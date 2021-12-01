В Крыму оценили значение возможного визита Лукашенко
Глава крымского парламента Константинов заявил, что на полуострове ждут визита Лукашенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что крымчане ждут визита президента Белоруссии Александра Лукашенко, это даст старт для развития совместных проектов.
Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
"Публичную реакцию президента Белоруссии на приглашение в Крым мы видели, теперь ждем. Убежден, это произойдет и даст старт совместным проектам, которые нужны и нам, и гражданам дружественной Белоруссии", - сказал РИА Новости Константинов.
В свою очередь, глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что белорусскому лидеру следовало посетить Крым еще в 2014 году.
"Мы видим, что Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) отбросил политику двойных стандартов и действует как настоящий союзник России. В Крыму всегда воспринимали Белоруссию как одну из дружественных республик. Это братский народ, наряду с украинским. Белорусы всегда любили приезжать в Крым на отдых", - сказал РИА Новости Форманчук.
По его словам, среди крымчан большим спросом пользуется белорусская продукция.
"Развитие экономических отношений получит новый импульс после визита президента Белоруссии в Крым. Это даст толчок для восстановления традиционных связей нашего Крыма с Белоруссией", - сказал Форманчук.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".