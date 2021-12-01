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Забайкальский Дед Мороз вакцинировался от COVID-19
Забайкальский Дед Мороз вакцинировался от COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2021
Забайкальский Дед Мороз вакцинировался от COVID-19
Дед Мороз сделал прививку от коронавируса в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости руководитель Центра управления регионом Забайкалья Вячеслав Кулаков. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T08:15
2021-12-01T08:15
2021-12-01T08:15
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забайкальский край
дед мороз
снегурочка
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ЧИТА, 1 дек - РИА Новости. Дед Мороз сделал прививку от коронавируса в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости руководитель Центра управления регионом Забайкалья Вячеслав Кулаков."Забайкальский Дед Мороз вакцинировался заранее, чтобы к моменту наступления праздника у него уже выработался иммунитет. Записаться на вакцинацию Деду Морозу помогла внучка - Снегурочка. Она воспользовалась голосовым помощником "Алисой" через навык "Инцидент Менеджмент" и в течение минуты узнала, где можно поставить вакцину в Чите. Теперь Дед Мороз и Снегурочка могут подарить забайкальским детям безопасный праздник", - рассказал Кулаков.Всего в Забайкалье вакцинировались первым компонентом более 501,3 тысячи человек. Полностью вакцину получили более 429,2 тысячи забайкальцев.
https://ria.ru/20211129/puteshestviya-1761206760.html
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общество, чита, забайкальский край, дед мороз, снегурочка, коронавирус covid-19
Забайкальский Дед Мороз вакцинировался от COVID-19
В Забайкальском крае Дед Мороз сделал прививку от коронавируса