12:34 01.12.2021 (обновлено: 12:53 01.12.2021)
Страны ВОЗ договорились начать переговоры по контролю над пандемиями
Страны ВОЗ договорились начать переговоры по предотвращению и контролю над пандемиями
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Страны-члены Всемирной организации здравоохранения в среду приняли решение начать переговоры по международному договору о предотвращении и контролю над пандемиями, передает корреспондент РИА Новости.
Решение было принято на основе консенсуса в ходе второй специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в Женеве с 29 ноября по 1 декабря.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял о том, что Москва готова присоединиться к данному решению ВОЗ в качестве соавтора будущего документа. По его словам, новая конвенция при этом не должна дублировать существующие договора, в том числе Международные медико-санитарные правила, которые остаются основным, юридически обосновывающим документом по вопросам обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.
США также заявили о том, что рады присоединиться в станам-членам ВОЗ в качестве коспонсора исторического решения "начать переговоры по новому международному инструменту в области здравоохранения по предотвращению, подготовке и реагированию на пандемии".
Представители государств-членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 29 ноября по 1 декабря принимают участие в специальной сессии, в ходе которой обсуждалась необходимость создания конвенции ВОЗ, соглашения или другого международного документа о готовности к пандемиям и реагировании на них.
Спецсессия проходит на фоне обнаружения нового штамма коронавируса, который получил название "омикрон".