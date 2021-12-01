В Индонезии открылись первые в истории военно-морские учения России и АСЕАН
В Индонезии торжественно открылись первые в истории военно-морские учения России и АСЕАН
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ во время маневрирования на учениях "Морское взаимодействие-2021"
БАНГКОК, 1 дек – РИА Новости. Торжественная церемония открытия первых в истории совместных военно-морских учений России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) состоялась утром в среду на борту российского большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" в территориальных водах Индонезии, сообщает в своем Twitter-аккаунте постоянное представительство РФ при АСЕАН.
В церемонии открытия учений, которые состоят из виртуальных и практических упражнений и будут проходить у берегов Индонезии в районе Северной Суматры в течение трех дней, участвовали постоянный представитель России при АСЕАН Александр Иванов и посол России в Индонезии Людмила Воробьева, говорится в сообщении.
"Эти учения направлены на поддержание мира, стабильности и процветания в регионе. Мы открываем новую страницу в нашем стратегическом партнерстве", - заявил на церемонии постоянный представитель РФ при АСЕАН Иванов.
Командующий Первого флота военно-морских сил Индонезии контр-адмирал Арсияд Абдулла в своем выступлении заявил, что учения укрепят взаимодействие и взаимопонимание между военнослужащими России и АСЕАН, а также дружеские отношения между ними.
Ранее глава российской дипмиссии при АСЕАН Александр Иванов сообщил РИА Новости, что решение о проведении совместных военно-морских учений было принято на прошедшем 28 октября 2021 года в режиме видеоконференции четвертом саммите Россия – АСЕАН, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин. По итогам саммита был принят ряд важнейших документов, направленных на дальнейшее развитие стратегического партнерства России и АСЕАН. Кроме того, лидеры объявили 2022 год Годом научно-технического сотрудничества Россия-АСЕАН, а также одобрили решение о проведении первых в истории российско-асеановских военно-морских учений, сообщил агентству постпред РФ при АСЕАН.
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", входящий в состав российского Тихоокеанского флота, неоднократно совершал походы в регион Юго-Восточной Азии и заходы в порты стран ЮВА. В 2017 году корабль представлял Россию на военно-морском параде в честь 50-летия АСЕАН, который прошел в Сиамском заливе у побережья Таиланда.
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