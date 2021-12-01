https://ria.ru/20211201/ukraina-1761661974.html

Боррель пообещал жесткий ответ в случае агрессии против Украины

Боррель пообещал жесткий ответ в случае агрессии против Украины - РИА Новости, 01.12.2021

Боррель пообещал жесткий ответ в случае агрессии против Украины

ЕС старается приложить усилия, чтобы избежать кризиса на границе Украины и России, считает важным дать понять, что любая агрессия в отношении Украины будет... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:45

2021-12-01T15:45

2021-12-01T15:45

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киев

нато

жозеп боррель

россия

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. ЕС старается приложить усилия, чтобы избежать кризиса на границе Украины и России, считает важным дать понять, что любая агрессия в отношении Украины будет иметь "решительные последствия", сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Мы стараемся сделать что-то, чтобы избежать кризиса. Этот кризис необходимо предотвратить, поскольку, если он начнется, ему будет очень сложно противостоять. Все должно быть сделано для того, чтобы всем было ясно, что любая агрессия против Украины будет иметь жесткий ответ. Об этом мы поговорим сегодня (с главами МИД НАТО – ред.)", - сказал Боррель перед совместным заседанием в Риге с главами МИД стран НАТО.Боррель подчеркнул, что для ЕС "территориальная целостность и суверенитет Украины важнее всего. ЕС будет решительно стоять на стороне Украины перед лицом любых попыток подорвать ее целостность и суверенитет".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Как сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.Глава МИД Сергей Лавров также заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Песков в этой связи называл действия Украины "очень опасным авантюризмом", который "сопровождается поощрительными неплановыми учениями НАТО".

https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761576988.html

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в мире, киев, нато, жозеп боррель, россия