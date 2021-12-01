https://ria.ru/20211201/ukraina-1761643113.html

Москва не давала Киеву повода говорить об агрессии, заявила Матвиенко

Москва не давала Киеву повода говорить об агрессии, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.12.2021

Москва не давала Киеву повода говорить об агрессии, заявила Матвиенко

Обвинения в адрес России в якобы готовящемся нападении на Украину - это ложь, не имеющая под собой никаких оснований, заявила журналистам спикер Совета... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T14:18

2021-12-01T14:18

2021-12-01T15:06

в мире

украина

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750143187_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_996afab06f9e6795092054ef039c9162.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Обвинения в адрес России в якобы готовящемся нападении на Украину - это ложь, не имеющая под собой никаких оснований, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Никаких оснований для подобных утверждений нет, это ложь, это вранье, это грязная политика. Это неправда и истерия в собственных целях. Россия не собиралась, не собирается и не будет собираться нападать на Украину", - сказала она.Спикер подчеркнула, что буквально каждый день мы слышим новости с украинской стороны, которые трудно уже комментировать. "Мы хоть какой-то повод для этого давали? Мы хоть на кого-то нападали?", - сказала спикер. Она подчеркнула, что за 30 лет постсоветской жизни, когда Россия и Украина стали суверенными государствами, Россия делала для Украины только хорошее.Парламентарий считает, что подобные разговоры о якобы "агрессии" России во многом связаны с желанием Киева отвлечь внимание своих граждан от тяжелой экономической ситуации в стране. "Идет дальнейшая деградация всех сфер жизни – экономики, уровня жизненного граждан, рост тарифов на коммунальные услуги", - сказала Матвиенко.При этом ни одно обещание президента Украины Владимира Зеленского так и не было выполнено. "Тем более, его обещания, что он за несколько дней мирно решит вопрос Донецка и Луганска", - добавила она. В этой ситуации власти прибегают к такому методу, как запугивание своих граждан "внешней угрозой". Причем, эту тему с удовольствием смакуют в НАТО и те политики, которые заинтересованы в обострении отношений между Россией и Украиной, подчеркнула законодатель.По ее словам, нашим странам все это не нужно, нагнетание ситуации идет со стороны. "Под эту сурдинку нужно наполнить военные бюджеты, поддержать ВПК", - заключила политик.

https://ria.ru/20211201/pushkov-1761561530.html

https://ria.ru/20211130/katastrofa-1761370705.html

https://ria.ru/20211125/zakhrova-1760718206.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко