https://ria.ru/20211201/vizit-1761565069.html

В Крыму оценили значение возможного визита Лукашенко

В Крыму оценили значение возможного визита Лукашенко - РИА Новости, 01.12.2021

В Крыму оценили значение возможного визита Лукашенко

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что крымчане ждут визита президента Белоруссии Александра Лукашенко, это даст старт для развития... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T02:28

2021-12-01T02:28

2021-12-01T02:28

севастополь

республика крым

белоруссия

александр лукашенко

владимир константинов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что крымчане ждут визита президента Белоруссии Александра Лукашенко, это даст старт для развития совместных проектов.Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ."Публичную реакцию президента Белоруссии на приглашение в Крым мы видели, теперь ждем. Убежден, это произойдет и даст старт совместным проектам, которые нужны и нам, и гражданам дружественной Белоруссии", - сказал РИА Новости Константинов.В свою очередь, глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что белорусскому лидеру следовало посетить Крым еще в 2014 году."Мы видим, что Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) отбросил политику двойных стандартов и действует как настоящий союзник России. В Крыму всегда воспринимали Белоруссию как одну из дружественных республик. Это братский народ, наряду с украинским. Белорусы всегда любили приезжать в Крым на отдых", - сказал РИА Новости Форманчук.По его словам, среди крымчан большим спросом пользуется белорусская продукция."Развитие экономических отношений получит новый импульс после визита президента Белоруссии в Крым. Это даст толчок для восстановления традиционных связей нашего Крыма с Белоруссией", - сказал Форманчук.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/krym-1761543063.html

https://ria.ru/20211130/vizit-1761543328.html

севастополь

республика крым

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, республика крым, белоруссия, александр лукашенко, владимир константинов, россия