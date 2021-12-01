https://ria.ru/20211201/ugol-1761610534.html

Глава СК поручил проверить сообщения о дефиците угля на Алтае

Глава СК поручил проверить сообщения о дефиците угля на Алтае - РИА Новости, 01.12.2021

Глава СК поручил проверить сообщения о дефиците угля на Алтае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке данных о том, что в некоторых районах Алтайского края сложился... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:03

2021-12-01T12:03

2021-12-01T12:04

происшествия

дефицит

алтайский край

локтевский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке данных о том, что в некоторых районах Алтайского края сложился дефицит угля и людям нечем отапливать дома, сообщает ведомство в среду.Как пишут в СМИ и соцсетях, в частности, жители Локтевского района с наступлением холодов начали мерзнуть и вынуждены незаконно рубить лес на дрова. Остальным приходится дрова покупать – но не всем они по карману, особенно пенсионерам."Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУСК по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ходе проверки, проводимой по факту нарушения прав граждан", - говорится в релизе.Следователям предстоит выяснить, что именно происходит, и оценить работу районной администрации на предмет халатности.Ранее региональные прокуратура и управление СК РФ уже начали проверять информацию о перебоях с поставками угля.

https://ria.ru/20211130/avtoelektronika-1761556098.html

https://ria.ru/20211115/defitsit-1759115105.html

алтайский край

локтевский район

россия

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происшествия, дефицит, алтайский край, локтевский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия