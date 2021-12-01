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Лавров: Киев активно посылает тяжелое вооружение к линии соприкосновения
Лавров: Киев активно посылает тяжелое вооружение к линии соприкосновения - РИА Новости, 01.12.2021
Лавров: Киев активно посылает тяжелое вооружение к линии соприкосновения
Данные о перемещении украинских войск к границе с Россией и усилении там украинской военной группировки подтвердились уже давно, заявил журналистам глава МИД... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:18
2021-12-01T12:18
2021-12-01T14:07
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Данные о перемещении украинских войск к границе с Россией и усилении там украинской военной группировки подтвердились уже давно, заявил журналистам глава МИД Сергей Лавров."Эти данные уже достаточно давно появились, когда мы привлекали внимание и ОБСЕ в лице его специальной мониторинговой миссии, и по линии двусторонних контактов с Германией, Францией, другими западными странами на то, что украинское руководство активно посылает эшелоны с военнослужащими и тяжелыми вооружениями к линии соприкосновения", - сказал он.По словам министра, сначала эти перемещения объяснялись необходимостью ротации тех военнослужащих, которые там находились. "Но как оказалось, туда подбрасываются дополнительные силы, а те, кого они должны были поменять, тоже никуда не делись", - добавил Лавров.
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в мире, украина, россия, сергей лавров, донбасс
12:18 01.12.2021 (обновлено: 14:07 01.12.2021)
Лавров: Киев активно посылает тяжелое вооружение к линии соприкосновения
Глава МИД Лавров: Киев активно посылает тяжелое вооружение к линии соприкосновения
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Данные о перемещении украинских
войск к границе с Россией
и усилении там украинской военной группировки подтвердились уже давно, заявил журналистам глава МИД Сергей Лавров
.
"Эти данные уже достаточно давно появились, когда мы привлекали внимание и ОБСЕ в лице его специальной мониторинговой миссии, и по линии двусторонних контактов с Германией, Францией, другими западными странами на то, что украинское руководство активно посылает эшелоны с военнослужащими и тяжелыми вооружениями к линии соприкосновения", - сказал он.
По словам министра, сначала эти перемещения объяснялись необходимостью ротации тех военнослужащих, которые там находились. "Но как оказалось, туда подбрасываются дополнительные силы, а те, кого они должны были поменять, тоже никуда не делись", - добавил Лавров.