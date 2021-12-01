Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/ukraina-1761643113.html
Москва не давала Киеву повода говорить об агрессии, заявила Матвиенко
Москва не давала Киеву повода говорить об агрессии, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.12.2021
Москва не давала Киеву повода говорить об агрессии, заявила Матвиенко
Обвинения в адрес России в якобы готовящемся нападении на Украину - это ложь, не имеющая под собой никаких оснований, заявила журналистам спикер Совета... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:18
2021-12-01T15:06
в мире
украина
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750143187_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_996afab06f9e6795092054ef039c9162.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Обвинения в адрес России в якобы готовящемся нападении на Украину - это ложь, не имеющая под собой никаких оснований, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Никаких оснований для подобных утверждений нет, это ложь, это вранье, это грязная политика. Это неправда и истерия в собственных целях. Россия не собиралась, не собирается и не будет собираться нападать на Украину", - сказала она.Спикер подчеркнула, что буквально каждый день мы слышим новости с украинской стороны, которые трудно уже комментировать. "Мы хоть какой-то повод для этого давали? Мы хоть на кого-то нападали?", - сказала спикер. Она подчеркнула, что за 30 лет постсоветской жизни, когда Россия и Украина стали суверенными государствами, Россия делала для Украины только хорошее.Парламентарий считает, что подобные разговоры о якобы "агрессии" России во многом связаны с желанием Киева отвлечь внимание своих граждан от тяжелой экономической ситуации в стране. "Идет дальнейшая деградация всех сфер жизни – экономики, уровня жизненного граждан, рост тарифов на коммунальные услуги", - сказала Матвиенко.При этом ни одно обещание президента Украины Владимира Зеленского так и не было выполнено. "Тем более, его обещания, что он за несколько дней мирно решит вопрос Донецка и Луганска", - добавила она. В этой ситуации власти прибегают к такому методу, как запугивание своих граждан "внешней угрозой". Причем, эту тему с удовольствием смакуют в НАТО и те политики, которые заинтересованы в обострении отношений между Россией и Украиной, подчеркнула законодатель.По ее словам, нашим странам все это не нужно, нагнетание ситуации идет со стороны. "Под эту сурдинку нужно наполнить военные бюджеты, поддержать ВПК", - заключила политик.
https://ria.ru/20211201/pushkov-1761561530.html
https://ria.ru/20211130/katastrofa-1761370705.html
https://ria.ru/20211125/zakhrova-1760718206.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750143187_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_5ddb8403e80c3ae341b8798a382fc8c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко
14:18 01.12.2021 (обновлено: 15:06 01.12.2021)
 
Москва не давала Киеву повода говорить об агрессии, заявила Матвиенко

Спикер СФ Матвиенко: Москва никогда не давала Киеву повода говорить о российской агрессии

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время двусторонней встречи
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время двусторонней встречи - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Обвинения в адрес России в якобы готовящемся нападении на Украину - это ложь, не имеющая под собой никаких оснований, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Никаких оснований для подобных утверждений нет, это ложь, это вранье, это грязная политика. Это неправда и истерия в собственных целях. Россия не собиралась, не собирается и не будет собираться нападать на Украину", - сказала она.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
00:56
Пушков дал Украине совет после предупреждения Путина
Спикер подчеркнула, что буквально каждый день мы слышим новости с украинской стороны, которые трудно уже комментировать. "Мы хоть какой-то повод для этого давали? Мы хоть на кого-то нападали?", - сказала спикер. Она подчеркнула, что за 30 лет постсоветской жизни, когда Россия и Украина стали суверенными государствами, Россия делала для Украины только хорошее.
Парламентарий считает, что подобные разговоры о якобы "агрессии" России во многом связаны с желанием Киева отвлечь внимание своих граждан от тяжелой экономической ситуации в стране. "Идет дальнейшая деградация всех сфер жизни – экономики, уровня жизненного граждан, рост тарифов на коммунальные услуги", - сказала Матвиенко.
Военнослужащие гвардейского Ивановского воздушно-десантного соединения перед погрузкой на самолет Ил-76МД на аэродроме Таганрог-Центральный в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 01:14
В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
При этом ни одно обещание президента Украины Владимира Зеленского так и не было выполнено. "Тем более, его обещания, что он за несколько дней мирно решит вопрос Донецка и Луганска", - добавила она. В этой ситуации власти прибегают к такому методу, как запугивание своих граждан "внешней угрозой". Причем, эту тему с удовольствием смакуют в НАТО и те политики, которые заинтересованы в обострении отношений между Россией и Украиной, подчеркнула законодатель.
По ее словам, нашим странам все это не нужно, нагнетание ситуации идет со стороны. "Под эту сурдинку нужно наполнить военные бюджеты, поддержать ВПК", - заключила политик.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 14:45
Захарова шуткой ответила на репортаж CNN про "нападение" России на Украину
 
В миреУкраинаРоссияСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Дед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления
03:23"Никаких пределов": Лукашенко оценил возможности интеграции с Россией
03:19Российский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногами
03:13Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов
03:07Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
Лента новостейМолния
Дед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления"Никаких пределов": Лукашенко оценил возможности интеграции с РоссиейРоссийский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногамиСуд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларовЛукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США