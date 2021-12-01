https://ria.ru/20211201/veter-1761578912.html

В Москве рассказали о последствиях сильного ветра

В Москве рассказали о последствиях сильного ветра - РИА Новости, 01.12.2021

В Москве рассказали о последствиях сильного ветра

Падение почти 160 деревьев зарегистрировано в разных районах Москвы от сильного ветра, повреждены около 90 автомобилей, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T09:24

2021-12-01T09:24

2021-12-01T09:24

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Падение почти 160 деревьев зарегистрировано в разных районах Москвы от сильного ветра, повреждены около 90 автомобилей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло падение 157 деревьев", - сказал собеседник агентства.По его словам, упавшие деревья повредили 87 автомобилей.Ранее синоптики предупреждали, что штормовой ветер силой до 23 метров в секунду обрушится на Москву во вторник, возможно повреждение кровли, падение деревьев, рекламных и других конструкций.

https://realty.ria.ru/20211130/lesa-1761399731.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва