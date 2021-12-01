https://ria.ru/20211201/ukraina-1761631170.html

Эксперт прокомментировал выступление Зеленского в Раде

Эксперт прокомментировал выступление Зеленского в Раде - РИА Новости, 01.12.2021

Эксперт прокомментировал выступление Зеленского в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский в своем докладе о внешнем и внутреннем положении дел в стране попытался показать, что он не прогибается под давлением, но... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:33

2021-12-01T13:33

2021-12-01T13:33

в мире

украина

владимир зеленский

евросоюз

нато

верховная рада украины

руслан бортник

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КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в своем докладе о внешнем и внутреннем положении дел в стране попытался показать, что он не прогибается под давлением, но старался не затрагивать проблемные вопросы, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Зеленский в среду выступил в Верховной раде Украины с докладом о внутреннем и внешнем положении дел в стране. В ходе доклада он анонсировал строительство завода по производству военных дронов, электронную перепись населения в феврале 2023 года, снижение госдолга по итогам этого года ниже 50% ВВП, а также финансирование сектора обороны и безопасности Украины в 2022 году на сумму более 11,7 миллиарда долларов. Также Зеленский заявил, что вносит в Раду законопроект о множественном гражданстве для украинской диаспоры.При этом, по словам политолога, Зеленский больше говорил об успехах и планах и старался не затрагивать проблемные вопросы, к примеру, борьбу с коррупцией, судебную реформу, рост цен, инфляцию, а также интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО. "Многие острые углы, мне кажется, президент просто обошел", - считает эксперт."Что касается самого выступления в Верховной раде Украины, мне оно понравилось, потому что оно было живое и динамичное, моментами даже агрессивное. Оно больше уже было похоже на оценку внешнего и внутреннего положения страны, много цифр, фактов. В то же время доминировала именно программа президента Владимира Зеленского, то есть было много Владимира Зеленского и чуть меньше было президента Украины", - сказал Бортник.

https://ria.ru/20211201/zelenskiy-1761625626.html

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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, нато, верховная рада украины, руслан бортник