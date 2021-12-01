https://ria.ru/20211201/ucheniya-1761565769.html

На юге России стартовали масштабные военные учения

На юге России стартовали масштабные военные учения - РИА Новости, 01.12.2021

На юге России стартовали масштабные военные учения

В начавшихся на юге России военных учениях принимают участие более десяти тысяч солдат и офицеров мотострелковых и танковых соединений, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T03:09

2021-12-01T03:09

2021-12-01T09:03

безопасность

южный военный округ

россия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В начавшихся на юге России военных учениях принимают участие более десяти тысяч солдат и офицеров мотострелковых и танковых соединений, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Маневры основываются на модульной системе. В рамках первого из них запланирована отработка совместных действий отделений, расчетов и экипажей. Для остальной части подразделений занятия начнутся в пунктах постоянной дислокации — в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе — в составе второго и третьего учебных модулей.Для размещения личного состава на полигонах развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500.На 2022 год в стране запланированы более 20 тысяч мероприятий боевой подготовки.В последнее время западные СМИ публикуют статьи о подготовке Москвой "наступления" на Киев. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что никакого вторжения в соседнее государство не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у России нет агрессивных намерений, а перемещение войск по своей территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20211130/putin-1761466853.html

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безопасность, южный военный округ, россия