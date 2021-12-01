https://ria.ru/20211201/vdv-1761565612.html

ВДВ станут войсками "тактической внезапности"

ВДВ станут войсками "тактической внезапности" - РИА Новости, 01.12.2021

ВДВ станут войсками "тактической внезапности"

Воздушно-десантные войска (ВДВ) проведут новый учебный год под девизом "войска тактической внезапности и боевой инициативы", сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T03:06

2021-12-01T03:06

2021-12-01T03:06

безопасность

воздушно-десантные войска россии

россия

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Воздушно-десантные войска (ВДВ) проведут новый учебный год под девизом "войска тактической внезапности и боевой инициативы", сообщили журналистам в Минобороны РФ.Новый учебный год начнется в Вооруженных силах 1 декабря и завершится 30 ноября 2022 года."Сегодня Воздушно-десантные войска приступили к подготовке в новом учебном году. Мероприятия боевой подготовки в новом учебном году будут проведены в рамках повышения уровня тактической подготовки воинских частей и подразделений под девизом: "Воздушно-десантные войска – войска тактической внезапности и боевой инициативы", - отметили в Минобороны.Как уточнили в ведомстве, "основные усилия будут сосредоточены на подготовке войск к отработке действий на всех стратегических направлениях".В частности, в июле пройдут тактические маневры с гвардейским десантно-штурмовым полком Псковского соединения на полигоне "Струги Красные" в Псковской области под руководством командующего ВДВ."Всего в будущем году спланировано около 100 мероприятий подготовки органов управления, в том числе проведение командно-штабных учений с дивизиями, бригадами и полками всех соединений Воздушно-десантных войск", - отметили в Минобороны.Кроме того, ВДВ в 2022 году перевооружат несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений на современную технику, оборудуют новые полигоны Синяя Осока в Ивановской области и Старокрымский в Крыму, примут участие в Армейских международных играх "АрМИ-2022".В ведомстве уточнили, что в декабре текущего года будет завершено формирование третьего десантно-штурмового полка Новороссийского соединения, а также будет введен в эксплуатацию новый полигон Коломенский (Рязанская область) Тульского соединения.

https://ria.ru/20211130/tayfun-vdv-1761474851.html

https://ria.ru/20211112/vdv-1758820037.html

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безопасность, воздушно-десантные войска россии, россия