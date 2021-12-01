Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/ugol-1761610534.html
Глава СК поручил проверить сообщения о дефиците угля на Алтае
Глава СК поручил проверить сообщения о дефиците угля на Алтае - РИА Новости, 01.12.2021
Глава СК поручил проверить сообщения о дефиците угля на Алтае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке данных о том, что в некоторых районах Алтайского края сложился... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:03
2021-12-01T12:04
происшествия
дефицит
алтайский край
локтевский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756951222_0:0:2910:1637_1920x0_80_0_0_d9828ccc2239510b1ac704b656d43f4a.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке данных о том, что в некоторых районах Алтайского края сложился дефицит угля и людям нечем отапливать дома, сообщает ведомство в среду.Как пишут в СМИ и соцсетях, в частности, жители Локтевского района с наступлением холодов начали мерзнуть и вынуждены незаконно рубить лес на дрова. Остальным приходится дрова покупать – но не всем они по карману, особенно пенсионерам."Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУСК по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ходе проверки, проводимой по факту нарушения прав граждан", - говорится в релизе.Следователям предстоит выяснить, что именно происходит, и оценить работу районной администрации на предмет халатности.Ранее региональные прокуратура и управление СК РФ уже начали проверять информацию о перебоях с поставками угля.
https://ria.ru/20211130/avtoelektronika-1761556098.html
https://ria.ru/20211115/defitsit-1759115105.html
алтайский край
локтевский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756951222_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_2c6816e8f5512b3c92626fd51b6b6102.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дефицит, алтайский край, локтевский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:03 01.12.2021 (обновлено: 12:04 01.12.2021)
 
Глава СК поручил проверить сообщения о дефиците угля на Алтае

Глава СК Бастрыкин поручил доложить о проверке данных о дефиците угля в Алтайском крае

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкХаранорский угольный разрез в Забайкалье
Харанорский угольный разрез в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке данных о том, что в некоторых районах Алтайского края сложился дефицит угля и людям нечем отапливать дома, сообщает ведомство в среду.
Как пишут в СМИ и соцсетях, в частности, жители Локтевского района с наступлением холодов начали мерзнуть и вынуждены незаконно рубить лес на дрова. Остальным приходится дрова покупать – но не всем они по карману, особенно пенсионерам.
Линия сборки на автозаводе - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 23:08
Минпромторг дал прогноз по ситуации с нехваткой автоэлектроники
"Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУСК по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ходе проверки, проводимой по факту нарушения прав граждан", - говорится в релизе.
Следователям предстоит выяснить, что именно происходит, и оценить работу районной администрации на предмет халатности.
Ранее региональные прокуратура и управление СК РФ уже начали проверять информацию о перебоях с поставками угля.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 13:55
Глава Камчатки опроверг заявления о дефиците товаров в регионе
 
ПроисшествияДефицитАлтайский крайЛоктевский районАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Дед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления
03:23"Никаких пределов": Лукашенко оценил возможности интеграции с Россией
03:19Российский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногами
03:13Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов
03:07Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
Лента новостейМолния
Дед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления"Никаких пределов": Лукашенко оценил возможности интеграции с РоссиейРоссийский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногамиСуд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларовЛукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США