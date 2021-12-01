https://ria.ru/20211201/ukraina-1761736638.html

В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского

В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского - РИА Новости, 01.12.2021

В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского

Массовые акции недовольных действиями украинских властей закончились в среду вечером в центре Киева спокойно, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T23:50

2021-12-01T23:50

2021-12-01T23:54

в мире

киев

владимир зеленский

верховная рада украины

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КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Массовые акции недовольных действиями украинских властей закончились в среду вечером в центре Киева спокойно, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в среду в центре Киева начался митинг недовольных политикой действующей власти страны, в нем принимали участие несколько тысяч человек. Позднее участники митинга отправились шествием по правительственному кварталу.Митингующие колонной прошли по улицам в правительственном квартале, в том числе мимо офиса президента Владимира Зеленского, Верховной рады и кабинета министров. По ходу движения они выкрикивали "импичмент", "Зеленский, уходи!" и прочие лозунги против действующей власти.Шествие закончилось на улице Грушевского возле Европейской площади. Участники акции сказали, что с сегодняшнего дня они начали бессрочную кампанию "полной перезагрузки власти". При этом они отметили, что будут добиваться мирной смены власти, чтобы "в Киеве не пролилось ни капли крови". Участники собрания также призвали все "оппозиционные патриотические силы" объединиться. После этого все разошлись.Полиция разблокировала движение автотранспорта на центральных улицах украинской столицы. Силовики, которые следили за общественным порядком на массовой акции, разъехались. Обстановка в центре Киева спокойная. Протесты в центре Киева в среду прошли без нарушений правопорядка, сообщила пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины."Мероприятия в центре столицы прошли без нарушений правопорядка. Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

https://ria.ru/20211201/zelenskiy-1761659783.html

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Недовольные политикой Зеленского митингуют в центре Киева Недовольные политикой Зеленского вышли на митинг в центре Киева, а затем направились в сторону президентского офиса. 2021-12-01T23:50 true PT0M37S

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в мире, киев, владимир зеленский, верховная рада украины