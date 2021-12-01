https://ria.ru/20211201/ucheniya-1761572188.html

В Индонезии открылись первые в истории военно-морские учения России и АСЕАН

В Индонезии открылись первые в истории военно-морские учения России и АСЕАН - РИА Новости, 01.12.2021

В Индонезии открылись первые в истории военно-морские учения России и АСЕАН

Торжественная церемония открытия первых в истории совместных военно-морских учений России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) состоялась... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T07:30

2021-12-01T07:30

2021-12-01T07:30

в мире

индонезия

экономическое сообщество асеан

юго-восточная азия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754763740_0:154:3114:1906_1920x0_80_0_0_0390d2f2fb128f715c09bcb7d3c47f7b.jpg

БАНГКОК, 1 дек – РИА Новости. Торжественная церемония открытия первых в истории совместных военно-морских учений России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) состоялась утром в среду на борту российского большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" в территориальных водах Индонезии, сообщает в своем Twitter-аккаунте постоянное представительство РФ при АСЕАН.В церемонии открытия учений, которые состоят из виртуальных и практических упражнений и будут проходить у берегов Индонезии в районе Северной Суматры в течение трех дней, участвовали постоянный представитель России при АСЕАН Александр Иванов и посол России в Индонезии Людмила Воробьева, говорится в сообщении."Эти учения направлены на поддержание мира, стабильности и процветания в регионе. Мы открываем новую страницу в нашем стратегическом партнерстве", - заявил на церемонии постоянный представитель РФ при АСЕАН Иванов.Командующий Первого флота военно-морских сил Индонезии контр-адмирал Арсияд Абдулла в своем выступлении заявил, что учения укрепят взаимодействие и взаимопонимание между военнослужащими России и АСЕАН, а также дружеские отношения между ними.Ранее глава российской дипмиссии при АСЕАН Александр Иванов сообщил РИА Новости, что решение о проведении совместных военно-морских учений было принято на прошедшем 28 октября 2021 года в режиме видеоконференции четвертом саммите Россия – АСЕАН, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин. По итогам саммита был принят ряд важнейших документов, направленных на дальнейшее развитие стратегического партнерства России и АСЕАН. Кроме того, лидеры объявили 2022 год Годом научно-технического сотрудничества Россия-АСЕАН, а также одобрили решение о проведении первых в истории российско-асеановских военно-морских учений, сообщил агентству постпред РФ при АСЕАН.Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", входящий в состав российского Тихоокеанского флота, неоднократно совершал походы в регион Юго-Восточной Азии и заходы в порты стран ЮВА. В 2017 году корабль представлял Россию на военно-морском параде в честь 50-летия АСЕАН, который прошел в Сиамском заливе у побережья Таиланда.

https://radiosputnik.ria.ru/20210921/ucheniya-1751143377.html

индонезия

юго-восточная азия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индонезия, экономическое сообщество асеан, юго-восточная азия, россия