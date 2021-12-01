14:18 01.12.2021 (обновлено: 15:06 01.12.2021)
Москва не давала Киеву повода говорить об агрессии, заявила Матвиенко
Спикер СФ Матвиенко: Москва никогда не давала Киеву повода говорить о российской агрессии
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время двусторонней встречи
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Обвинения в адрес России в якобы готовящемся нападении на Украину - это ложь, не имеющая под собой никаких оснований, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Никаких оснований для подобных утверждений нет, это ложь, это вранье, это грязная политика. Это неправда и истерия в собственных целях. Россия не собиралась, не собирается и не будет собираться нападать на Украину", - сказала она.
Спикер подчеркнула, что буквально каждый день мы слышим новости с украинской стороны, которые трудно уже комментировать. "Мы хоть какой-то повод для этого давали? Мы хоть на кого-то нападали?", - сказала спикер. Она подчеркнула, что за 30 лет постсоветской жизни, когда Россия и Украина стали суверенными государствами, Россия делала для Украины только хорошее.
Парламентарий считает, что подобные разговоры о якобы "агрессии" России во многом связаны с желанием Киева отвлечь внимание своих граждан от тяжелой экономической ситуации в стране. "Идет дальнейшая деградация всех сфер жизни – экономики, уровня жизненного граждан, рост тарифов на коммунальные услуги", - сказала Матвиенко.
При этом ни одно обещание президента Украины Владимира Зеленского так и не было выполнено. "Тем более, его обещания, что он за несколько дней мирно решит вопрос Донецка и Луганска", - добавила она. В этой ситуации власти прибегают к такому методу, как запугивание своих граждан "внешней угрозой". Причем, эту тему с удовольствием смакуют в НАТО и те политики, которые заинтересованы в обострении отношений между Россией и Украиной, подчеркнула законодатель.
По ее словам, нашим странам все это не нужно, нагнетание ситуации идет со стороны. "Под эту сурдинку нужно наполнить военные бюджеты, поддержать ВПК", - заключила политик.