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Войска ВВО будут готовиться к стратегическим учениям "Восток-2022"
Войска ВВО будут готовиться к стратегическим учениям "Восток-2022" - РИА Новости, 01.12.2021
Войска ВВО будут готовиться к стратегическим учениям "Восток-2022"
Войска Восточного военного округа в новом учебном году будут готовиться к стратегическому командно-штабному учению "Восток-2022", сообщает пресс-служба ВВО. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T05:25
2021-12-01T06:42
безопасность
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - РИА Новости. Войска Восточного военного округа в новом учебном году будут готовиться к стратегическому командно-штабному учению "Восток-2022", сообщает пресс-служба ВВО.Ранее командующий Тихоокеанского флота адмирал Сергей Авакянц в интервью газете "Красная Звезда" сообщил, что российские военные в следующем году проведут стратегическое учение "Восток-2022", подготовка на флоте уже началась."Командующий войсками ВВО Герой России генерал-полковник Александр Чайко в ходе торжественного митинга дал старт новому учебному году в войсках округа. Открывая новый учебный год в мотострелковом соединении округа в Хабаровском крае, Чайко отметил, что основной упор в 2022 году будет сделан на подготовку к стратегическому командно-штабному учению "Восток-2022", - говорится в сообщении.По его словам, также продолжится внедрение в систему боевой подготовки опыта современных вооруженных конфликтов, при этом большинство тактических учений пройдут в двухстороннем формате. На новый учебный год спланировано более девяти тысяч мероприятий подготовки органов военного управления, войск и сил ВВО, в том числе более двух тысяч командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений.В среду, 1 декабря, на полигоны ВВО для занятий по боевой подготовке вышли более 16 тысяч военнослужащих и несколько тысяч единиц военной техники. На всех крупных полигонах развернуты автономные полевые лагеря для проживания военнослужащих.
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безопасность, россия
05:25 01.12.2021 (обновлено: 06:42 01.12.2021)
 
Войска ВВО будут готовиться к стратегическим учениям "Восток-2022"

Войска ВВО в новом учебном году будут готовиться к стратегическим учениям "Восток-2022"

© РИА Новости / Сергей Орлов / Перейти в фотобанкОперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М"
Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Сергей Орлов
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - РИА Новости. Войска Восточного военного округа в новом учебном году будут готовиться к стратегическому командно-штабному учению "Восток-2022", сообщает пресс-служба ВВО.
Ранее командующий Тихоокеанского флота адмирал Сергей Авакянц в интервью газете "Красная Звезда" сообщил, что российские военные в следующем году проведут стратегическое учение "Восток-2022", подготовка на флоте уже началась.
"Командующий войсками ВВО Герой России генерал-полковник Александр Чайко в ходе торжественного митинга дал старт новому учебному году в войсках округа. Открывая новый учебный год в мотострелковом соединении округа в Хабаровском крае, Чайко отметил, что основной упор в 2022 году будет сделан на подготовку к стратегическому командно-штабному учению "Восток-2022", - говорится в сообщении.
По его словам, также продолжится внедрение в систему боевой подготовки опыта современных вооруженных конфликтов, при этом большинство тактических учений пройдут в двухстороннем формате. На новый учебный год спланировано более девяти тысяч мероприятий подготовки органов военного управления, войск и сил ВВО, в том числе более двух тысяч командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений.
В среду, 1 декабря, на полигоны ВВО для занятий по боевой подготовке вышли более 16 тысяч военнослужащих и несколько тысяч единиц военной техники. На всех крупных полигонах развернуты автономные полевые лагеря для проживания военнослужащих.
Комплекс ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
03:38
В Вооруженных силах создали сетецентрические соединения, сообщил источник
 
БезопасностьРоссия
 
 
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