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В Мюнхене прогремел взрыв
В Мюнхене прогремел взрыв - РИА Новости, 01.12.2021
В Мюнхене прогремел взрыв
В Мюнхене во время строительных работ взорвалась авиабомба, есть пострадавшие, сообщила полиция города в Twitter. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:53
2021-12-01T17:30
мюнхен
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БЕРЛИН, 1 дек — РИА Новости. В Мюнхене во время строительных работ взорвалась авиабомба, есть пострадавшие, сообщила полиция города в Twitter."В ходе работ в тоннеле вблизи (станции. — Прим. ред.) "Доннерсбергербрюке" во время бурения произошел взрыв авиабомбы. Актуальное число пострадавших выросло до четырех человек", — говорится в публикации.Уточняется, что район ЧП оцепили, там работают более 40 офицеров, саперы, в небе находятся два вертолета.По информации издания Bild, снаряд времен Второй мировой войны сдетонировал на строительной площадке железнодорожной компании Deutsche Bahn.Взрыв можно было услышать в радиусе нескольких километров, движение поездов в этом районе, а также через Центральный вокзал приостановили.В пожарной службе Мюнхена уточнили, что один из пострадавших получил серьезные травмы.Как подчеркнул мэр Дитер Райтер, речи о теракте не идет. Он пожелал скорейшего выздоровления раненым.
https://ria.ru/20211120/bomba-1759997009.html
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мюнхен
15:53 01.12.2021 (обновлено: 17:30 01.12.2021)
 
В Мюнхене прогремел взрыв

В Мюнхене четыре человека пострадали при взрыве авиабомбы времен войны на стройплощадке

© AFP 2021 / Christof Stache Автомобили оперативных служб у места взрыва на строительной площадки в Мюнхене
Автомобили оперативных служб у места взрыва на строительной площадки в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / Christof Stache
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 дек — РИА Новости. В Мюнхене во время строительных работ взорвалась авиабомба, есть пострадавшие, сообщила полиция города в Twitter.
"В ходе работ в тоннеле вблизи (станции. — Прим. ред.) "Доннерсбергербрюке" во время бурения произошел взрыв авиабомбы. Актуальное число пострадавших выросло до четырех человек", — говорится в публикации.
Взрыв в Мюнхене
Взрыв в Мюнхене
Взрыв в Мюнхене
Уточняется, что район ЧП оцепили, там работают более 40 офицеров, саперы, в небе находятся два вертолета.
По информации издания Bild, снаряд времен Второй мировой войны сдетонировал на строительной площадке железнодорожной компании Deutsche Bahn.
Взрыв можно было услышать в радиусе нескольких километров, движение поездов в этом районе, а также через Центральный вокзал приостановили.
В пожарной службе Мюнхена уточнили, что один из пострадавших получил серьезные травмы.
Как подчеркнул мэр Дитер Райтер, речи о теракте не идет. Он пожелал скорейшего выздоровления раненым.
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