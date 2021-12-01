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Страны ВОЗ договорились начать переговоры по контролю над пандемиями
Страны ВОЗ договорились начать переговоры по контролю над пандемиями - РИА Новости, 01.12.2021
Страны ВОЗ договорились начать переговоры по контролю над пандемиями
Страны-члены Всемирной организации здравоохранения в среду приняли решение начать переговоры по международному договору о предотвращении и контролю над... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:34
2021-12-01T12:53
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ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Страны-члены Всемирной организации здравоохранения в среду приняли решение начать переговоры по международному договору о предотвращении и контролю над пандемиями, передает корреспондент РИА Новости.Решение было принято на основе консенсуса в ходе второй специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в Женеве с 29 ноября по 1 декабря.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял о том, что Москва готова присоединиться к данному решению ВОЗ в качестве соавтора будущего документа. По его словам, новая конвенция при этом не должна дублировать существующие договора, в том числе Международные медико-санитарные правила, которые остаются основным, юридически обосновывающим документом по вопросам обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.США также заявили о том, что рады присоединиться в станам-членам ВОЗ в качестве коспонсора исторического решения "начать переговоры по новому международному инструменту в области здравоохранения по предотвращению, подготовке и реагированию на пандемии".Представители государств-членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 29 ноября по 1 декабря принимают участие в специальной сессии, в ходе которой обсуждалась необходимость создания конвенции ВОЗ, соглашения или другого международного документа о готовности к пандемиям и реагировании на них.Спецсессия проходит на фоне обнаружения нового штамма коронавируса, который получил название "омикрон".
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в мире, общество, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, сша, женева (город), москва, михаил мурашко
12:34 01.12.2021 (обновлено: 12:53 01.12.2021)
 
Страны ВОЗ договорились начать переговоры по контролю над пандемиями

Страны ВОЗ договорились начать переговоры по предотвращению и контролю над пандемиями

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Страны-члены Всемирной организации здравоохранения в среду приняли решение начать переговоры по международному договору о предотвращении и контролю над пандемиями, передает корреспондент РИА Новости.
Решение было принято на основе консенсуса в ходе второй специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в Женеве с 29 ноября по 1 декабря.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял о том, что Москва готова присоединиться к данному решению ВОЗ в качестве соавтора будущего документа. По его словам, новая конвенция при этом не должна дублировать существующие договора, в том числе Международные медико-санитарные правила, которые остаются основным, юридически обосновывающим документом по вопросам обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.
США также заявили о том, что рады присоединиться в станам-членам ВОЗ в качестве коспонсора исторического решения "начать переговоры по новому международному инструменту в области здравоохранения по предотвращению, подготовке и реагированию на пандемии".
Представители государств-членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 29 ноября по 1 декабря принимают участие в специальной сессии, в ходе которой обсуждалась необходимость создания конвенции ВОЗ, соглашения или другого международного документа о готовности к пандемиям и реагировании на них.
Спецсессия проходит на фоне обнаружения нового штамма коронавируса, который получил название "омикрон".
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