини и Мозамбик.