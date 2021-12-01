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ВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении
ВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении - РИА Новости, 01.12.2021
ВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении
ВВП России в январе-сентябре 2021 года вырос на 4,6% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T22:38
2021-12-01T22:38
2021-12-01T22:38
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ВВП России в январе-сентябре 2021 года вырос на 4,6% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата.Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития, которая была озвучена ранее. В середине ноября Росстат опубликовал оценку роста ВВП РФ в третьем квартале в 4,3%.Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает, что рост ВВП страны в 2021 году составит 4,2%. Между тем президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что по итогам текущего года рост российской экономики может составить до 4,7%.
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
ВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении
Росстат: ВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении