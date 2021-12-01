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В Крыму оценили значение возможного визита Лукашенко
В Крыму оценили значение возможного визита Лукашенко - РИА Новости, 01.12.2021
В Крыму оценили значение возможного визита Лукашенко
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что крымчане ждут визита президента Белоруссии Александра Лукашенко, это даст старт для развития... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T02:28
2021-12-01T02:28
севастополь
республика крым
белоруссия
александр лукашенко
владимир константинов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что крымчане ждут визита президента Белоруссии Александра Лукашенко, это даст старт для развития совместных проектов.Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ."Публичную реакцию президента Белоруссии на приглашение в Крым мы видели, теперь ждем. Убежден, это произойдет и даст старт совместным проектам, которые нужны и нам, и гражданам дружественной Белоруссии", - сказал РИА Новости Константинов.В свою очередь, глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что белорусскому лидеру следовало посетить Крым еще в 2014 году."Мы видим, что Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) отбросил политику двойных стандартов и действует как настоящий союзник России. В Крыму всегда воспринимали Белоруссию как одну из дружественных республик. Это братский народ, наряду с украинским. Белорусы всегда любили приезжать в Крым на отдых", - сказал РИА Новости Форманчук.По его словам, среди крымчан большим спросом пользуется белорусская продукция."Развитие экономических отношений получит новый импульс после визита президента Белоруссии в Крым. Это даст толчок для восстановления традиционных связей нашего Крыма с Белоруссией", - сказал Форманчук.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20211130/krym-1761543063.html
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севастополь
республика крым
белоруссия
россия
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севастополь, республика крым, белоруссия, александр лукашенко, владимир константинов, россия
02:28 01.12.2021
 
В Крыму оценили значение возможного визита Лукашенко

Глава крымского парламента Константинов заявил, что на полуострове ждут визита Лукашенко

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖительница Севастополя
Жительница Севастополя - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что крымчане ждут визита президента Белоруссии Александра Лукашенко, это даст старт для развития совместных проектов.
Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
"Публичную реакцию президента Белоруссии на приглашение в Крым мы видели, теперь ждем. Убежден, это произойдет и даст старт совместным проектам, которые нужны и нам, и гражданам дружественной Белоруссии", - сказал РИА Новости Константинов.
В свою очередь, глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что белорусскому лидеру следовало посетить Крым еще в 2014 году.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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"Это и мой Крым". Лукашенко высказался о принадлежности полуострова
"Мы видим, что Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) отбросил политику двойных стандартов и действует как настоящий союзник России. В Крыму всегда воспринимали Белоруссию как одну из дружественных республик. Это братский народ, наряду с украинским. Белорусы всегда любили приезжать в Крым на отдых", - сказал РИА Новости Форманчук.
По его словам, среди крымчан большим спросом пользуется белорусская продукция.
"Развитие экономических отношений получит новый импульс после визита президента Белоруссии в Крым. Это даст толчок для восстановления традиционных связей нашего Крыма с Белоруссией", - сказал Форманчук.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Вчера, 20:52
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СевастопольРеспублика КрымБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир КонстантиновРоссия
 
 
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