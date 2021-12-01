Эксперт прокомментировал выступление Зеленского в Раде
Политик Бортник: Зеленский выступлением в Раде хотел показать, что не поддается давлению
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня достоинства и свободы
КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в своем докладе о внешнем и внутреннем положении дел в стране попытался показать, что он не прогибается под давлением, но старался не затрагивать проблемные вопросы, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Зеленский в среду выступил в Верховной раде Украины с докладом о внутреннем и внешнем положении дел в стране. В ходе доклада он анонсировал строительство завода по производству военных дронов, электронную перепись населения в феврале 2023 года, снижение госдолга по итогам этого года ниже 50% ВВП, а также финансирование сектора обороны и безопасности Украины в 2022 году на сумму более 11,7 миллиарда долларов. Также Зеленский заявил, что вносит в Раду законопроект о множественном гражданстве для украинской диаспоры.
"Мне кажется, что сегодня президент прежде всего пытался дать сигнал силы, уверенности, энергии, показать, что он не сдается, показать, что он не прогибается под достаточно серьезным внутренним и внешним давлением", - сказал Бортник.
При этом, по словам политолога, Зеленский больше говорил об успехах и планах и старался не затрагивать проблемные вопросы, к примеру, борьбу с коррупцией, судебную реформу, рост цен, инфляцию, а также интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО. "Многие острые углы, мне кажется, президент просто обошел", - считает эксперт.
"Что касается самого выступления в Верховной раде Украины, мне оно понравилось, потому что оно было живое и динамичное, моментами даже агрессивное. Оно больше уже было похоже на оценку внешнего и внутреннего положения страны, много цифр, фактов. В то же время доминировала именно программа президента Владимира Зеленского, то есть было много Владимира Зеленского и чуть меньше было президента Украины", - сказал Бортник.