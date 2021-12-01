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Япония сделала представление США из-за аварийного сброса топлива с F16
Япония сделала представление США из-за аварийного сброса топлива с F16 - РИА Новости, 01.12.2021
Япония сделала представление США из-за аварийного сброса топлива с F16
Япония сделала представление США в связи тем, что заходивший накануне на аварийную посадку в аэропорту Аомори истребитель F16 сбросил два топливных бака рядом с РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T08:53
2021-12-01T08:53
2021-12-01T08:53
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япония
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ТОКИО, 1 дек – РИА Новости. Япония сделала представление США в связи тем, что заходивший накануне на аварийную посадку в аэропорту Аомори истребитель F16 сбросил два топливных бака рядом с жилыми районами, это "вызвало беспокойство у местного населения", сообщил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.По словам чиновника, один из баков был обнаружен около муниципалитета поселка Фукаура, другой до сих пор не найден. Мацуно сообщил, что истребитель находится в аэропорту Аомори, в связи с его аварийной посадкой была закрыта взлетно-посадочная полоса, что привело к задержке и отмене гражданских рейсов."Подобные происшествия вызывают беспокойство у местного населения и не должны иметь места. Американской стороне было передано наше глубокое сожаление, а также передано представление с требованием как можно скорее переместить истребитель из аэропорта Аомори, убрать топливный бак, приложить усилия к обеспечению безопасности и выявлению причин происшедшего, принять действенные меры и предоставить информацию", - указал генеральный секретарь японского правительства.
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в мире, сша, япония, аомори (префектура)
Япония сделала представление США из-за аварийного сброса топлива с F16
Япония сделала представление США из-за аварийного сброса топлива с F16 близ жилых районов
ТОКИО, 1 дек – РИА Новости. Япония
сделала представление США
в связи тем, что заходивший накануне на аварийную посадку в аэропорту Аомори
истребитель F16 сбросил два топливных бака рядом с жилыми районами, это "вызвало беспокойство у местного населения", сообщил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.
"Вчера американский истребитель F16, приписанный к базе Мисава, в результате неких сбоев совершил аварийную посадку в аэропорту Аомори. Для того, чтобы выполнить эту посадку, он сбросил два топливных бака. К этому часу информации о пострадавших не поступало", - рассказал он на пресс-конференции в Токио.
По словам чиновника, один из баков был обнаружен около муниципалитета поселка Фукаура, другой до сих пор не найден. Мацуно сообщил, что истребитель находится в аэропорту Аомори, в связи с его аварийной посадкой была закрыта взлетно-посадочная полоса, что привело к задержке и отмене гражданских рейсов.
"Подобные происшествия вызывают беспокойство у местного населения и не должны иметь места. Американской стороне было передано наше глубокое сожаление, а также передано представление с требованием как можно скорее переместить истребитель из аэропорта Аомори, убрать топливный бак, приложить усилия к обеспечению безопасности и выявлению причин происшедшего, принять действенные меры и предоставить информацию", - указал генеральный секретарь японского правительства.