Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/ukraina-1761661974.html
Боррель пообещал жесткий ответ в случае агрессии против Украины
Боррель пообещал жесткий ответ в случае агрессии против Украины - РИА Новости, 01.12.2021
Боррель пообещал жесткий ответ в случае агрессии против Украины
ЕС старается приложить усилия, чтобы избежать кризиса на границе Украины и России, считает важным дать понять, что любая агрессия в отношении Украины будет... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:45
2021-12-01T15:45
в мире
киев
нато
жозеп боррель
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597089135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c47de75352dcd45a9630dad28de6349.jpg
БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. ЕС старается приложить усилия, чтобы избежать кризиса на границе Украины и России, считает важным дать понять, что любая агрессия в отношении Украины будет иметь "решительные последствия", сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Мы стараемся сделать что-то, чтобы избежать кризиса. Этот кризис необходимо предотвратить, поскольку, если он начнется, ему будет очень сложно противостоять. Все должно быть сделано для того, чтобы всем было ясно, что любая агрессия против Украины будет иметь жесткий ответ. Об этом мы поговорим сегодня (с главами МИД НАТО – ред.)", - сказал Боррель перед совместным заседанием в Риге с главами МИД стран НАТО.Боррель подчеркнул, что для ЕС "территориальная целостность и суверенитет Украины важнее всего. ЕС будет решительно стоять на стороне Украины перед лицом любых попыток подорвать ее целостность и суверенитет".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Как сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.Глава МИД Сергей Лавров также заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Песков в этой связи называл действия Украины "очень опасным авантюризмом", который "сопровождается поощрительными неплановыми учениями НАТО".
https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761576988.html
https://ria.ru/20211201/porazhenie-1761570408.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597089135_281:271:2650:2048_1920x0_80_0_0_868c7ada6b791a1845fd37ed0f3639a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, нато, жозеп боррель, россия
15:45 01.12.2021
 
Боррель пообещал жесткий ответ в случае агрессии против Украины

Глава дипломатии Боррель: ЕС старается предотвратить кризис на границе России и Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. ЕС старается приложить усилия, чтобы избежать кризиса на границе Украины и России, считает важным дать понять, что любая агрессия в отношении Украины будет иметь "решительные последствия", сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Мы стараемся сделать что-то, чтобы избежать кризиса. Этот кризис необходимо предотвратить, поскольку, если он начнется, ему будет очень сложно противостоять. Все должно быть сделано для того, чтобы всем было ясно, что любая агрессия против Украины будет иметь жесткий ответ. Об этом мы поговорим сегодня (с главами МИД НАТО – ред.)", - сказал Боррель перед совместным заседанием в Риге с главами МИД стран НАТО.
Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии Украины - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 09:06
Лукашенко: Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины
Боррель подчеркнул, что для ЕС "территориальная целостность и суверенитет Украины важнее всего. ЕС будет решительно стоять на стороне Украины перед лицом любых попыток подорвать ее целостность и суверенитет".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 06:25
Американский генерал предрек Украине поражение в войне с Россией
Как сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Песков в этой связи называл действия Украины "очень опасным авантюризмом", который "сопровождается поощрительными неплановыми учениями НАТО".
 
В миреКиевНАТОЖозеп БоррельРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Дед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления
03:23"Никаких пределов": Лукашенко оценил возможности интеграции с Россией
03:19Российский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногами
03:13Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов
03:07Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
Лента новостейМолния
Дед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления"Никаких пределов": Лукашенко оценил возможности интеграции с РоссиейРоссийский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногамиСуд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларовЛукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США