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На юге России стартовали масштабные военные учения
На юге России стартовали масштабные военные учения - РИА Новости, 01.12.2021
На юге России стартовали масштабные военные учения
В начавшихся на юге России военных учениях принимают участие более десяти тысяч солдат и офицеров мотострелковых и танковых соединений, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T03:09
2021-12-01T09:03
безопасность
южный военный округ
россия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В начавшихся на юге России военных учениях принимают участие более десяти тысяч солдат и офицеров мотострелковых и танковых соединений, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Маневры основываются на модульной системе. В рамках первого из них запланирована отработка совместных действий отделений, расчетов и экипажей. Для остальной части подразделений занятия начнутся в пунктах постоянной дислокации — в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе — в составе второго и третьего учебных модулей.Для размещения личного состава на полигонах развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500.На 2022 год в стране запланированы более 20 тысяч мероприятий боевой подготовки.В последнее время западные СМИ публикуют статьи о подготовке Москвой "наступления" на Киев. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что никакого вторжения в соседнее государство не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у России нет агрессивных намерений, а перемещение войск по своей территории не должно никого волновать.
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безопасность, южный военный округ, россия
03:09 01.12.2021 (обновлено: 09:03 01.12.2021)
 
На юге России стартовали масштабные военные учения

В Южном военном округе стартовали учения с участием десяти тысяч человек

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий танкового батальона отдельной мотострелковой бригады
Военнослужащий танкового батальона отдельной мотострелковой бригады - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В начавшихся на юге России военных учениях принимают участие более десяти тысяч солдат и офицеров мотострелковых и танковых соединений, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО", — говорится в релизе.

Маневры основываются на модульной системе. В рамках первого из них запланирована отработка совместных действий отделений, расчетов и экипажей. Для остальной части подразделений занятия начнутся в пунктах постоянной дислокации — в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе — в составе второго и третьего учебных модулей.
Для размещения личного состава на полигонах развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500.
На 2022 год в стране запланированы более 20 тысяч мероприятий боевой подготовки.
В последнее время западные СМИ публикуют статьи о подготовке Москвой "наступления" на Киев. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что никакого вторжения в соседнее государство не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у России нет агрессивных намерений, а перемещение войск по своей территории не должно никого волновать.
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БезопасностьЮжный военный округРоссия
 
 
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