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Япония сделала представление США из-за аварийного сброса топлива с F16

Япония сделала представление США из-за аварийного сброса топлива с F16 - РИА Новости, 01.12.2021

Япония сделала представление США из-за аварийного сброса топлива с F16

Япония сделала представление США в связи тем, что заходивший накануне на аварийную посадку в аэропорту Аомори истребитель F16 сбросил два топливных бака рядом с РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T08:53

2021-12-01T08:53

2021-12-01T08:53

в мире

сша

япония

аомори (префектура)

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ТОКИО, 1 дек – РИА Новости. Япония сделала представление США в связи тем, что заходивший накануне на аварийную посадку в аэропорту Аомори истребитель F16 сбросил два топливных бака рядом с жилыми районами, это "вызвало беспокойство у местного населения", сообщил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.По словам чиновника, один из баков был обнаружен около муниципалитета поселка Фукаура, другой до сих пор не найден. Мацуно сообщил, что истребитель находится в аэропорту Аомори, в связи с его аварийной посадкой была закрыта взлетно-посадочная полоса, что привело к задержке и отмене гражданских рейсов."Подобные происшествия вызывают беспокойство у местного населения и не должны иметь места. Американской стороне было передано наше глубокое сожаление, а также передано представление с требованием как можно скорее переместить истребитель из аэропорта Аомори, убрать топливный бак, приложить усилия к обеспечению безопасности и выявлению причин происшедшего, принять действенные меры и предоставить информацию", - указал генеральный секретарь японского правительства.

https://ria.ru/20211113/vzaimodeystvie-1758874604.html

сша

япония

аомори (префектура)

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в мире, сша, япония, аомори (префектура)