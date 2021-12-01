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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/voz-1761706671.html
Эксперт ответила на вопрос об эффективности вакцин против омикрон-штамма
Эксперт ответила на вопрос об эффективности вакцин против омикрон-штамма - РИА Новости, 01.12.2021
Эксперт ответила на вопрос об эффективности вакцин против омикрон-штамма
Существующие вакцины продолжат быть эффективными против смертей и тяжелых случаев COVID-19, несмотря на новый штамм "омикрон", заявила на брифинге старший... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T18:40
2021-12-01T19:11
распространение коронавируса
воз
в мире
коронавирус covid-19
сумья сваминатан
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ЖЕНЕВА, 1 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Существующие вакцины продолжат быть эффективными против смертей и тяжелых случаев COVID-19, несмотря на новый штамм "омикрон", заявила на брифинге старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан."Предстоит еще узнать, потеряют ли свои защитные свойства вакцины (перед новым штаммом - ред.). Но мы считаем, что существующие вакцины все еще будут эффективны против смертей и тяжелых случаев, как это происходит с другими вариантами", - сказала она.По ее словам, эксперты в ближайшее время оценят необходимость изменения состава вакцин для борьбы с новым штаммом.
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воз, в мире, коронавирус covid-19, сумья сваминатан
18:40 01.12.2021 (обновлено: 19:11 01.12.2021)
 
Эксперт ответила на вопрос об эффективности вакцин против омикрон-штамма

Эксперт ВОЗ Сваминатан: вакцины эффективны против омикрон-штамма коронавируса

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВакцинация в центральной районной поликлинике ГБУЗ "Кореновская ЦРБ" города Кореновска
Вакцинация в центральной районной поликлинике ГБУЗ Кореновская ЦРБ города Кореновска - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЖЕНЕВА, 1 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Существующие вакцины продолжат быть эффективными против смертей и тяжелых случаев COVID-19, несмотря на новый штамм "омикрон", заявила на брифинге старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.
"Предстоит еще узнать, потеряют ли свои защитные свойства вакцины (перед новым штаммом - ред.). Но мы считаем, что существующие вакцины все еще будут эффективны против смертей и тяжелых случаев, как это происходит с другими вариантами", - сказала она.
По ее словам, эксперты в ближайшее время оценят необходимость изменения состава вакцин для борьбы с новым штаммом.
Женщина во время вакцинации против COVID-19 в ЮАР - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 08:00Наука
Локдаун не спасет. Чем опасен омикрон-штамм COVID-19
 
Распространение коронавирусаВОЗВ миреКоронавирус COVID-19Сумья Сваминатан
 
 
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