https://ria.ru/20211201/ukraina-1761706409.html

Нуланд рассказала, от чего зависит будущее Украины в НАТО и ЕС

Нуланд рассказала, от чего зависит будущее Украины в НАТО и ЕС - РИА Новости, 01.12.2021

Нуланд рассказала, от чего зависит будущее Украины в НАТО и ЕС

Будущее Украины в НАТО и ЕС зависит от Киева и тех реформ, которые украинские власти проводят, заявила в среду замгоссекретаря США по политическим вопросам... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T18:40

2021-12-01T18:40

2021-12-01T18:40

в мире

украина

сша

евросоюз

нато

верховная рада украины

виктория нуланд

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КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Будущее Украины в НАТО и ЕС зависит от Киева и тех реформ, которые украинские власти проводят, заявила в среду замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд."Путь в НАТО и ЕС прокладывает сама Украина. И это требует глубоких и всеобъемлющих реформ всей вашей системы, экономики, свободного и независимого судопроизводства и борьбы с коррупцией. Вы работаете над многими из этих вопросов на протяжении многих лет, но ещё много работы впереди", - заявила Нуланд по видеосвязи на "Киевском форуме безопасности" в среду.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20211006/melnik-1753269173.html

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в мире, украина, сша, евросоюз, нато, верховная рада украины, виктория нуланд