https://ria.ru/20211201/voz-1761706671.html

Эксперт ответила на вопрос об эффективности вакцин против омикрон-штамма

Эксперт ответила на вопрос об эффективности вакцин против омикрон-штамма - РИА Новости, 01.12.2021

Эксперт ответила на вопрос об эффективности вакцин против омикрон-штамма

Существующие вакцины продолжат быть эффективными против смертей и тяжелых случаев COVID-19, несмотря на новый штамм "омикрон", заявила на брифинге старший... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T18:40

2021-12-01T18:40

2021-12-01T19:11

распространение коронавируса

воз

в мире

коронавирус covid-19

сумья сваминатан

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ЖЕНЕВА, 1 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Существующие вакцины продолжат быть эффективными против смертей и тяжелых случаев COVID-19, несмотря на новый штамм "омикрон", заявила на брифинге старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан."Предстоит еще узнать, потеряют ли свои защитные свойства вакцины (перед новым штаммом - ред.). Но мы считаем, что существующие вакцины все еще будут эффективны против смертей и тяжелых случаев, как это происходит с другими вариантами", - сказала она.По ее словам, эксперты в ближайшее время оценят необходимость изменения состава вакцин для борьбы с новым штаммом.

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

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воз, в мире, коронавирус covid-19, сумья сваминатан