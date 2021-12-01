https://ria.ru/20211201/ukraina-1761614657.html

Лавров: Киев активно посылает тяжелое вооружение к линии соприкосновения

Лавров: Киев активно посылает тяжелое вооружение к линии соприкосновения - РИА Новости, 01.12.2021

Лавров: Киев активно посылает тяжелое вооружение к линии соприкосновения

Данные о перемещении украинских войск к границе с Россией и усилении там украинской военной группировки подтвердились уже давно, заявил журналистам глава МИД... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:18

2021-12-01T12:18

2021-12-01T14:07

в мире

украина

россия

сергей лавров

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760346566_0:115:3084:1850_1920x0_80_0_0_28a7b83a22a616ea1a532fd76031bdde.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Данные о перемещении украинских войск к границе с Россией и усилении там украинской военной группировки подтвердились уже давно, заявил журналистам глава МИД Сергей Лавров."Эти данные уже достаточно давно появились, когда мы привлекали внимание и ОБСЕ в лице его специальной мониторинговой миссии, и по линии двусторонних контактов с Германией, Францией, другими западными странами на то, что украинское руководство активно посылает эшелоны с военнослужащими и тяжелыми вооружениями к линии соприкосновения", - сказал он.По словам министра, сначала эти перемещения объяснялись необходимостью ротации тех военнослужащих, которые там находились. "Но как оказалось, туда подбрасываются дополнительные силы, а те, кого они должны были поменять, тоже никуда не делись", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сергей лавров, донбасс