https://ria.ru/20211201/ukraina-1761701749.html

На Украине опровергли информацию о якобы расстреле мигрантов из Белоруссии

На Украине опровергли информацию о якобы расстреле мигрантов из Белоруссии - РИА Новости, 01.12.2021

На Украине опровергли информацию о якобы расстреле мигрантов из Белоруссии

Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о якобы расстреле группы нелегальных мигрантов, которые пытались прорваться на украинскую... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T18:20

2021-12-01T18:20

2021-12-01T18:26

в мире

белоруссия

минск

латвия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о якобы расстреле группы нелегальных мигрантов, которые пытались прорваться на украинскую территорию из Белоруссии через Чернобыльскую зону, сообщила в среду пресс-служба ведомства."В сети Интернет начало распространяться видео, на котором, якобы, сняты тепловизионной камерой кадры расстрела группы лиц. Отдельные ресурсы дописывают, что это произошел расстрел украинскими военными, другие отмечают, что пограничниками, группы нелегальных мигрантов, которые пытались прорваться в Украину из Белоруссии через зону отчуждения… Государственная пограничная служба Украины отмечает, что эта информация фейковая и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.В погранслужбе отметили, что никаких групп мигрантов на границе с Белоруссией, в том числе в районе Чернобыльской зоны, не было. Пограничники также призвали граждан не распространять информацию фейковых ресурсов и просят доверять только официальной информации.Ранее погранслужба Украины сообщила, что специальная пограничная операция началась на границе Украины с Белоруссией с целью не допустить миграционного кризиса. Безопасность обеспечивают 8,5 тысяч правоохранителей.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761698681.html

белоруссия

минск

латвия

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в мире, белоруссия, минск, латвия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии