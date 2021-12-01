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Эксперт ответила на вопрос об эффективности вакцин против омикрон-штамма
Эксперт ответила на вопрос об эффективности вакцин против омикрон-штамма - РИА Новости, 01.12.2021
Эксперт ответила на вопрос об эффективности вакцин против омикрон-штамма
Существующие вакцины продолжат быть эффективными против смертей и тяжелых случаев COVID-19, несмотря на новый штамм "омикрон", заявила на брифинге старший... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T18:40
2021-12-01T18:40
2021-12-01T19:11
распространение коронавируса
воз
в мире
коронавирус covid-19
сумья сваминатан
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ЖЕНЕВА, 1 дек - РИА Новости, Елизавета Исакова. Существующие вакцины продолжат быть эффективными против смертей и тяжелых случаев COVID-19, несмотря на новый штамм "омикрон", заявила на брифинге старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан."Предстоит еще узнать, потеряют ли свои защитные свойства вакцины (перед новым штаммом - ред.). Но мы считаем, что существующие вакцины все еще будут эффективны против смертей и тяжелых случаев, как это происходит с другими вариантами", - сказала она.По ее словам, эксперты в ближайшее время оценят необходимость изменения состава вакцин для борьбы с новым штаммом.
https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html
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воз, в мире, коронавирус covid-19, сумья сваминатан
18:40 01.12.2021 (обновлено: 19:11 01.12.2021)
Эксперт ответила на вопрос об эффективности вакцин против омикрон-штамма
Эксперт ВОЗ Сваминатан: вакцины эффективны против омикрон-штамма коронавируса