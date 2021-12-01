https://ria.ru/20211201/ukraina-1761589706.html
В МИД назвали украинские заявления об угрозах со стороны России истерикой
В МИД назвали украинские заявления об угрозах со стороны России истерикой - РИА Новости, 01.12.2021
В МИД назвали украинские заявления об угрозах со стороны России истерикой
Заявления Киева о якобы готовящемся наступлении России являются истерикой, отвлекающим маневром для дальнейшего военного освоения территории Украины, заявила... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:40
2021-12-01T10:40
2021-12-01T10:54
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заявления Киева о якобы готовящемся наступлении России являются истерикой, отвлекающим маневром для дальнейшего военного освоения территории Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На этом фоне развязанная Киевом и его зарубежными покровителями кампания на уровне истерики в СМИ о якобы готовящемся наступлении России - это просто отвлекающий маневр, искусственно созданный повод для дальнейшего военного освоения территории Украины", - сказала она в ходе брифинга в среду."Мы призываем страны НАТО прекратить провокации и поощрения милитаристских планов киевского режима, приложить все силы для побуждения Киева наладить прямой диалог с Донецком и Луганском в целях нахождения устойчивого мирного решения внутриукраинского конфликта в соответствии с комплексом мер, одобренных резолюцией Совета безопасности ООН. Она не просто ссылается на минские договоренности, она их включает в свой текст", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20211124/ukraina-1760468254.html
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в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
10:40 01.12.2021 (обновлено: 10:54 01.12.2021)
В МИД назвали украинские заявления об угрозах со стороны России истерикой
Представитель МИД Захарова назвала заявления Украины об угрозах от России истерикой