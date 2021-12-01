Януковича отстранили от должности незаконно, заявили в Раде
Депутат Рады Качура назвал отстранение Януковича от должности в 2014 году незаконным
КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Постановление Верховной рады Украины о самоустранении Виктора Януковича с должности президента в 2014 году было незаконным, понятия "самоустранение" в украинских законах не существует, заявил депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Качура.
По словам Качуры, такого понятия, как "самоустранение" в законах Украины не существует.
"Я не думаю, что в тот момент были такие события, которые этого (отстранения — ред.) требовали. Если хотели — нужно было процедуру импичмента запускать… Не думаю, что есть шанс (оспорить постановление — ред.), не думаю, что суд вынесет решение в пользу Януковича. Если вы спрашиваете у меня как у юриста, процедура (отстранения Януковича — ред.), которую выбрали, была абсолютно несовершенной и такой, которая вызывает сомнения. Я думаю, что история уже рассудит и даст оценку", - сказал Качура в комментарии изданию "Фокус".
В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".
Двадцать второго февраля 2014 года Верховная рада приняла постановление, в котором заявила о "самоустранении неконституционным способом" президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины на 25 мая. На следующий день постановлением Верховной рады исполняющим обязанности президента Украины был назначен спикер Рады Александр Турчинов. Двадцать восьмого февраля 2014 года Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону заявил, что никогда не признает решение парламента Украины о его отстранении от должности главы государства.
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