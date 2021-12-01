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https://ria.ru/20211201/voyna-1761642306.html
"США ждет сценарий Перл-Харбора в случае войны с Россией"
В США рассказали, насколько они готовы к войне с Россией - РИА Новости, 01.12.2021
"США ждет сценарий Перл-Харбора в случае войны с Россией"
Предупреждения американских адмиралов о подготовке Китая к вторжению на Тайвань, а также поддержку Украины перед "угрозой" России можно рассматривать как... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:15
2021-12-01T14:49
в мире
филиппины
украина
сша
япония
китай
тайвань
джо байден
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Предупреждения американских адмиралов о подготовке Китая к вторжению на Тайвань, а также поддержку Украины перед "угрозой" России можно рассматривать как признаки "скатывания США в новую войну", пишет The American Conservative.По мнению автора статьи, американцам следует серьезно отнестись к подобным заявлениям политиков и высших военных чинов, памятуя о событиях 80-летней давности.Так, пишет автор, с 1920-х годов и до начала войны с Японией Тихоокеанский флот США ежегодно проводил учения, на которых отрабатывалось противостояние с потенциальным противником. После маневров флот обычно возвращался на базы на Западном побережье, однако в 1940 году ему приказали остаться в гавани Перл-Харбор.Как показала история, присутствие американского флота в Перл-Харборе не помешало нападению Японии в 1941 году, а затем последовала капитуляция США в битве за Коррехидор (сражение за этот остров стало одним из решающих в Филиппинской операции, а захват его японской армией в 1942 году был последним этапом покорения северных Филиппин).Опираясь на вышесказанное, автор указывает, что применение военной силы против Китая и России потребует от США задействования и своих, и союзных наземных, воздушных и морских сил.Пока что только Япония восстановила часть прежней военной мощи, но ее присоединение к гипотетической войне против России и Китая представляется "чем-то фантастическим". Во всяком случае, азиатские страны хотят выстраивать с Пекином диалог, а не вести разрушительную региональную войну, говорится в статье.Вашингтон и его союзники по НАТО наконец осознали, что опасаться следует не "горстки солдат в зеленой форме без знаков различия", а высокотехнологичного наступления российских сухопутных войск с применением обычных вооружений. Если оно начнется, остановить его будет невозможно, заключил автор.
https://ria.ru/20211201/voyna-1761605573.html
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филиппины
украина
сша
япония
китай
тайвань
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в мире, филиппины, украина, сша, япония, китай, тайвань, джо байден, франклин рузвельт, нато, военно-морские силы сша, россия
14:15 01.12.2021 (обновлено: 14:49 01.12.2021)
 
В США рассказали, насколько они готовы к войне с Россией

TAC: США готовы противостоять России в войне не лучше, чем Японии в Перл-Харборе

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКитайские и российские военнослужащие
Китайские и российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Предупреждения американских адмиралов о подготовке Китая к вторжению на Тайвань, а также поддержку Украины перед "угрозой" России можно рассматривать как признаки "скатывания США в новую войну", пишет The American Conservative.
По мнению автора статьи, американцам следует серьезно отнестись к подобным заявлениям политиков и высших военных чинов, памятуя о событиях 80-летней давности.
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Так, пишет автор, с 1920-х годов и до начала войны с Японией Тихоокеанский флот США ежегодно проводил учения, на которых отрабатывалось противостояние с потенциальным противником. После маневров флот обычно возвращался на базы на Западном побережье, однако в 1940 году ему приказали остаться в гавани Перл-Харбор.

"Нет никаких сомнений в том, что решение сохранить флот на Гавайях было принято президентом Франклином Рузвельтом. Начальник штаба ВМС США Гарольд Старк, со своей стороны, неоднократно предупреждал его о риске быть втянутым в войну на два фронта с Японией и Германией", — отмечает издание.

Как показала история, присутствие американского флота в Перл-Харборе не помешало нападению Японии в 1941 году, а затем последовала капитуляция США в битве за Коррехидор (сражение за этот остров стало одним из решающих в Филиппинской операции, а захват его японской армией в 1942 году был последним этапом покорения северных Филиппин).
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Вчера, 01:14
В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
Опираясь на вышесказанное, автор указывает, что применение военной силы против Китая и России потребует от США задействования и своих, и союзных наземных, воздушных и морских сил.

"Однако американцы готовы к этой миссии не лучше, чем во времена Перл-Харбора", — признает он.

Пока что только Япония восстановила часть прежней военной мощи, но ее присоединение к гипотетической войне против России и Китая представляется "чем-то фантастическим". Во всяком случае, азиатские страны хотят выстраивать с Пекином диалог, а не вести разрушительную региональную войну, говорится в статье.
Вашингтон и его союзники по НАТО наконец осознали, что опасаться следует не "горстки солдат в зеленой форме без знаков различия", а высокотехнологичного наступления российских сухопутных войск с применением обычных вооружений. Если оно начнется, остановить его будет невозможно, заключил автор.
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В миреФилиппиныУкраинаСШАЯпонияКитайТайваньДжо БайденФранклин РузвельтНАТОВоенно-морские силы СШАРоссия
 
 
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