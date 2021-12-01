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В Москве рассказали о последствиях сильного ветра
В Москве рассказали о последствиях сильного ветра - РИА Новости, 01.12.2021
В Москве рассказали о последствиях сильного ветра
Падение почти 160 деревьев зарегистрировано в разных районах Москвы от сильного ветра, повреждены около 90 автомобилей, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T09:24
2021-12-01T09:24
2021-12-01T09:24
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Падение почти 160 деревьев зарегистрировано в разных районах Москвы от сильного ветра, повреждены около 90 автомобилей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло падение 157 деревьев", - сказал собеседник агентства.По его словам, упавшие деревья повредили 87 автомобилей.Ранее синоптики предупреждали, что штормовой ветер силой до 23 метров в секунду обрушится на Москву во вторник, возможно повреждение кровли, падение деревьев, рекламных и других конструкций.
https://realty.ria.ru/20211130/lesa-1761399731.html
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происшествия, москва
В Москве рассказали о последствиях сильного ветра
Почти 160 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены около 90 автомобилей