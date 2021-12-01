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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211201/vystavka-1761667498.html
Путин посетил выставку исландского художника в Доме культуры "ГЭС-2"
Путин посетил выставку исландского художника в Доме культуры "ГЭС-2" - РИА Новости, 01.12.2021
Путин посетил выставку исландского художника в Доме культуры "ГЭС-2"
Президент РФ Владимир Путин в среду осмотрел выставку исландского художника Рагнара Кьяртанссона "В Москву! В Москву! В Москву!", которая размещена в Доме... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:10
2021-12-01T17:46
культура
москва
владимир путин
сергей собянин
новатэк
леонид михельсон
россия
дом культуры "гэс-2"
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду осмотрел выставку исландского художника Рагнара Кьяртанссона "В Москву! В Москву! В Москву!", которая размещена в Доме культуры "ГЭС-2".В одном из залов Путин увидел инсталляцию. "А это что?" - поинтересовался он. Оказалось, что это одна из работ американского художника, джазового пианиста Джейсона Морана, посвященная залу гостиницы Савой в Нью-Йорке. В другом зале Путин увидел рояль. Глава государства не смог удержаться и несколько раз нажал на клавишу.Официальное открытие Дома культуры "ГЭС-2" состоится 4 декабря. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон (президент ЧУК "Музей Виктория-Искусство быть современным") рассказал главе государства, что когда организаторы увидели эту площадку, то решили выбрать именно ее для открытия культурного пространства, хотя на ней в то время "был ужас", что потребовало проведения серьезных работ по реконструкции.Путин заметил, что на месте площадки в XVIII веке был винно-солевой двор. "Ты, наверное, по запаху нашел", - пошутил президент в разговоре с Михельсоном. "В конце мы покажем, где водку делали и хранили", - посмеялся в ответ бизнесмен.В одном из залов Путину также рассказали о выставке "Санта Барбара. Как не поддаться колонизации". Михельсон сообщил, что посетители культурного центра смогут приходить и вместе с актерами участвовать в съемках сериала. "Я думаю, отбоя не будет", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Путин согласился, добавив, что желающие обязательно будут.Кроме того, Путину рассказали о программе обучения школьников, которые смогут знакомиться с современным искусством в новом пространстве. Собянин сообщил, что мэрия активно помогает в ее реализации и обеспечивает транспорт для детей. Еще глава столицы рассказал президенту о благоустройстве близлежащей территории и пообещал, что уже этой зимой здесь будет и каток, и новогодняя елка.Дом культуры открывается сезоном "Санта Барбара. Как не поддаться колонизации?", который продлится до 13 марта 2022 года. В течение ста дней Рагнар Кьяртанссон вместе с режиссером Асой Хельгой Хьорлейфсдоттир и московской съемочной группой будет переснимать одноименный сериал на русском языке в центральном пространстве "ГЭС-2". Кроме того, на площадке "ГЭС-2" Кьяртанссон и исландская киноактриса Ингибьорг Сигурьонсдоттир курируют выставку – "В Москву! В Москву! В Москву!", в которой выстраивают диалог между своими работами и произведениями других авторов, российских и зарубежных.
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353
60
353
60
Путин в Доме культуры "ГЭС-2"
Президент РФ Владимир Путин в среду осмотрел Дом искусств "ГЭС-2", официальное открытие которого состоится 4 декабря. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон (президент ЧУК "Музей Виктория-Искусство быть современным") рассказал главе государства, что когда организаторы увидели эту площадку, то решили выбрать именно ее для открытия культурного пространства, хотя на ней в то время "был ужас", что потребовало проведения серьезных работ по реконструкции.
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москва, владимир путин, сергей собянин, новатэк, леонид михельсон, россия, дом культуры "гэс-2"
16:10 01.12.2021 (обновлено: 17:46 01.12.2021)
 
Путин посетил выставку исландского художника в Доме культуры "ГЭС-2"

Президент Путин посетил выставку исландского художника в Доме культуры "ГЭС-2"

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду осмотрел выставку исландского художника Рагнара Кьяртанссона "В Москву! В Москву! В Москву!", которая размещена в Доме культуры "ГЭС-2".
В одном из залов Путин увидел инсталляцию. "А это что?" - поинтересовался он. Оказалось, что это одна из работ американского художника, джазового пианиста Джейсона Морана, посвященная залу гостиницы Савой в Нью-Йорке. В другом зале Путин увидел рояль. Глава государства не смог удержаться и несколько раз нажал на клавишу.
Официальное открытие Дома культуры "ГЭС-2" состоится 4 декабря. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон (президент ЧУК "Музей Виктория-Искусство быть современным") рассказал главе государства, что когда организаторы увидели эту площадку, то решили выбрать именно ее для открытия культурного пространства, хотя на ней в то время "был ужас", что потребовало проведения серьезных работ по реконструкции.
Путин заметил, что на месте площадки в XVIII веке был винно-солевой двор. "Ты, наверное, по запаху нашел", - пошутил президент в разговоре с Михельсоном. "В конце мы покажем, где водку делали и хранили", - посмеялся в ответ бизнесмен.
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В одном из залов Путину также рассказали о выставке "Санта Барбара. Как не поддаться колонизации". Михельсон сообщил, что посетители культурного центра смогут приходить и вместе с актерами участвовать в съемках сериала. "Я думаю, отбоя не будет", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Путин согласился, добавив, что желающие обязательно будут.
Кроме того, Путину рассказали о программе обучения школьников, которые смогут знакомиться с современным искусством в новом пространстве. Собянин сообщил, что мэрия активно помогает в ее реализации и обеспечивает транспорт для детей. Еще глава столицы рассказал президенту о благоустройстве близлежащей территории и пообещал, что уже этой зимой здесь будет и каток, и новогодняя елка.
Дом культуры открывается сезоном "Санта Барбара. Как не поддаться колонизации?", который продлится до 13 марта 2022 года. В течение ста дней Рагнар Кьяртанссон вместе с режиссером Асой Хельгой Хьорлейфсдоттир и московской съемочной группой будет переснимать одноименный сериал на русском языке в центральном пространстве "ГЭС-2". Кроме того, на площадке "ГЭС-2" Кьяртанссон и исландская киноактриса Ингибьорг Сигурьонсдоттир курируют выставку – "В Москву! В Москву! В Москву!", в которой выстраивают диалог между своими работами и произведениями других авторов, российских и зарубежных.
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КультураМоскваВладимир ПутинСергей СобянинНоватэкЛеонид МихельсонРоссияДом культуры "ГЭС-2"
 
 
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