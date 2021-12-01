https://ria.ru/20211201/voyna-1761642306.html

"США ждет сценарий Перл-Харбора в случае войны с Россией"

В США рассказали, насколько они готовы к войне с Россией - РИА Новости, 01.12.2021

"США ждет сценарий Перл-Харбора в случае войны с Россией"

Предупреждения американских адмиралов о подготовке Китая к вторжению на Тайвань, а также поддержку Украины перед "угрозой" России можно рассматривать как... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T14:15

2021-12-01T14:15

2021-12-01T14:49

в мире

филиппины

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япония

китай

тайвань

джо байден

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Предупреждения американских адмиралов о подготовке Китая к вторжению на Тайвань, а также поддержку Украины перед "угрозой" России можно рассматривать как признаки "скатывания США в новую войну", пишет The American Conservative.По мнению автора статьи, американцам следует серьезно отнестись к подобным заявлениям политиков и высших военных чинов, памятуя о событиях 80-летней давности.Так, пишет автор, с 1920-х годов и до начала войны с Японией Тихоокеанский флот США ежегодно проводил учения, на которых отрабатывалось противостояние с потенциальным противником. После маневров флот обычно возвращался на базы на Западном побережье, однако в 1940 году ему приказали остаться в гавани Перл-Харбор.Как показала история, присутствие американского флота в Перл-Харборе не помешало нападению Японии в 1941 году, а затем последовала капитуляция США в битве за Коррехидор (сражение за этот остров стало одним из решающих в Филиппинской операции, а захват его японской армией в 1942 году был последним этапом покорения северных Филиппин).Опираясь на вышесказанное, автор указывает, что применение военной силы против Китая и России потребует от США задействования и своих, и союзных наземных, воздушных и морских сил.Пока что только Япония восстановила часть прежней военной мощи, но ее присоединение к гипотетической войне против России и Китая представляется "чем-то фантастическим". Во всяком случае, азиатские страны хотят выстраивать с Пекином диалог, а не вести разрушительную региональную войну, говорится в статье.Вашингтон и его союзники по НАТО наконец осознали, что опасаться следует не "горстки солдат в зеленой форме без знаков различия", а высокотехнологичного наступления российских сухопутных войск с применением обычных вооружений. Если оно начнется, остановить его будет невозможно, заключил автор.

https://ria.ru/20211201/voyna-1761605573.html

https://ria.ru/20211130/katastrofa-1761370705.html

https://ria.ru/20211121/atomic-1760024868.html

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сша

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