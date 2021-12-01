Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/vdv-1761565612.html
ВДВ станут войсками "тактической внезапности"
ВДВ станут войсками "тактической внезапности" - РИА Новости, 01.12.2021
ВДВ станут войсками "тактической внезапности"
Воздушно-десантные войска (ВДВ) проведут новый учебный год под девизом "войска тактической внезапности и боевой инициативы", сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T03:06
2021-12-01T03:06
безопасность
воздушно-десантные войска россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752173058_0:279:3093:2019_1920x0_80_0_0_eed7c26072894f471dea04d5c8b2ad54.jpg
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Воздушно-десантные войска (ВДВ) проведут новый учебный год под девизом "войска тактической внезапности и боевой инициативы", сообщили журналистам в Минобороны РФ.Новый учебный год начнется в Вооруженных силах 1 декабря и завершится 30 ноября 2022 года."Сегодня Воздушно-десантные войска приступили к подготовке в новом учебном году. Мероприятия боевой подготовки в новом учебном году будут проведены в рамках повышения уровня тактической подготовки воинских частей и подразделений под девизом: "Воздушно-десантные войска – войска тактической внезапности и боевой инициативы", - отметили в Минобороны.Как уточнили в ведомстве, "основные усилия будут сосредоточены на подготовке войск к отработке действий на всех стратегических направлениях".В частности, в июле пройдут тактические маневры с гвардейским десантно-штурмовым полком Псковского соединения на полигоне "Струги Красные" в Псковской области под руководством командующего ВДВ."Всего в будущем году спланировано около 100 мероприятий подготовки органов управления, в том числе проведение командно-штабных учений с дивизиями, бригадами и полками всех соединений Воздушно-десантных войск", - отметили в Минобороны.Кроме того, ВДВ в 2022 году перевооружат несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений на современную технику, оборудуют новые полигоны Синяя Осока в Ивановской области и Старокрымский в Крыму, примут участие в Армейских международных играх "АрМИ-2022".В ведомстве уточнили, что в декабре текущего года будет завершено формирование третьего десантно-штурмового полка Новороссийского соединения, а также будет введен в эксплуатацию новый полигон Коломенский (Рязанская область) Тульского соединения.
https://ria.ru/20211130/tayfun-vdv-1761474851.html
https://ria.ru/20211112/vdv-1758820037.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752173058_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_fdd73e987da2150f36067f24ccaad129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, воздушно-десантные войска россии, россия
03:06 01.12.2021
 
ВДВ станут войсками "тактической внезапности"

ВДВ в 2022 году станут войсками "тактической внезапности и боевой инициативы"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКурсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова
Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Воздушно-десантные войска (ВДВ) проведут новый учебный год под девизом "войска тактической внезапности и боевой инициативы", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Новый учебный год начнется в Вооруженных силах 1 декабря и завершится 30 ноября 2022 года.
"Сегодня Воздушно-десантные войска приступили к подготовке в новом учебном году. Мероприятия боевой подготовки в новом учебном году будут проведены в рамках повышения уровня тактической подготовки воинских частей и подразделений под девизом: "Воздушно-десантные войска – войска тактической внезапности и боевой инициативы", - отметили в Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, "основные усилия будут сосредоточены на подготовке войск к отработке действий на всех стратегических направлениях".
В частности, в июле пройдут тактические маневры с гвардейским десантно-штурмовым полком Псковского соединения на полигоне "Струги Красные" в Псковской области под руководством командующего ВДВ.
Бронеавтомобиль Тайфун-ВДВ - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 15:29
Бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" разрешили экспортировать
"Всего в будущем году спланировано около 100 мероприятий подготовки органов управления, в том числе проведение командно-штабных учений с дивизиями, бригадами и полками всех соединений Воздушно-десантных войск", - отметили в Минобороны.
Кроме того, ВДВ в 2022 году перевооружат несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений на современную технику, оборудуют новые полигоны Синяя Осока в Ивановской области и Старокрымский в Крыму, примут участие в Армейских международных играх "АрМИ-2022".
В ведомстве уточнили, что в декабре текущего года будет завершено формирование третьего десантно-штурмового полка Новороссийского соединения, а также будет введен в эксплуатацию новый полигон Коломенский (Рязанская область) Тульского соединения.
Учения Воздушно-десантных войск в Белоруссии, на которых погибли двое российских военнослужащих
12 ноября, 18:39
Подразделение ВДВ отработало практическое десантирование в Белоруссии
 
БезопасностьВоздушно-десантные войска РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Дед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления
03:23"Никаких пределов": Лукашенко оценил возможности интеграции с Россией
03:19Российский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногами
03:13Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов
03:07Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
Лента новостейМолния
Дед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления"Никаких пределов": Лукашенко оценил возможности интеграции с РоссиейРоссийский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногамиСуд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларовЛукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США