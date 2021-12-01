https://ria.ru/20211201/vzryv-1761664134.html

В Мюнхене прогремел взрыв

В Мюнхене прогремел взрыв - РИА Новости, 01.12.2021

В Мюнхене прогремел взрыв

В Мюнхене во время строительных работ взорвалась авиабомба, есть пострадавшие, сообщила полиция города в Twitter. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:53

2021-12-01T15:53

2021-12-01T17:30

мюнхен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761679145_0:222:3247:2048_1920x0_80_0_0_ed9aa298ef3e5b01af5431287f9de174.jpg

БЕРЛИН, 1 дек — РИА Новости. В Мюнхене во время строительных работ взорвалась авиабомба, есть пострадавшие, сообщила полиция города в Twitter."В ходе работ в тоннеле вблизи (станции. — Прим. ред.) "Доннерсбергербрюке" во время бурения произошел взрыв авиабомбы. Актуальное число пострадавших выросло до четырех человек", — говорится в публикации.Уточняется, что район ЧП оцепили, там работают более 40 офицеров, саперы, в небе находятся два вертолета.По информации издания Bild, снаряд времен Второй мировой войны сдетонировал на строительной площадке железнодорожной компании Deutsche Bahn.Взрыв можно было услышать в радиусе нескольких километров, движение поездов в этом районе, а также через Центральный вокзал приостановили.В пожарной службе Мюнхена уточнили, что один из пострадавших получил серьезные травмы.Как подчеркнул мэр Дитер Райтер, речи о теракте не идет. Он пожелал скорейшего выздоровления раненым.

https://ria.ru/20211120/bomba-1759997009.html

мюнхен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мюнхен