16:10 01.12.2021 (обновлено: 17:46 01.12.2021)
Путин посетил выставку исландского художника в Доме культуры "ГЭС-2"
Президент Путин посетил выставку исландского художника в Доме культуры "ГЭС-2"
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду осмотрел выставку исландского художника Рагнара Кьяртанссона "В Москву! В Москву! В Москву!", которая размещена в Доме культуры "ГЭС-2".
В одном из залов Путин увидел инсталляцию. "А это что?" - поинтересовался он. Оказалось, что это одна из работ американского художника, джазового пианиста Джейсона Морана, посвященная залу гостиницы Савой в Нью-Йорке. В другом зале Путин увидел рояль. Глава государства не смог удержаться и несколько раз нажал на клавишу.
Официальное открытие Дома культуры "ГЭС-2" состоится 4 декабря. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон (президент ЧУК "Музей Виктория-Искусство быть современным") рассказал главе государства, что когда организаторы увидели эту площадку, то решили выбрать именно ее для открытия культурного пространства, хотя на ней в то время "был ужас", что потребовало проведения серьезных работ по реконструкции.
Путин заметил, что на месте площадки в XVIII веке был винно-солевой двор. "Ты, наверное, по запаху нашел", - пошутил президент в разговоре с Михельсоном. "В конце мы покажем, где водку делали и хранили", - посмеялся в ответ бизнесмен.
30 ноября, 10:31КультураУкраденную с выставки на "Винзаводе" картину нашли
В одном из залов Путину также рассказали о выставке "Санта Барбара. Как не поддаться колонизации". Михельсон сообщил, что посетители культурного центра смогут приходить и вместе с актерами участвовать в съемках сериала. "Я думаю, отбоя не будет", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Путин согласился, добавив, что желающие обязательно будут.
Кроме того, Путину рассказали о программе обучения школьников, которые смогут знакомиться с современным искусством в новом пространстве. Собянин сообщил, что мэрия активно помогает в ее реализации и обеспечивает транспорт для детей. Еще глава столицы рассказал президенту о благоустройстве близлежащей территории и пообещал, что уже этой зимой здесь будет и каток, и новогодняя елка.
Дом культуры открывается сезоном "Санта Барбара. Как не поддаться колонизации?", который продлится до 13 марта 2022 года. В течение ста дней Рагнар Кьяртанссон вместе с режиссером Асой Хельгой Хьорлейфсдоттир и московской съемочной группой будет переснимать одноименный сериал на русском языке в центральном пространстве "ГЭС-2". Кроме того, на площадке "ГЭС-2" Кьяртанссон и исландская киноактриса Ингибьорг Сигурьонсдоттир курируют выставку – "В Москву! В Москву! В Москву!", в которой выстраивают диалог между своими работами и произведениями других авторов, российских и зарубежных.