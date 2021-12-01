В Поморье одобрили выплаты субсидий жильцам аварийных домов Архангельска
АРХАНГЕЛЬСК, 1 дек – РИА Новости. Депутаты Поморья одобрили в двух чтениях законопроект, предусматривающий выплаты субсидий жильцам домов Архангельска, признанных аварийными после 1 января 2017 года, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Документ предусматривает механизм предоставления субсидии собственникам жилых помещений в аварийном жилищном фонде областного центра, говорится в сообщении.
"В настоящее время региональным правительством реализуется программа по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. В первую очередь, речь идет о домах, сошедших со свай. На эти цели в 2021 году уже выделено 196 миллионов рублей, в том числе 157 миллионов рублей из федерального бюджета после встречи губернатора Архангельской области Александра Цыбульского с президентом. Планируется расселить 129 домов, а часть средств направят на выплаты собственникам аварийного жилья, не попавшим в программу переселения", - пояснила председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
Выплаты будут производиться за счет резервного фонда правительства РФ (при наличии финансовой возможности) при условии, что в собственности или в социальном найме граждан нет другого пригодного жилья на дату признания дома аварийным. При этом субсидия будет носить целевой характер – ее можно будет использовать только на приобретение жилья. Объекты недвижимости при этом должны размещаться в Архангельской области – это обязательное условие для получения субсидии.
Ее можно будет направить на приобретение индивидуального жилого дома или его части, квартиры, комнаты на первичном или вторичном рынке. Допускается приобретение жилплощади при участии в долевом строительстве, покупка объекта незавершенного строительства или уплата паевого взноса в жилищных кооперативах. Кроме того, средства субсидии можно использовать для погашения кредита на приобретение жилья, уточнили в пресс-службе.