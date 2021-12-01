https://ria.ru/20211201/ugol-1761610534.html
Глава СК поручил проверить сообщения о дефиците угля на Алтае
Глава СК поручил проверить сообщения о дефиците угля на Алтае - РИА Новости, 01.12.2021
Глава СК поручил проверить сообщения о дефиците угля на Алтае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке данных о том, что в некоторых районах Алтайского края сложился... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:03
2021-12-01T12:03
2021-12-01T12:04
происшествия
дефицит
алтайский край
локтевский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756951222_0:0:2910:1637_1920x0_80_0_0_d9828ccc2239510b1ac704b656d43f4a.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке данных о том, что в некоторых районах Алтайского края сложился дефицит угля и людям нечем отапливать дома, сообщает ведомство в среду.Как пишут в СМИ и соцсетях, в частности, жители Локтевского района с наступлением холодов начали мерзнуть и вынуждены незаконно рубить лес на дрова. Остальным приходится дрова покупать – но не всем они по карману, особенно пенсионерам."Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУСК по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ходе проверки, проводимой по факту нарушения прав граждан", - говорится в релизе.Следователям предстоит выяснить, что именно происходит, и оценить работу районной администрации на предмет халатности.Ранее региональные прокуратура и управление СК РФ уже начали проверять информацию о перебоях с поставками угля.
https://ria.ru/20211130/avtoelektronika-1761556098.html
https://ria.ru/20211115/defitsit-1759115105.html
алтайский край
локтевский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756951222_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_2c6816e8f5512b3c92626fd51b6b6102.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дефицит, алтайский край, локтевский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:03 01.12.2021 (обновлено: 12:04 01.12.2021)
Глава СК поручил проверить сообщения о дефиците угля на Алтае
Глава СК Бастрыкин поручил доложить о проверке данных о дефиците угля в Алтайском крае