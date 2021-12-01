https://ria.ru/20211201/vaktsinatsiya-1761574024.html

Забайкальский Дед Мороз вакцинировался от COVID-19

Забайкальский Дед Мороз вакцинировался от COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2021

Забайкальский Дед Мороз вакцинировался от COVID-19

Дед Мороз сделал прививку от коронавируса в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости руководитель Центра управления регионом Забайкалья Вячеслав Кулаков. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T08:15

2021-12-01T08:15

2021-12-01T08:15

общество

чита

забайкальский край

дед мороз

снегурочка

коронавирус covid-19

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ЧИТА, 1 дек - РИА Новости. Дед Мороз сделал прививку от коронавируса в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости руководитель Центра управления регионом Забайкалья Вячеслав Кулаков."Забайкальский Дед Мороз вакцинировался заранее, чтобы к моменту наступления праздника у него уже выработался иммунитет. Записаться на вакцинацию Деду Морозу помогла внучка - Снегурочка. Она воспользовалась голосовым помощником "Алисой" через навык "Инцидент Менеджмент" и в течение минуты узнала, где можно поставить вакцину в Чите. Теперь Дед Мороз и Снегурочка могут подарить забайкальским детям безопасный праздник", - рассказал Кулаков.Всего в Забайкалье вакцинировались первым компонентом более 501,3 тысячи человек. Полностью вакцину получили более 429,2 тысячи забайкальцев.

https://ria.ru/20211129/puteshestviya-1761206760.html

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забайкальский край

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общество, чита, забайкальский край, дед мороз, снегурочка, коронавирус covid-19